TEMİZLİK MALZEMESİ, PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2024 YILI ÇEKMEKÖY İLÇESİ GENELİ TEMİZLİK, PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1447896

1-İdarenin a) Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 34794 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000625 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI ÇEKMEKÖY İLÇESİ GENELİ TEMİZLİK, PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 YILI ÇEKMEKÖY İLÇESİ GENELİ TEMİZLİK, PARK, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIMI İŞİ TOPLAMDA 187 KALEM İŞ OLUP (İNŞAAT KÜREĞİ SAPI, KESER, DEMİR BAĞ TELİ, PLASTİK SÜPÜRGE, SİYAH POŞET 90*110 ( KALIN ÇÖP POŞETİ ), KALIN KUM, PULLU CİVATA 9"LUK, LED ARMATÜR ( 100 - 150 W ) VE KONSOLLU TEMİNİ, LED PROJEKTÖR ( 200W’A KADAR ), 4 İSTASYONLU PİLLİ ZAMANLAYICI, BANK AYAĞI DÖKÜM ÇİFT 26 kg, ÇİM MAKASI, VB.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEKMEKÖY İLÇESİ TEMİZLİK İŞLERİ KADEMESİNE ç) Süresi/teslim tarihi : SİPARİŞE MÜTEAKİP PEYDER PEY 31.12.2024 TARİHİNE KADAR TESLİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.01.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

HER TÜRLÜ HIRDAVAT VE/VEYA NALBURİYE MALZEMESİ SATIŞ İŞLERİ İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları 35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 35.1.1. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 50 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İstekli teklif fiyatı, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN) Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TEKLİF CETVELİ SIRA NUMARASI / PUANI: 10/0,50 – 11/0,50 – 12/0,50 – 14/10,00 – 25/1,00 – 26/1,00 – 31/0,50 – 39/1,00 – 49/0,50 – 51/0,50 – 61/0,50 – 62/0,50 – 63/0,50 – 64/0,50 – 67/3,00 – 68/3,00 – 79/0,50 – 82/0,50 – 86/1,00 – 91/0,50 – 104/0,50 – 105/0,50 - 106/0,50 – 107/0,50 - 109/0,50 – 123/0,50 -127/0,50 – 134/0,50 - 135/0,50 – 136/1,00 - 137/1,00 – 150/1,00 -151/1,00 – 152/1,00 - 154/0,50 – 156/6,00 - 162/1,00 – 163/1,00 - 170/0,50 – 171/0,50 - 172/1,00 – 173/1,00 - 174/0,50 – 185/0,50 - 186/0,50 – 187/0,50 TOPLAM = 50,00 PUAN Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığın da (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır. A.3. Toplam puan (TTP): Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + KTP A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.







6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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