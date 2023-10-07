TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Kırklareli il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.05.2019 tarih, 11-430 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı MERKEZ KORUKÖY 120 6 AZİZ MALÇOK MURAT MERKEZ KORUKÖY 120 12 ÖZCAN BAŞTÜRK ADEM MERKEZ KORUKÖY 120 12 FATMA BAŞTÜRK ALİ MERKEZ KORUKÖY 120 12 ŞEHRİBAN BAŞTÜRK ALİ MERKEZ KORUKÖY 120 12 FİRDEVS BAŞTÜRK MURAT MERKEZ KORUKÖY 120 12 MEHMET BAŞTÜRK ALİ MERKEZ KORUKÖY 106 14 VAROL ÖNSEL ALİ HALDUN MERKEZ KORUKÖY 106 13 MAHİDE YAMAN NİYAZİ MERKEZ KORUKÖY 106 13 ONUR MALÇOK NİHAT MERKEZ KORUKÖY 106 13 HANİFE TURSUN NİYAZİ MERKEZ KORUKÖY 106 13 MÜBERA TINMAZ NİYAZİ MERKEZ KORUKÖY 106 13 AHMET TINMAZ HÜSEYİN MERKEZ KORUKÖY 106 13 ALİ RIZA TINMAZ HÜSEYİN MERKEZ KORUKÖY 106 13 CÜNEYT TINMAZ HÜSEYİN MERKEZ KORUKÖY 106 12 VAROL ÖNSEL ALİ HALDUN MERKEZ KUZULU 118 59 SABRİ SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 59 TAHİR SAĞLIK İBRAHİM MERKEZ KUZULU 118 59 NEBİYE SAĞLIK (TAHİR EŞİ) SALİH MERKEZ KUZULU 118 59 İBRAHİM SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 59 MEHMET SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 61 MEHMET SALIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 60 SABRİ SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 60 İBRAHİM SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 60 TAHİR SAĞLIK İBRAHİM MERKEZ KUZULU 118 60 MEHMET SAĞLIK TAHİR MERKEZ KUZULU 118 60 NEBİYE SAĞLIK (TAHİR EŞİ) SALİH MERKEZ KUZULU 118 49 SABRİYE ÖZER HAMİT MERKEZ KUZULU 118 43 DEMİRHAN (SALİH EŞİ) - MERKEZ KUZULU 118 43 SALİH 0 HALİL MERKEZ KUZULU 118 43 EMİRE 0 SALİH MERKEZ KUZULU 106 6 RIFAT ARTUN OSMAN



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