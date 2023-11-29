T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Gerdek (Himmetoğlu), Kabalaklı, Sapça, Osmanlı, Kardeşler Mahallelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.08.2005 tarih ve 540/46 sayılı Kamu Yararı yerine geçen Lüzum kararı gereğince Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırmanın kesinleştirildiğini veKamulaştırma İşlemlerine Başlanması Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanınBotaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği ve Türk Medeni Kanunu md. 999 uyarınca yol olarak terkinine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, 2023/219- 225- 233 Esas sayılı dosyalarının öninceleme aşamasında olduğu,2023/240- 270- 273- 284 Esas sayılı dosyalarının duruşmaları 30.11.2023 günü saat:09.30'dan itibaren 2023/221-222- 223-224- 226-228-230-234-238-239-41-242-244-247-248-251-252-254-260-261-262-263-264-266-271-272-274- 275-279-282-283-285-286-289-299-300 esas sayılı dosyalarının duruşmalarının 11.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren,2023/217- 218- 227- 232- 235- 236- 237- 243- 245- 246- 249- 250- 253- 255- 256- 257- 258- 259- 265- 267- 269- 276- 277- 280- 281- 287- 288- 290- 294- 296- 297- 298- 301Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 16.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/220 esas sayılı dosyanın duruşmasının 13.02.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/229- 231- 268- 278- 291- 292- 293- 295 Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 12.03.2024 günü saat:09.30'dan itibarenitibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKET

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZİ İLÇESİ, ELVANPAZARCIK, GERDEK (HİMMETOĞLU), KABALAKLI, SAPÇA, OSMANLI, KARDEŞLERMAHALLELERİ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2023/215 208 12 İSMET KÖSE ELVANPAZARCIK 2668,93 m² mülkiyet 2 2023/217 173 117 SABRİ DEMİR ve ark. OSMANLI 37,53 m² daimi irtifak

213,95 m² geçici irtifak 3 2023/218 105 54 BURÇİN BAYRAK ve ark. GERDEK (Himmetoğlu) 469,19 m² daimi irtifak

412,29 m² geçici irtifak 4 2023/219 126 237 HASIMSIZ KABALAKLI 1442,39 m² daimi irtifak 5 2023/220 154 30 RAMAZAN BACAKLIOĞLU

ve ark. OSMANLI 1158,80 m² daimi irtifak

458,66 m² geçici irtifak 6 2023/221 121 32 AYFER ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 1231,7 m² mülkiyet 7 2023/222 121 33 HAMİDE KARAKOÇ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 1317,51 m² mülkiyet 8 2023/223 121 36

71 BEKİR ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 1648,23 m² mülkiyet

369,7 m² mülkiyet 9 2023/224 121 39

46

90 KAZİM ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 1308,56 m² mülkiyet

1145,67 m² mülkiyet

173,4 m² mülkiyet 10 2023/225 121 47 HASIMSIZ GERDEK

(Himmetoğlu) 4574,03 m² mülkiyet 11 2023/226 121 40 ALİ ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 53,64 m² mülkiyet 12 2023/227 105

121

121

121 49

44

55

70 AYŞE KESKİN ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 164,57 m² mülkiyet

334,42 m² mülkiyet

330,78 m² mülkiyet

355,24 m² mülkiyet 13 2023/228 176 1 BAKİ ERSOY ve ark. SAPÇA 678,17 m² 14 2023/229 105 121 9

35 HANİFE BAYRAK ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 253,93 m² daimi irtifak

300,55 m² mülkiyet 15 2023/230 121 50 FATMA ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 552,37 m² mülkiyet 16 2023/231 105

121 10

34 EMEL DURMAZ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 385,02 m² daimi irtifak, 107,44 geçici irtifak

1022,01 m² mülkiyet 17 2023/232 105 55 ALİ ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 322,18 m² daimi irtifak

377,3 m² geçici irtifak 18 2023/233 105 50 HASIMSIZ GERDEK

(Himmetoğlu) 1598,14 m² mülkiyet 19 2023/234 121 61 ASU BOZ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 280,45 m² mülikyet 20 2023/235 126

126 213

17 FATMA DAĞLI ve ark. KABALAKLI 642,28 m² daimi irtifak

93,42 m² geçici irtifak

277,38 m² daimi irtifak

13,1 m² geçici irtifak 21 2023/236 121 72 ETHEM ALACA ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 582,54 m² mülkiyet 22 2023/237 126 207 AYNUR KARABACAK ve ark KABALAKLI 24,91 m² daimi irtifak 23 2023/238 121 48 BURÇİN BAYRAK ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 2550,25 m² mülkiyet 24 2023/239 154 48 AYŞE CİN ve ark. OSMANLI 401,37 m² daimi irtifak

178,92 m² geçici irtifak 25 2023/240 126 48 AZİME DAĞLI ve ark. KABALAKLI 232,86 m² daimi irtifak 26 2023/241 121 49 FATİME BOZKURT ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 812,59 m² mülkiyet 27 2023/242 105 5 AZİZ YILDIZ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 782,03 m² daimi irtifak

263,25 m² geçici irtifak 28 2023/243 163

173 41

110 SABRİYE KÖROĞLU ve ark. OSMANLI 39,19 m² daimi irtifak

2190,79 m² daimi irtifak

281,96 m² geçici irtifak 29 2023/244 121 73 BİRSEN BEKAR ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 315,02 m² mülkiyet 30 2023/245 163 44 CEMALETTİN ALACA ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 46,02 m² daimi irtifak 31 2023/246 105 46 CEMAL AKKAYA ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 957,36 m² mülkiyet 32 2023/247 121 62 AYTEKİN ÇİFTÇİ ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 18,37 m² mülkiyet 33 2023/248 126 29 FATMA ÇELİKKOL ve ark. KABALAKLI 520,92 m² daimi irtifak 34 2023/249 173 26 AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark OSMANLI 388,62 m² daimi irtifak

142,94 m² geçici irtifak 35 2023/250 126 28 MUZAFFER KARABACAK KABALAKLI 367,59 m² daimi irtifak 36 2023/251 173 27 AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark OSMANLI 380,33 m² daimi irtifak

165,12 m² geçici irtifak 37 2023/252 126 1 MURAT TUNÇ ve ark. KABALAKLI 823,88 m² daimi irtifak

134,4m² geçici irtifak 38 2023/253 124 254 BİLAL AVCI ve ark. KABALAKLI 58,04 m² daimi irtifak 39 2023/254 173 35 AHMET YİĞİT ve ark. OSMANLI 578,44 m² daimi irtifak

423,88m² geçici irtifak 40 2023/255 105

105 4

44 BARIŞ BAYRAK ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 141,55 m² daimi irtifak

176,93m² geçici irtifak

99,00 m² daimi irtifak 41 2023/256 126 218 BİLAL AVCI ve ark. KABALAKLI 132,46 m² daimi irtifak

34,85m² geçici irtifak 42 2023/257 124 251 GÜLİZAR AVCI ve ark. KABALAKLI 351,55 m² mülkiyet

2153,06m² daimi irtifak 43 2023/258 126

124 8

121 EKREM TUNÇ ve ark. KABALAKLI 690,52 m² daimi irtifak

332,85 m² daimi irtifak

195,34m² geçici irtifak 44 2023/259 124 236 MUZAFFER KARABACAK KABALAKLI 38,98 m² daimi irtifak 45 2023/260 105

121

121 48

57

59 ALAATTİN DEMİR ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 140,95 m² mülkiyet

98,67 m² mülkiyet

2694,17 m² mülkiyet 46 2023/261 124

124 32

92 ASİYE BAL, BEKİR ÇELİK, BEKİR ÇİFTÇİ ve ark. KABALAKLI 500,58 m² daimi irtifak

363,22m² geçici irtifak

33,58 m² daimi irtifak 47 2023/262 124 181 EMURANDÖKMECİ,ERDOĞAN DEMİRO, HAYRİYE DEMİRCİ ve ark. KABALAKLI 339,91 m² daimi irtifak 48 2023/263 173 114 AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark OSMANLI 2850,11 m² daimi irtifak

1155,71m² geçici irtifak 49 2023/264 124

124

124 47

182

244 ALİ DEMİRCİ ve ark. KABALAKLI 262,51 m² daimi irtifak

45,81m² geçici irtifak

350,98 m² daimi irtifak

3,51 m² mülkiyet

42,97m² daimi irtifak 50 2023/265 105

105

105 11

28

53 ASIM BAYRAK ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 218,46 m² daimi irtifak

408,94m² daimi irtifak

565,93 m² daimi irtifak

280,34m² geçici irtifak 51 2023/266 124

124 40

46 ALİ ÇELİK ve ark. KABALAKLI 359,02 m² daimi irtifak

635,64m² geçici irtifak

145,71 m² daimi irtifak 52 2023/267 124 42 CEVAT ÇELİK KABALAKLI 77,74 m² daimi irtifak

198m² geçici irtifak 53 2023/268 190 1 RAMAZAN ALKAN ve ark. KARDEŞLER 28,66 m² daimi irtifak

380,16m² geçici irtifak 54 2023/269 124 33 ADİL ÇELİK ve ark. KABALAKLI 497,8 m² daimi irtifak

391,5m² geçici irtifak 55 2023/270 173 113 MELİH KALAYCI ve ark. OSMANLI 223,57 m² daimi irtifak 56 2023/271 191 9 AYHAN KARAOĞLU ve ark. KARDEŞLER 2011,91 m² daimi irtifak

196,96m² geçici irtifak 57 2023/272 154 21 ADİL TUNCA ve ark. OSMANLI 1368,91 m² daimi irtifak

419,06m² geçici irtifak 58 2023/273 120

124 4

250 HAYRETTİN DEMİRCİ ve ark. KABALAKLI 615,85 m² daimi irtifak

449,91 m² mülkiyet

1262,57m² daimi irtifak 26,65 m² geçici irtifak 59 2023/274 163 42 ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark. OSMANLI 115,85 m² daimi irtifak 60 2023/275 124

124

124

124 6

16

164

285 ALİ ÇELİK KABALAKLI 1,69 m² daimi irtifak 133,08m² geçici irtifak

99,14 m² daimi irtifak 222,11m² geçici irtifak

245,15m² daimi irtifak

371,45m² daimi irtifak 61 2023/276 154 29 ALİ BALCI, AYŞE AVCI, AYTEN DEMİRCİ ve ark. OSMANLI 388,95 m² daimi irtifak 62 2023/277 154 44 ALİ BALCI, CEMAL BALCI,

CENGİZ BALCI ve ark. OSMANLI 266,22 m² daimi irtifak 249,37m² geçici irtifak 63 2023/278 154 28 ALİ ERSOY, AYŞE KAYA, BAYRAM ERSOY ve ark. OSMANLI 507,45 m² daimi irtifak 210,88m² geçici irtifak 64 2023/279 191 7 ALİ AÇIKGÖZ, AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN ve ark. KARDEŞLER 1573,84 m² daimi irtifak 462,51m² geçici irtifak 65 2023/280 154 23 KENAN DOĞAN, MAKBULE KILIÇ, MEHMET DOĞAN ve ark. OSMANLI 2466,28 m² daimi irtifak 411,89m² geçici irtifak 66 2023/281 191

191 2

6 AKIN KERMAN, ALİ AYGÜN, AYSUN ÖZER ve ark. KARDEŞLER 687,2 m² daimi irtifak 347,93m² geçici irtifak

407,52 m² daimi irtifak 117,73m² geçici irtifak 67 2023/282 124

124

124 124

189

284 ALİ ÇELİK, GÖNÜL TUNÇ, İSMAİL ÇELİK ve ark. KABALAKLI 1010,08 m² daimi irtifak 262,99m² geçici irtifak

889,89 m² daimi irtifak

390,11m² daimi irtifak 16,17m² geçici irtifak 68 2023/283 191 3 ALİ AÇIKGÖZ, AYŞE AYGÜN, AYŞE SARI ve ark. KARDEŞLER 1168,22 m² daimi irtifak 303,28m² geçici irtifak 69 2023/284 191 5 AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN, AYTEN KARAMEŞE ve ark. KARDEŞLER 1,16 m² mülkiyet

1745,54 m² daimi irtifak 507,49m² geçici irtifak 70 2023/285 154 43 AHMET İSLAM, AHMET YİĞİT, AKİF ALACA ve ark. OSMANLI 2109,49 m² daimi irtifak 948,97m² geçici irtifak 71 2023/286 105 27 ALİ ÇİFTÇİ, AYGÜL KORKMAZ, AYSUN ÖZER ve ark. GERDEK

(Himmetoğlu) 264,01 m² daimi irtifak 72 2023/287 154 20 ADEM TOPÇU, ALİ KALAYCI, ADİL KALAYCI ve ark. OSMANLI 499,76 m² daimi irtifak 141,85m² geçici irtifak 73 2023/288 167 3 ABDULLAH ÇOLAKOĞLU, AZİZE ÇOLAKOĞLU, AZİZE YİĞİT ve ark. OSMANLI 92,92 m² daimi irtifak 232,29m² geçici irtifak 74 2023/289 173

173

173 29

109

122 AYNUR ÇOLAKOĞLU, BAHRİYE ALACA, CEMAL ÇOLAKOĞLU ve ark. OSMANLI 526,07 m² daimi irtifak 204,17m² geçici irtifak

1282,28 m² daimi irtifak

72,18m² daimi irtifak 194,34m² geçici irtifak 75 2023/290 173 28 NAZİYLE DEMİR, RAMAZAN ÇOLAKOĞLU, RECEP ÇOLAKOĞLU ve ark. OSMANLI 335,83 m² daimi irtifak 99,7m² geçici irtifak 76 2023/291 191 8 AYÇİN KERMEN, AYŞE GEBEDEK, AYŞE AÇIKGÖZ ve ark. KARDEŞLER 362,73 m² daimi irtifak 389,71m² geçici irtifak 77 2023/292 124 165 ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark. KABALAKLI 118,19 m² daimi irtifak 78 2023/293 173 30 AHMET TALHA KAHVECİ, ALAADDİN KAHVECİ, ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark. OSMANLI 302,23 m² daimi irtifak 92,42m² geçici irtifak 79 2023/294 124 167 DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve ark. KABALAKLI 739,65 m² daimi irtifak 80 2023/295 124

124

124

124

124 191

201

203

281

283 ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark. KABALAKLI 516,12 m² daimi irtifak 63,41m² geçici irtifak

138,89 m² daimi irtifak

833,88 m² daimi irtifak

66,56 m² geçici irtifak

291,99 m² daimi irtifak 81 2023/296 173 118 ADEM ÇOLAKOĞLU, AYŞE YILDIZ, AKİF ALACA ve ark. OSMANLI 47,41 m² daimi irtifak 346,12m² geçici irtifak 82 2023/297 124

124

126

126 17

257

27

220 DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve ark KABALAKLI 239,08 m² geçici irtifak

268,57 m² mülkiyet

102,8 m² daimi irtifak 311,16m² geçici irtifak

538,95 m² daimi irtifak

648,18 m² daimi irtifak 195,1m² geçici irtifak 83 2023/298 173

173 121

126 ADEM TOPÇU, ALAATTİN ÇOLAKOĞLU, ADİL KALAYCI ve ark. OSMANLI 595,03 m² daimi irtifak 501,11m² geçici irtifak

382,82 m² daimi irtifak 84 2023/299 120

124 1

48 ZEKAİ DEMİRCİ, ABDULKADİR DEMİRCİ, ZİYA DEMİRCİ ve ark. KABALAKLI 309,68 m² daimi irtifak

214,88 m² daimi irtifak 85 2023/300 124

124

124 7

41

192 AZİZ DEMİRCİ, CEVAT DEMİRCİ, İSMAİL DEMİRCİ ve ark. KABALAKLI 3,56 m² daimi irtifak 71,85m² geçici irtifak

455,57 m² daimi irtifak 460,63m² geçici irtifak

538,93 m² daimi irtifak 334,66m² geçici irtifak 86 2023/301 124

124

124

124 9

190

204

280 FİLİZ KAYA, HABİBE TURGUT, NAZİKAR AVCI ve ark. KABALAKLI 49,08 m² geçici irtifak

578 m² daimi irtifak

211,11 m² mülkiyet

949,54 m² daimi irtifak 72,55m² geçici irtifak

13,47 m² daimi irtifak 225,48m² geçici irtifak 87 2023/309 121 38 ARİF ÇİFTÇİ GERDEK

(Himmetoğlu) 3185,59 m² mülkiyet

#ilangovtr Basın no ILN01940128