Güncelleme Tarihi:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.03.2023 tarih, 6-506 karar ve 17.03.2023 tarih, 6-505 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|124
|18
|HİKMET EROL
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|124
|18
|FATMA FİDAN
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|124
|18
|NAZMİYE EROL
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|124
|18
|HALİME MERCAN
|MURAT
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|29
|EMİNE KOCAMAN
|RECEP
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|29
|FETİYE CAN
|BEKİR
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|29
|ŞENOL KOCAMAN
|HİLMİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|31
|ASİYE
|ALİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|31
|DEMİRALİ VARDAR
|SALİH
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|31
|İSMAİL MİRASÇILARI
|-
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|31
|EYÜP AKGÜL
|MEHMET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|123
|31
|SELİME GÜLER
|RASİM
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|1
|HATİCE POYRAZ
|HALİL
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|22
|MUSTAFA GÜÇLÜ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|22
|HASİNE TETİK
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|22
|MUAZZEZ CANBAZ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|22
|ŞABAN GÜÇLÜ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|52
|MUAZZEZ CANBAZ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|52
|ŞABAN GÜÇLÜ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|52
|MUSTAFA GÜÇLÜ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|52
|HASİNE TETİK
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|53
|İBRAHİM BALABAN
|KAMBER
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|54
|HALİL NAR
|SEBAHATTİN
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|60
|MERYEM MİRASÇILARI
|-
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|62
|ŞABAN KURTULUŞ
|ADİL
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|122
|62
|HABİL KURTULUŞ
|ADİL
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|117
|1
|MUSTAFA GÜÇLÜ
|HAYRİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|149
|ABİDE TURGUTLUGİL
|SALİM
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|149
|MEHMET TURGUTLUGİL
|İBRAHİM
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|61
|MEHMET TURGUTLUGİL
|İBRAHİM
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|61
|TEVFİK KALIPÇI
|SÜLEYMAN
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|61
|CUMUNİYE TURGUTLUGİL
|MÜMİN
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|119
|61
|ÜMMÜŞ BAKLA
|AHMET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|EKREM AYDOĞAN
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|KADİR AYDOĞAN
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|MELEKE ÖZKAN
|İZZET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|BAHRİYE ALAN
|İZZET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|DEMİRDAŞ AYDOĞAN
|İZZET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|102
|58
|NURTEN KARATEKİN
|ABDULLAH
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|44
|MUSTAFA AYDEMİR
|MÜMİN
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|43
|AYŞE YILDIRIM
|YAŞAR
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|55
|HALİT ALDOĞAN
|HÜSEYİN
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|55
|ELFİDE SEZGİN
|MEHMET
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|55
|HÜSEYİN ALDUĞAN
|MUSTAFA
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|58
|FEHİM AVCI
|ALİ
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|84
|YAŞAR ÇUBUKLAR
|SALİH
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|84
|ASİYE HEMİTLİ
|SALİH
|MALKARA
|KÜRTÜLLÜ
|125
|84
|HATİCE PEKER
|SALİH
|MALKARA
|HEMİT
|117
|19
|VEYSEL KARANİ
|HASAN
|MALKARA
|HEMİT
|117
|19
|FATMA KARANİ
|MUSTAFA
|MALKARA
|HEMİT
|117
|19
|MUSTAFA KARANİ
|MUSTAFA
|MALKARA
|HEMİT
|117
|19
|HAFİZE ÇAKMAK
|VEYSEL
|MALKARA
|HEMİT
|117
|24
|FATMA ÇAKAR
|HASAN
|MALKARA
|HEMİT
|117
|24
|ALİ OSMAN AÇIKGÖZ
|HASAN
|MALKARA
|HEMİT
|118
|3
|RAMAZAN ÇAKMAK
|MUSTAFA
|MALKARA
|HEMİT
|118
|3
|SEFER DEMİREZEN
|HÜSEYİN
|MALKARA
|HEMİT
|119
|14
|MÜMİN ÇELİK
|ŞEVKET
|MALKARA
|HEMİT
|119
|13
|MÜMİN ÇELİK
|ŞEVKET
#ilangovtr Basın no ILN01957996