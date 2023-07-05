TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

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|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ile peşin bedelleayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
|1-İhaleler18/07/2023 Salıgünü saat 14.00’ da başlayarakGaziosmanpaşa Mahallesi SahilCaddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrıyapılacaktır.
|2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesiher gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler MüdürlüğüEmlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
|3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
|4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir parsel için şartname bedeli olarak500,00TL.(BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
|5-İhale dosyalarınıen geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
|6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
|7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç,tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
|8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
|9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
|Sıra No
|Mahalle
|Ada Parsel
|Kullanım Şekli
|Alanı (m2)
|Hisse (m2)
|Muhammen Bedel (TL) (KDV’den Muaf)
|Geçici Teminat (TL)
|1
|Oğulbey
|72/2
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|1.053
|Tam
|3.159.000,00
|94.770,00
|2
|Oğulbey
|73/2
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|3
|Oğulbey
|73/3
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|4
|Oğulbey
|73/4
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|5
|Oğulbey
|73/5
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|6
|Oğulbey
|73/6
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|7
|Oğulbey
|73/7
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|1.100
|Tam
|3.300.000,00
|99.000,00
|8
|Oğulbey
|73/8
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|9
|Oğulbey
|73/9
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|750
|Tam
|2.250.000,00
|67.500,00
|10
|Oğulbey
|73/10
|Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)
|1.100
|Tam
|3.300.000,00
|99.000,00
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