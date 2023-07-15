TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/157

KARAR NO : 2023/269

Davacı Leyla Uğuz tarafından davalı Üzeyir Uğuz aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜNE, Mersin ili Tarsus ilçesi Aladağlı mah/köy Cilt No:50 Hane No:83 BSN:142'de nüfusa kayıtlı 24383041320 T.C. Kimlik numaralı Recai ve Anış kızı 10.08.1963 doğumlu (aynı zamanda Hollanda Vatandaşı olan) davacı LEYLA UĞUZ ile aynı yer BSN:77'de nüfusa kayıtlı 24509037190 T.C Kimlik numaralı Mustafa ve Emine oğlu davalı (aynı zamanda Hollanda Vatandaşı olan) ÜZEYİR UĞUZ'un boşanmalarına ilişkin verilen Hollanda Almelo Mahkemesi'nin 22/02/2006 tarih ve 75342/ES RK 05-1176(PV) Dava numaralı boşanma kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2-Alınması gereken 179,90.TL harçtan, peşin alınan 44,40.TL harcın mahsubu ile bakiye 135,50.TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 88,80.TL harç, 19,50.TL normal ve elektronik tebligat gideri, 1.911,60.TL basın ilan giderinden oluşan toplam 2.019,90.TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıyaverilmesine şeklinde verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01858718