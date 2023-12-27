TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.03.2023 tarih, 6-506 karar ve 17.03.2023 tarih, 6-505 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı MALKARA KÜRTÜLLÜ 124 18 HİKMET EROL MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 124 18 FATMA FİDAN MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 124 18 NAZMİYE EROL MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 124 18 HALİME MERCAN MURAT MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 29 EMİNE KOCAMAN RECEP MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 29 FETİYE CAN BEKİR MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 29 ŞENOL KOCAMAN HİLMİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 31 ASİYE ALİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 31 DEMİRALİ VARDAR SALİH MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 31 İSMAİL MİRASÇILARI - MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 31 EYÜP AKGÜL MEHMET MALKARA KÜRTÜLLÜ 123 31 SELİME GÜLER RASİM MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 1 HATİCE POYRAZ HALİL MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 22 MUSTAFA GÜÇLÜ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 22 HASİNE TETİK HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 22 MUAZZEZ CANBAZ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 22 ŞABAN GÜÇLÜ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 52 MUAZZEZ CANBAZ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 52 ŞABAN GÜÇLÜ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 52 MUSTAFA GÜÇLÜ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 52 HASİNE TETİK HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 53 İBRAHİM BALABAN KAMBER MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 54 HALİL NAR SEBAHATTİN MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 60 MERYEM MİRASÇILARI - MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 62 ŞABAN KURTULUŞ ADİL MALKARA KÜRTÜLLÜ 122 62 HABİL KURTULUŞ ADİL MALKARA KÜRTÜLLÜ 117 1 MUSTAFA GÜÇLÜ HAYRİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 149 ABİDE TURGUTLUGİL SALİM MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 149 MEHMET TURGUTLUGİL İBRAHİM MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 61 MEHMET TURGUTLUGİL İBRAHİM MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 61 TEVFİK KALIPÇI SÜLEYMAN MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 61 CUMUNİYE TURGUTLUGİL MÜMİN MALKARA KÜRTÜLLÜ 119 61 ÜMMÜŞ BAKLA AHMET MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 EKREM AYDOĞAN MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 KADİR AYDOĞAN MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 MELEKE ÖZKAN İZZET MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 BAHRİYE ALAN İZZET MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 DEMİRDAŞ AYDOĞAN İZZET MALKARA KÜRTÜLLÜ 102 58 NURTEN KARATEKİN ABDULLAH MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 44 MUSTAFA AYDEMİR MÜMİN MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 43 AYŞE YILDIRIM YAŞAR MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 55 HALİT ALDOĞAN HÜSEYİN MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 55 ELFİDE SEZGİN MEHMET MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 55 HÜSEYİN ALDUĞAN MUSTAFA MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 58 FEHİM AVCI ALİ MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 84 YAŞAR ÇUBUKLAR SALİH MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 84 ASİYE HEMİTLİ SALİH MALKARA KÜRTÜLLÜ 125 84 HATİCE PEKER SALİH MALKARA HEMİT 117 19 VEYSEL KARANİ HASAN MALKARA HEMİT 117 19 FATMA KARANİ MUSTAFA MALKARA HEMİT 117 19 MUSTAFA KARANİ MUSTAFA MALKARA HEMİT 117 19 HAFİZE ÇAKMAK VEYSEL MALKARA HEMİT 117 24 FATMA ÇAKAR HASAN MALKARA HEMİT 117 24 ALİ OSMAN AÇIKGÖZ HASAN MALKARA HEMİT 118 3 RAMAZAN ÇAKMAK MUSTAFA MALKARA HEMİT 118 3 SEFER DEMİREZEN HÜSEYİN MALKARA HEMİT 119 14 MÜMİN ÇELİK ŞEVKET MALKARA HEMİT 119 13 MÜMİN ÇELİK ŞEVKET

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