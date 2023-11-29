T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Gerdek (Himmetoğlu), Kabalaklı, Sapça, Osmanlı, Kardeşler Mahallelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.08.2005 tarih ve 540/46 sayılı Kamu Yararı yerine geçen Lüzum kararı gereğince Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırmanın kesinleştirildiğini veKamulaştırma İşlemlerine Başlanması Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanınBotaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği ve Türk Medeni Kanunu md. 999 uyarınca yol olarak terkinine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, 2023/219- 225- 233 Esas sayılı dosyalarının öninceleme aşamasında olduğu,2023/240- 270- 273- 284 Esas sayılı dosyalarının duruşmaları 30.11.2023 günü saat:09.30'dan itibaren 2023/221-222- 223-224- 226-228-230-234-238-239-41-242-244-247-248-251-252-254-260-261-262-263-264-266-271-272-274- 275-279-282-283-285-286-289-299-300 esas sayılı dosyalarının duruşmalarının 11.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren,2023/217- 218- 227- 232- 235- 236- 237- 243- 245- 246- 249- 250- 253- 255- 256- 257- 258- 259- 265- 267- 269- 276- 277- 280- 281- 287- 288- 290- 294- 296- 297- 298- 301Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 16.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/220 esas sayılı dosyanın duruşmasının 13.02.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/229- 231- 268- 278- 291- 292- 293- 295 Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 12.03.2024 günü saat:09.30'dan itibarenitibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKET
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZİ İLÇESİ, ELVANPAZARCIK, GERDEK (HİMMETOĞLU), KABALAKLI, SAPÇA, OSMANLI, KARDEŞLERMAHALLELERİ
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH/KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|1
|2023/215
|208
|12
|İSMET KÖSE
|ELVANPAZARCIK
|2668,93 m² mülkiyet
|2
|2023/217
|173
|117
|SABRİ DEMİR ve ark.
|OSMANLI
|37,53 m² daimi irtifak
213,95 m² geçici irtifak
|3
|2023/218
|105
|54
|BURÇİN BAYRAK ve ark.
|GERDEK (Himmetoğlu)
|469,19 m² daimi irtifak
412,29 m² geçici irtifak
|4
|2023/219
|126
|237
|HASIMSIZ
|KABALAKLI
|1442,39 m² daimi irtifak
|5
|2023/220
|154
|30
RAMAZAN BACAKLIOĞLU
|OSMANLI
|1158,80 m² daimi irtifak
458,66 m² geçici irtifak
|6
|2023/221
|121
|32
|AYFER ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|1231,7 m² mülkiyet
|7
|2023/222
|121
|33
|HAMİDE KARAKOÇ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|1317,51 m² mülkiyet
|8
|2023/223
|121
|36
71
|BEKİR ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|1648,23 m² mülkiyet
369,7 m² mülkiyet
|9
|2023/224
|121
|39
46
90
|KAZİM ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|1308,56 m² mülkiyet
1145,67 m² mülkiyet
173,4 m² mülkiyet
|10
|2023/225
|121
|47
|HASIMSIZ
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|4574,03 m² mülkiyet
|11
|2023/226
|121
|40
|ALİ ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|53,64 m² mülkiyet
|12
|2023/227
|105
121
121
121
|49
44
55
70
|AYŞE KESKİN ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|164,57 m² mülkiyet
334,42 m² mülkiyet
330,78 m² mülkiyet
355,24 m² mülkiyet
|13
|2023/228
|176
|1
|BAKİ ERSOY ve ark.
|SAPÇA
|678,17 m²
|14
|2023/229
|105 121
|9
35
|HANİFE BAYRAK ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|253,93 m² daimi irtifak
300,55 m² mülkiyet
|15
|2023/230
|121
|50
|FATMA ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|552,37 m² mülkiyet
|16
|2023/231
|105
121
|10
34
|EMEL DURMAZ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|385,02 m² daimi irtifak, 107,44 geçici irtifak
1022,01 m² mülkiyet
|17
|2023/232
|105
|55
|ALİ ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|322,18 m² daimi irtifak
377,3 m² geçici irtifak
|18
|2023/233
|105
|50
|HASIMSIZ
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|1598,14 m² mülkiyet
|19
|2023/234
|121
|61
|ASU BOZ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|280,45 m² mülikyet
|20
|2023/235
|126
126
|213
17
|FATMA DAĞLI ve ark.
|KABALAKLI
|642,28 m² daimi irtifak
93,42 m² geçici irtifak
277,38 m² daimi irtifak
13,1 m² geçici irtifak
|21
|2023/236
|121
|72
|ETHEM ALACA ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|582,54 m² mülkiyet
|22
|2023/237
|126
|207
|AYNUR KARABACAK ve ark
|KABALAKLI
|24,91 m² daimi irtifak
|23
|2023/238
|121
|48
|BURÇİN BAYRAK ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|2550,25 m² mülkiyet
|24
|2023/239
|154
|48
|AYŞE CİN ve ark.
|OSMANLI
|401,37 m² daimi irtifak
178,92 m² geçici irtifak
|25
|2023/240
|126
|48
|AZİME DAĞLI ve ark.
|KABALAKLI
|232,86 m² daimi irtifak
|26
|2023/241
|121
|49
|FATİME BOZKURT ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|812,59 m² mülkiyet
|27
|2023/242
|105
|5
|AZİZ YILDIZ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|782,03 m² daimi irtifak
263,25 m² geçici irtifak
|28
|2023/243
|163
173
|41
110
|SABRİYE KÖROĞLU ve ark.
|OSMANLI
|39,19 m² daimi irtifak
2190,79 m² daimi irtifak
281,96 m² geçici irtifak
|29
|2023/244
|121
|73
|BİRSEN BEKAR ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|315,02 m² mülkiyet
|30
|2023/245
|163
|44
|CEMALETTİN ALACA ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|46,02 m² daimi irtifak
|31
|2023/246
|105
|46
|CEMAL AKKAYA ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|957,36 m² mülkiyet
|32
|2023/247
|121
|62
|AYTEKİN ÇİFTÇİ ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|18,37 m² mülkiyet
|33
|2023/248
|126
|29
|FATMA ÇELİKKOL ve ark.
|KABALAKLI
|520,92 m² daimi irtifak
|34
|2023/249
|173
|26
|AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark
|OSMANLI
|388,62 m² daimi irtifak
142,94 m² geçici irtifak
|35
|2023/250
|126
|28
|MUZAFFER KARABACAK
|KABALAKLI
|367,59 m² daimi irtifak
|36
|2023/251
|173
|27
|AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark
|OSMANLI
|380,33 m² daimi irtifak
165,12 m² geçici irtifak
|37
|2023/252
|126
|1
|MURAT TUNÇ ve ark.
|KABALAKLI
|823,88 m² daimi irtifak
134,4m² geçici irtifak
|38
|2023/253
|124
|254
|BİLAL AVCI ve ark.
|KABALAKLI
|58,04 m² daimi irtifak
|39
|2023/254
|173
|35
|AHMET YİĞİT ve ark.
|OSMANLI
|578,44 m² daimi irtifak
423,88m² geçici irtifak
|40
|2023/255
|105
105
|4
44
|BARIŞ BAYRAK ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|141,55 m² daimi irtifak
176,93m² geçici irtifak
99,00 m² daimi irtifak
|41
|2023/256
|126
|218
|BİLAL AVCI ve ark.
|KABALAKLI
|132,46 m² daimi irtifak
34,85m² geçici irtifak
|42
|2023/257
|124
|251
|GÜLİZAR AVCI ve ark.
|KABALAKLI
|351,55 m² mülkiyet
2153,06m² daimi irtifak
|43
|2023/258
|126
124
|8
121
|EKREM TUNÇ ve ark.
|KABALAKLI
|690,52 m² daimi irtifak
332,85 m² daimi irtifak
195,34m² geçici irtifak
|44
|2023/259
|124
|236
|MUZAFFER KARABACAK
|KABALAKLI
|38,98 m² daimi irtifak
|45
|2023/260
|105
121
121
|48
57
59
|ALAATTİN DEMİR ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|140,95 m² mülkiyet
98,67 m² mülkiyet
2694,17 m² mülkiyet
|46
|2023/261
|124
124
|32
92
|ASİYE BAL, BEKİR ÇELİK, BEKİR ÇİFTÇİ ve ark.
|KABALAKLI
|500,58 m² daimi irtifak
363,22m² geçici irtifak
33,58 m² daimi irtifak
|47
|2023/262
|124
|181
|EMURANDÖKMECİ,ERDOĞAN DEMİRO, HAYRİYE DEMİRCİ ve ark.
|KABALAKLI
|339,91 m² daimi irtifak
|48
|2023/263
|173
|114
|AHMET ÇOLAKOĞLU ve ark
|OSMANLI
|2850,11 m² daimi irtifak
1155,71m² geçici irtifak
|49
|2023/264
|124
124
124
|47
182
244
|ALİ DEMİRCİ ve ark.
|KABALAKLI
|262,51 m² daimi irtifak
45,81m² geçici irtifak
350,98 m² daimi irtifak
3,51 m² mülkiyet
42,97m² daimi irtifak
|50
|2023/265
|105
105
105
|11
28
53
|ASIM BAYRAK ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|218,46 m² daimi irtifak
408,94m² daimi irtifak
565,93 m² daimi irtifak
280,34m² geçici irtifak
|51
|2023/266
|124
124
|40
46
|ALİ ÇELİK ve ark.
|KABALAKLI
|359,02 m² daimi irtifak
635,64m² geçici irtifak
145,71 m² daimi irtifak
|52
|2023/267
|124
|42
|CEVAT ÇELİK
|KABALAKLI
|77,74 m² daimi irtifak
198m² geçici irtifak
|53
|2023/268
|190
|1
|RAMAZAN ALKAN ve ark.
|KARDEŞLER
|28,66 m² daimi irtifak
380,16m² geçici irtifak
|54
|2023/269
|124
|33
|ADİL ÇELİK ve ark.
|KABALAKLI
|497,8 m² daimi irtifak
391,5m² geçici irtifak
|55
|2023/270
|173
|113
|MELİH KALAYCI ve ark.
|OSMANLI
|223,57 m² daimi irtifak
|56
|2023/271
|191
|9
|AYHAN KARAOĞLU ve ark.
|KARDEŞLER
|2011,91 m² daimi irtifak
196,96m² geçici irtifak
|57
|2023/272
|154
|21
|ADİL TUNCA ve ark.
|OSMANLI
|1368,91 m² daimi irtifak
419,06m² geçici irtifak
|58
|2023/273
|120
124
|4
250
|HAYRETTİN DEMİRCİ ve ark.
|KABALAKLI
|615,85 m² daimi irtifak
449,91 m² mülkiyet
1262,57m² daimi irtifak 26,65 m² geçici irtifak
|59
|2023/274
|163
|42
|ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark.
|OSMANLI
|115,85 m² daimi irtifak
|60
|2023/275
|124
124
124
124
|6
16
164
285
|ALİ ÇELİK
|KABALAKLI
|1,69 m² daimi irtifak 133,08m² geçici irtifak
99,14 m² daimi irtifak 222,11m² geçici irtifak
245,15m² daimi irtifak
371,45m² daimi irtifak
|61
|2023/276
|154
|29
|ALİ BALCI, AYŞE AVCI, AYTEN DEMİRCİ ve ark.
|OSMANLI
|388,95 m² daimi irtifak
|62
|2023/277
|154
|44
|ALİ BALCI, CEMAL BALCI,
CENGİZ BALCI ve ark.
|OSMANLI
|266,22 m² daimi irtifak 249,37m² geçici irtifak
|63
|2023/278
|154
|28
|ALİ ERSOY, AYŞE KAYA, BAYRAM ERSOY ve ark.
|OSMANLI
|507,45 m² daimi irtifak 210,88m² geçici irtifak
|64
|2023/279
|191
|7
|ALİ AÇIKGÖZ, AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN ve ark.
|KARDEŞLER
|1573,84 m² daimi irtifak 462,51m² geçici irtifak
|65
|2023/280
|154
|23
|KENAN DOĞAN, MAKBULE KILIÇ, MEHMET DOĞAN ve ark.
|OSMANLI
|2466,28 m² daimi irtifak 411,89m² geçici irtifak
|66
|2023/281
|191
191
|2
6
|AKIN KERMAN, ALİ AYGÜN, AYSUN ÖZER ve ark.
|KARDEŞLER
|687,2 m² daimi irtifak 347,93m² geçici irtifak
407,52 m² daimi irtifak 117,73m² geçici irtifak
|67
|2023/282
|124
124
124
|124
189
284
|ALİ ÇELİK, GÖNÜL TUNÇ, İSMAİL ÇELİK ve ark.
|KABALAKLI
|1010,08 m² daimi irtifak 262,99m² geçici irtifak
889,89 m² daimi irtifak
390,11m² daimi irtifak 16,17m² geçici irtifak
|68
|2023/283
|191
|3
|ALİ AÇIKGÖZ, AYŞE AYGÜN, AYŞE SARI ve ark.
|KARDEŞLER
|1168,22 m² daimi irtifak 303,28m² geçici irtifak
|69
|2023/284
|191
|5
|AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN, AYTEN KARAMEŞE ve ark.
|KARDEŞLER
|1,16 m² mülkiyet
1745,54 m² daimi irtifak 507,49m² geçici irtifak
|70
|2023/285
|154
|43
|AHMET İSLAM, AHMET YİĞİT, AKİF ALACA ve ark.
|OSMANLI
|2109,49 m² daimi irtifak 948,97m² geçici irtifak
|71
|2023/286
|105
|27
|ALİ ÇİFTÇİ, AYGÜL KORKMAZ, AYSUN ÖZER ve ark.
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|264,01 m² daimi irtifak
|72
|2023/287
|154
|20
|ADEM TOPÇU, ALİ KALAYCI, ADİL KALAYCI ve ark.
|OSMANLI
|499,76 m² daimi irtifak 141,85m² geçici irtifak
|73
|2023/288
|167
|3
|ABDULLAH ÇOLAKOĞLU, AZİZE ÇOLAKOĞLU, AZİZE YİĞİT ve ark.
|OSMANLI
|92,92 m² daimi irtifak 232,29m² geçici irtifak
|74
|2023/289
|173
173
173
|29
109
122
|AYNUR ÇOLAKOĞLU, BAHRİYE ALACA, CEMAL ÇOLAKOĞLU ve ark.
|OSMANLI
|526,07 m² daimi irtifak 204,17m² geçici irtifak
1282,28 m² daimi irtifak
72,18m² daimi irtifak 194,34m² geçici irtifak
|75
|2023/290
|173
|28
|NAZİYLE DEMİR, RAMAZAN ÇOLAKOĞLU, RECEP ÇOLAKOĞLU ve ark.
|OSMANLI
|335,83 m² daimi irtifak 99,7m² geçici irtifak
|76
|2023/291
|191
|8
|AYÇİN KERMEN, AYŞE GEBEDEK, AYŞE AÇIKGÖZ ve ark.
|KARDEŞLER
|362,73 m² daimi irtifak 389,71m² geçici irtifak
|77
|2023/292
|124
|165
|ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark.
|KABALAKLI
|118,19 m² daimi irtifak
|78
|2023/293
|173
|30
|AHMET TALHA KAHVECİ, ALAADDİN KAHVECİ, ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark.
|OSMANLI
|302,23 m² daimi irtifak 92,42m² geçici irtifak
|79
|2023/294
|124
|167
|DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve ark.
|KABALAKLI
|739,65 m² daimi irtifak
|80
|2023/295
|124
124
124
124
124
|191
201
203
281
283
|ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark.
|KABALAKLI
|516,12 m² daimi irtifak 63,41m² geçici irtifak
138,89 m² daimi irtifak
833,88 m² daimi irtifak
66,56 m² geçici irtifak
291,99 m² daimi irtifak
|81
|2023/296
|173
|118
|ADEM ÇOLAKOĞLU, AYŞE YILDIZ, AKİF ALACA ve ark.
|OSMANLI
|47,41 m² daimi irtifak 346,12m² geçici irtifak
|82
|2023/297
|124
124
126
126
|17
257
27
220
|DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve ark
|KABALAKLI
|239,08 m² geçici irtifak
268,57 m² mülkiyet
102,8 m² daimi irtifak 311,16m² geçici irtifak
538,95 m² daimi irtifak
648,18 m² daimi irtifak 195,1m² geçici irtifak
|83
|2023/298
|173
173
|121
126
|ADEM TOPÇU, ALAATTİN ÇOLAKOĞLU, ADİL KALAYCI ve ark.
|OSMANLI
|595,03 m² daimi irtifak 501,11m² geçici irtifak
382,82 m² daimi irtifak
|84
|2023/299
|120
124
|1
48
|ZEKAİ DEMİRCİ, ABDULKADİR DEMİRCİ, ZİYA DEMİRCİ ve ark.
|KABALAKLI
|309,68 m² daimi irtifak
214,88 m² daimi irtifak
|85
|2023/300
|124
124
124
|7
41
192
|AZİZ DEMİRCİ, CEVAT DEMİRCİ, İSMAİL DEMİRCİ ve ark.
|KABALAKLI
|3,56 m² daimi irtifak 71,85m² geçici irtifak
455,57 m² daimi irtifak 460,63m² geçici irtifak
538,93 m² daimi irtifak 334,66m² geçici irtifak
|86
|2023/301
|124
124
124
124
|9
190
204
280
|FİLİZ KAYA, HABİBE TURGUT, NAZİKAR AVCI ve ark.
|KABALAKLI
|49,08 m² geçici irtifak
578 m² daimi irtifak
211,11 m² mülkiyet
949,54 m² daimi irtifak 72,55m² geçici irtifak
13,47 m² daimi irtifak 225,48m² geçici irtifak
|87
|2023/309
|121
|38
|ARİF ÇİFTÇİ
|GERDEK
(Himmetoğlu)
|3185,59 m² mülkiyet
#ilangovtr Basın no ILN01940128