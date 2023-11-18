Güncelleme Tarihi:
TC.
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
|MÜKELLEFİN
|AMME ALACAĞININ
|S.NO
|VERG NO
|ADI SOYADI (UNVANI)
|BİLİNEN EN SON ADRESİ
|DÖNEMİ
|NEV'İ
|TUTARI
|1
|9840027069
|ABDULLAH YUNUT(VKN:1480699322 BAŞKENT GROUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL TIBBİ MALZEMELER TEMİZLİK VE AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ)
|HABİBLER MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO: 16/2 KEPEZ / ANTALYA
|2019-2020-2021-2022
|STP-KV-KDV-GEC F-GEC Z-VZCZ-ÖUCZ-K GEÇ-KUR MA-KDV MA
|2.590.687,82
|2
|2740937280
|ALTUN DEMİR (VKN: 5791078495 - KORKMAZ MK LOJİSTİK GIDA TARIM İNŞAAT OTO. LTD. ŞTİ. )
|GÜNDOĞDU MAH. 5741 SK. NO: 54 İÇ KAPI NO: 2 AKDENİZ / MERSİN
|2019-2020-2021
|STPJ- DMG – KRMLR V- GEC ZA- ÖZSZLK C. -KDV - GEC FA – VER ZİY CZ
|1.654.667,34
|3
|6740436542
|BATUHAN ÖZÇETİN (VKN : 3940907792 - GENOVA DENİZCİLİK VE GEMİ KİRALAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ )
|ŞİRİNEVLER MAH. BURAKREİS CAD. KARYA KENT SITESI SİTESİ BAŞAK APT NO: 9 İÇ KAPI NO: 25 MERKEZ / KARABÜK
|2019-2021
|ÖZSZLK C.- KDV – GEC. FA- VER. ZİY. CEZ.
|1.324.314,90
|4
|8391053966
|ELZA TERAZAROVA(VKN:1420623980 BARSA ELEKTRİK MOBİLYA İŞ MAKİNELERİ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
|YENİ MAH.İSMET İNÖNÜ BLV. ALPENA CORD A BLOK NO 81A MEZİTLİ MERSİN
|2018-2019-2020-2021-2022-2023
|KDV-DV-KV-GEC Z-ÖUCZ-STP-VZCZ-GEC F
|3.119.727,79
|5
|6830192221
|GÖKHAN ÖZDESTİCİ (VKN : 4690504502 - İÇEL LOJİSTİK DEPOLAMA TAŞIMACILIK DENİZCİLİK TARIM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.)
|50. YIL MAH. 2787 SK. GREEN PARK SİTESİ GREEN PARK B BLOK NO: 11B İÇ KAPI NO: 17 YENİŞEHİR / MERSİN
|2018-2022-2023
|STP-DV-ÖUCZ-KDV-GEC F-VZCZ
|6.081.518,93
|6
|6830220924
|HASAN ÖZDESTİCİ (VKN : 4690504502 - İÇEL LOJİSTİK DEPOLAMA TAŞIMACILIK DENİZCİLİK TARIM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.)
|İHSANİYE MAH. 4941 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ / MERSİN
|2018-2022-2023
|STP-DV-ÖUCZ-KDV-GEC F-VZCZ
|6.984.720,04
|7
|7790041963
|HÜSEYİN SÖNMEZOĞLU (VKN: 4640556866 - HS SÖNMEZLER İNŞAATSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ )
|BARBAROS MAH. 2170 SK. KURIŞ APARTMANI NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 YENİŞEHİR / MERSİN
|2016-2017-2018-2021
|ÖZSZLK C.- KDV – GEC. FA- VER. ZİY. CEZ.
|12.720.261,73
|8
|3110211629
|MEHMET ALİ DÖLEK(VKN:7810929309 UNDERWOOD GLOBAL YÖNETİM DAN)
|NUMUNE EVLER MAH. HÜSEYİN VAYISOĞLU CAD. NO: 13C DÖRTYOL / HATAY
|2022-2023
|KDV-DV-KV-STP
|2.441.057,60
|9
|0681412761
|REZA ALVİRİ(VKN:6091035226 LOTUS MERSİN GRUP MED.İÇ VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.)
|AKKUYU MAH. 1045 SK. ELIF COMFORT RESIDENCE SİTESİ A BLOK NO: 1A İÇ KAPI NO: 8 KONYAALTI / ANTALYA
|2022-2023
|STP-KVDV-KUR GV
|1.614.588,06
|10
|0200440907
|TUNCER AKDAŞ(VKN:1090713568 AKDAŞ HIRDAVAT İNŞ. VE İNŞ. MALZ. OTOM.VE TARIM. FAALİYET. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)
|OSMANİYE MAH. 81038 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 TOROSLAR / MERSİN
|2018-2019-2020
|GEC F-ÖUCZ-VZCZ-KDV-GEC Z-STP-DV-KV
|22.177.449,72
|Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01933099
#ilangovtr Basın no ILN01933099