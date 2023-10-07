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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 00:00

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Kırklareli il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.05.2019 tarih, 11-430 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
 İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesiKöy/MahalleAda NoParsel NoAdı SoyadıBaba Adı
MERKEZKORUKÖY1206AZİZ MALÇOKMURAT
MERKEZKORUKÖY12012ÖZCAN BAŞTÜRKADEM
MERKEZKORUKÖY12012FATMA BAŞTÜRKALİ
MERKEZKORUKÖY12012ŞEHRİBAN BAŞTÜRKALİ
MERKEZKORUKÖY12012FİRDEVS BAŞTÜRKMURAT
MERKEZKORUKÖY12012MEHMET BAŞTÜRKALİ
MERKEZKORUKÖY10614VAROL ÖNSELALİ HALDUN
MERKEZKORUKÖY10613MAHİDE YAMANNİYAZİ
MERKEZKORUKÖY10613ONUR MALÇOKNİHAT
MERKEZKORUKÖY10613HANİFE TURSUNNİYAZİ
MERKEZKORUKÖY10613MÜBERA TINMAZNİYAZİ
MERKEZKORUKÖY10613AHMET TINMAZHÜSEYİN
MERKEZKORUKÖY10613ALİ RIZA TINMAZHÜSEYİN
MERKEZKORUKÖY10613CÜNEYT TINMAZHÜSEYİN
MERKEZKORUKÖY10612VAROL ÖNSELALİ HALDUN
MERKEZKUZULU11859SABRİ SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11859TAHİR SAĞLIKİBRAHİM
MERKEZKUZULU11859NEBİYE SAĞLIK (TAHİR EŞİ)SALİH
MERKEZKUZULU11859İBRAHİM SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11859MEHMET SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11861MEHMET SALIKTAHİR
MERKEZKUZULU11860SABRİ SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11860İBRAHİM SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11860TAHİR SAĞLIKİBRAHİM
MERKEZKUZULU11860MEHMET SAĞLIKTAHİR
MERKEZKUZULU11860NEBİYE SAĞLIK (TAHİR EŞİ)SALİH
MERKEZKUZULU11849SABRİYE ÖZERHAMİT
MERKEZKUZULU11843DEMİRHAN (SALİH EŞİ)-
MERKEZKUZULU11843SALİH 0HALİL
MERKEZKUZULU11843EMİRE 0SALİH
MERKEZKUZULU1066RIFAT ARTUNOSMAN


 #ilangovtr Basın no ILN01904258

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#ILN01904258#İlangovtr