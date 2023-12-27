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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 00:00

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

    Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.03.2023 tarih, 6-506 karar ve 17.03.2023 tarih, 6-505 karar ile başlanılmıştır.
   Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
    Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
    Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR


Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesiKöy/MahalleAda NoParsel NoAdı SoyadıBaba Adı
MALKARAKÜRTÜLLÜ12418HİKMET EROLMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ12418FATMA FİDANMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ12418NAZMİYE EROLMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ12418HALİME MERCANMURAT
MALKARAKÜRTÜLLÜ12329EMİNE KOCAMANRECEP
MALKARAKÜRTÜLLÜ12329FETİYE CANBEKİR
MALKARAKÜRTÜLLÜ12329ŞENOL KOCAMANHİLMİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12331ASİYEALİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12331DEMİRALİ VARDARSALİH
MALKARAKÜRTÜLLÜ12331İSMAİL MİRASÇILARI-
MALKARAKÜRTÜLLÜ12331EYÜP AKGÜLMEHMET
MALKARAKÜRTÜLLÜ12331SELİME GÜLERRASİM
MALKARAKÜRTÜLLÜ1221HATİCE POYRAZHALİL
MALKARAKÜRTÜLLÜ12222MUSTAFA GÜÇLÜHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12222HASİNE TETİKHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12222MUAZZEZ CANBAZHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12222ŞABAN GÜÇLÜHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12252MUAZZEZ CANBAZHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12252ŞABAN GÜÇLÜHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12252MUSTAFA GÜÇLÜHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12252HASİNE TETİKHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12253İBRAHİM BALABANKAMBER
MALKARAKÜRTÜLLÜ12254HALİL NARSEBAHATTİN
MALKARAKÜRTÜLLÜ12260MERYEM MİRASÇILARI-
MALKARAKÜRTÜLLÜ12262ŞABAN KURTULUŞADİL
MALKARAKÜRTÜLLÜ12262HABİL KURTULUŞADİL
MALKARAKÜRTÜLLÜ1171MUSTAFA GÜÇLÜHAYRİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ119149ABİDE TURGUTLUGİLSALİM
MALKARAKÜRTÜLLÜ119149MEHMET TURGUTLUGİLİBRAHİM
MALKARAKÜRTÜLLÜ11961MEHMET TURGUTLUGİLİBRAHİM
MALKARAKÜRTÜLLÜ11961TEVFİK KALIPÇISÜLEYMAN
MALKARAKÜRTÜLLÜ11961CUMUNİYE TURGUTLUGİLMÜMİN
MALKARAKÜRTÜLLÜ11961ÜMMÜŞ BAKLAAHMET
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258EKREM AYDOĞANMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258KADİR AYDOĞANMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258MELEKE ÖZKANİZZET
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258BAHRİYE ALANİZZET
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258DEMİRDAŞ AYDOĞANİZZET
MALKARAKÜRTÜLLÜ10258NURTEN KARATEKİNABDULLAH
MALKARAKÜRTÜLLÜ12544MUSTAFA AYDEMİRMÜMİN
MALKARAKÜRTÜLLÜ12543AYŞE YILDIRIMYAŞAR
MALKARAKÜRTÜLLÜ12555HALİT ALDOĞANHÜSEYİN
MALKARAKÜRTÜLLÜ12555ELFİDE SEZGİNMEHMET
MALKARAKÜRTÜLLÜ12555HÜSEYİN ALDUĞANMUSTAFA
MALKARAKÜRTÜLLÜ12558FEHİM AVCIALİ
MALKARAKÜRTÜLLÜ12584YAŞAR ÇUBUKLARSALİH
MALKARAKÜRTÜLLÜ12584ASİYE HEMİTLİSALİH
MALKARAKÜRTÜLLÜ12584HATİCE PEKERSALİH
MALKARAHEMİT11719VEYSEL KARANİHASAN
MALKARAHEMİT11719FATMA KARANİMUSTAFA
MALKARAHEMİT11719MUSTAFA KARANİMUSTAFA
MALKARAHEMİT11719HAFİZE ÇAKMAKVEYSEL
MALKARAHEMİT11724FATMA ÇAKARHASAN
MALKARAHEMİT11724ALİ OSMAN AÇIKGÖZHASAN
MALKARAHEMİT1183RAMAZAN ÇAKMAKMUSTAFA
MALKARAHEMİT1183SEFER DEMİREZENHÜSEYİN
MALKARAHEMİT11914MÜMİN ÇELİKŞEVKET
MALKARAHEMİT11913MÜMİN ÇELİKŞEVKET

#ilangovtr Basın no ILN01957996
 

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#Basın No ILN01957996#İlangovtr