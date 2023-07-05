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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 00:00

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

 

 
                Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ile peşin bedelleayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
1-İhaleler18/07/2023 Salıgünü saat 14.00’ da başlayarakGaziosmanpaşa Mahallesi SahilCaddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrıyapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesiher gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler MüdürlüğüEmlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir parsel için şartname bedeli olarak500,00TL.(BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarınıen geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç,tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
        
Sıra NoMahalleAda ParselKullanım ŞekliAlanı (m2)Hisse     (m2)Muhammen Bedel (TL) (KDV’den Muaf)Geçici Teminat (TL)
1Oğulbey72/2Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)1.053Tam3.159.000,0094.770,00
2Oğulbey73/2Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
3Oğulbey73/3Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
4Oğulbey73/4Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
5Oğulbey73/5Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
6Oğulbey73/6Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
7Oğulbey73/7Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)1.100Tam3.300.000,0099.000,00
8Oğulbey73/8Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
9Oğulbey73/9Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)750Tam2.250.000,0067.500,00
10Oğulbey73/10Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 m)1.100Tam3.300.000,0099.000,00


#ilangovtr Basın no ILN01852701

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#Basın No ILN01852701#İlangovtr