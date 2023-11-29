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T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 00:00

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T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Gerdek (Himmetoğlu), Kabalaklı, Sapça, Osmanlı, Kardeşler Mahallelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.08.2005 tarih ve 540/46 sayılı Kamu Yararı yerine geçen Lüzum kararı gereğince Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırmanın kesinleştirildiğini veKamulaştırma İşlemlerine Başlanması Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanınBotaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği ve Türk Medeni Kanunu md. 999 uyarınca yol olarak terkinine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, 2023/219- 225- 233 Esas sayılı dosyalarının öninceleme aşamasında olduğu,2023/240- 270- 273- 284 Esas sayılı dosyalarının duruşmaları 30.11.2023 günü saat:09.30'dan itibaren 2023/221-222- 223-224- 226-228-230-234-238-239-41-242-244-247-248-251-252-254-260-261-262-263-264-266-271-272-274- 275-279-282-283-285-286-289-299-300 esas sayılı dosyalarının duruşmalarının 11.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren,2023/217- 218- 227- 232- 235- 236- 237- 243- 245- 246- 249- 250- 253- 255- 256- 257- 258- 259- 265- 267- 269- 276- 277- 280- 281- 287- 288- 290- 294- 296- 297- 298- 301Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 16.01.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/220 esas sayılı dosyanın duruşmasının 13.02.2024 günü saat:09.30'dan itibaren, 2023/229- 231- 268- 278- 291- 292- 293- 295 Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 12.03.2024 günü saat:09.30'dan itibarenitibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKET
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZİ İLÇESİ, ELVANPAZARCIK, GERDEK (HİMMETOĞLU), KABALAKLI, SAPÇA, OSMANLI, KARDEŞLERMAHALLELERİ

 DOSYA NOADAPARSELDAVALI/MALİKMAH/KÖYKAMULAŞTIRILAN ALAN M2
12023/21520812İSMET KÖSEELVANPAZARCIK2668,93 m² mülkiyet
22023/217173117SABRİ DEMİR ve ark.OSMANLI37,53 m² daimi irtifak
213,95 m² geçici irtifak
32023/21810554BURÇİN BAYRAK ve ark.GERDEK (Himmetoğlu)469,19 m² daimi irtifak
412,29 m² geçici irtifak
42023/219126237HASIMSIZKABALAKLI1442,39 m² daimi irtifak
52023/22015430

RAMAZAN BACAKLIOĞLU
ve ark.

OSMANLI1158,80 m² daimi irtifak
458,66 m² geçici irtifak
62023/22112132AYFER ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		1231,7 m² mülkiyet
72023/22212133HAMİDE KARAKOÇ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		1317,51 m² mülkiyet
82023/22312136
71		BEKİR ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		1648,23 m² mülkiyet
369,7 m² mülkiyet
92023/22412139
46
90		KAZİM ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		1308,56 m² mülkiyet
1145,67 m² mülkiyet
173,4 m² mülkiyet
102023/22512147HASIMSIZGERDEK
(Himmetoğlu)		4574,03 m² mülkiyet
112023/22612140ALİ ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		53,64 m² mülkiyet
122023/227105
121
121
121		49
44
55
70		AYŞE KESKİN ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		164,57 m² mülkiyet
334,42 m² mülkiyet
330,78 m² mülkiyet
355,24 m² mülkiyet
132023/2281761BAKİ ERSOY ve ark.SAPÇA678,17 m²
142023/229105 1219
35		HANİFE BAYRAK ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		253,93 m² daimi irtifak
300,55 m² mülkiyet
152023/23012150FATMA ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		552,37 m² mülkiyet
162023/231105
121		10
34		EMEL DURMAZ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		385,02 m² daimi irtifak, 107,44 geçici irtifak
1022,01 m² mülkiyet
172023/23210555ALİ ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		322,18 m² daimi irtifak
377,3 m² geçici irtifak
182023/23310550HASIMSIZGERDEK
(Himmetoğlu)		1598,14 m² mülkiyet
192023/23412161ASU BOZ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		280,45 m² mülikyet
202023/235126
126		213
17		FATMA DAĞLI ve ark.KABALAKLI642,28 m² daimi irtifak
93,42 m² geçici irtifak
277,38 m² daimi irtifak
13,1 m² geçici irtifak
212023/23612172ETHEM ALACA ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		582,54 m² mülkiyet
222023/237126207AYNUR KARABACAK ve arkKABALAKLI24,91 m² daimi irtifak
232023/23812148BURÇİN BAYRAK ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		2550,25 m² mülkiyet
242023/23915448AYŞE CİN ve ark.OSMANLI401,37 m² daimi irtifak
178,92 m² geçici irtifak
252023/24012648AZİME DAĞLI ve ark.KABALAKLI232,86 m² daimi irtifak
262023/24112149FATİME BOZKURT ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		812,59 m² mülkiyet
272023/2421055AZİZ YILDIZ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		782,03 m² daimi irtifak
263,25 m² geçici irtifak
282023/243163
173		41
110		SABRİYE KÖROĞLU ve ark.OSMANLI39,19 m² daimi irtifak
2190,79 m² daimi irtifak
281,96 m² geçici irtifak
292023/24412173BİRSEN BEKAR ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		315,02 m² mülkiyet
302023/24516344CEMALETTİN ALACA ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		46,02 m² daimi irtifak
312023/24610546CEMAL AKKAYA ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		957,36 m² mülkiyet
322023/24712162AYTEKİN ÇİFTÇİ ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		18,37 m² mülkiyet
332023/24812629FATMA ÇELİKKOL ve ark.KABALAKLI520,92 m² daimi irtifak
342023/24917326AHMET ÇOLAKOĞLU ve arkOSMANLI388,62 m² daimi irtifak
142,94 m² geçici irtifak
352023/25012628MUZAFFER KARABACAKKABALAKLI367,59 m² daimi irtifak
362023/25117327AHMET ÇOLAKOĞLU ve arkOSMANLI380,33 m² daimi irtifak
165,12 m² geçici irtifak
372023/2521261MURAT TUNÇ ve ark.KABALAKLI823,88 m² daimi irtifak
134,4m² geçici irtifak
382023/253124254BİLAL AVCI ve ark.KABALAKLI58,04 m² daimi irtifak
392023/25417335AHMET YİĞİT ve ark.OSMANLI578,44 m² daimi irtifak
423,88m² geçici irtifak
402023/255105
105		4
44		BARIŞ BAYRAK ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		141,55 m² daimi irtifak
176,93m² geçici irtifak
99,00 m² daimi irtifak
412023/256126218BİLAL AVCI ve ark.KABALAKLI132,46 m² daimi irtifak
34,85m² geçici irtifak
422023/257124251GÜLİZAR AVCI ve ark.KABALAKLI351,55 m² mülkiyet
2153,06m² daimi irtifak
432023/258126
124		8
121		EKREM TUNÇ ve ark.KABALAKLI690,52 m² daimi irtifak
332,85 m² daimi irtifak
195,34m² geçici irtifak
442023/259124236MUZAFFER KARABACAKKABALAKLI38,98 m² daimi irtifak
452023/260105
121
121		48
57
59		ALAATTİN DEMİR ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		140,95 m² mülkiyet
98,67 m² mülkiyet
2694,17 m² mülkiyet
462023/261124
124		32
92		ASİYE BAL, BEKİR ÇELİK, BEKİR ÇİFTÇİ ve ark.KABALAKLI500,58 m² daimi irtifak
363,22m² geçici irtifak
33,58 m² daimi irtifak
472023/262124181EMURANDÖKMECİ,ERDOĞAN DEMİRO, HAYRİYE DEMİRCİ ve ark.KABALAKLI339,91 m² daimi irtifak
482023/263173114AHMET ÇOLAKOĞLU ve arkOSMANLI2850,11 m² daimi irtifak
1155,71m² geçici irtifak
492023/264124
124
124		47
182
244		ALİ DEMİRCİ ve ark.KABALAKLI262,51 m² daimi irtifak
45,81m² geçici irtifak
350,98 m² daimi irtifak
3,51 m² mülkiyet
42,97m² daimi irtifak
502023/265105
105
105		11
28
53		ASIM BAYRAK ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		218,46 m² daimi irtifak
408,94m² daimi irtifak
565,93 m² daimi irtifak
280,34m² geçici irtifak
512023/266124
124		40
46		ALİ ÇELİK ve ark.KABALAKLI359,02 m² daimi irtifak
635,64m² geçici irtifak
145,71 m² daimi irtifak
522023/26712442CEVAT ÇELİKKABALAKLI77,74 m² daimi irtifak
198m² geçici irtifak
532023/2681901RAMAZAN ALKAN ve ark.KARDEŞLER28,66 m² daimi irtifak
380,16m² geçici irtifak
542023/26912433ADİL ÇELİK ve ark.KABALAKLI497,8 m² daimi irtifak
391,5m² geçici irtifak
552023/270173113MELİH KALAYCI ve ark.OSMANLI223,57 m² daimi irtifak
562023/2711919AYHAN KARAOĞLU ve ark.KARDEŞLER2011,91 m² daimi irtifak
196,96m² geçici irtifak
572023/27215421ADİL TUNCA ve ark.OSMANLI1368,91 m² daimi irtifak
419,06m² geçici irtifak
582023/273120
124		4
250		HAYRETTİN DEMİRCİ ve ark.KABALAKLI615,85 m² daimi irtifak
449,91 m² mülkiyet
1262,57m² daimi irtifak 26,65 m² geçici irtifak
592023/27416342ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark.OSMANLI115,85 m² daimi irtifak
602023/275124
124
124
124		6
16
164
285		ALİ ÇELİKKABALAKLI1,69 m² daimi irtifak 133,08m² geçici irtifak
99,14 m² daimi irtifak 222,11m² geçici irtifak
245,15m² daimi irtifak
371,45m² daimi irtifak
612023/27615429ALİ BALCI, AYŞE AVCI, AYTEN DEMİRCİ ve ark.OSMANLI388,95 m² daimi irtifak
622023/27715444ALİ BALCI, CEMAL BALCI,
CENGİZ BALCI ve ark.		OSMANLI266,22 m² daimi irtifak 249,37m² geçici irtifak
632023/27815428ALİ ERSOY, AYŞE KAYA, BAYRAM ERSOY ve ark.OSMANLI507,45 m² daimi irtifak 210,88m² geçici irtifak
642023/2791917ALİ AÇIKGÖZ, AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN ve ark.KARDEŞLER1573,84 m² daimi irtifak 462,51m² geçici irtifak
652023/28015423KENAN DOĞAN, MAKBULE KILIÇ, MEHMET DOĞAN ve ark.OSMANLI2466,28 m² daimi irtifak 411,89m² geçici irtifak
662023/281191
191		2
6		AKIN KERMAN, ALİ AYGÜN, AYSUN ÖZER ve ark.KARDEŞLER687,2 m² daimi irtifak 347,93m² geçici irtifak
407,52 m² daimi irtifak 117,73m² geçici irtifak
672023/282124
124
124		124
189
284		ALİ ÇELİK, GÖNÜL TUNÇ, İSMAİL ÇELİK ve ark.KABALAKLI1010,08 m² daimi irtifak 262,99m² geçici irtifak
889,89 m² daimi irtifak
390,11m² daimi irtifak 16,17m² geçici irtifak
682023/2831913ALİ AÇIKGÖZ, AYŞE AYGÜN, AYŞE SARI ve ark.KARDEŞLER1168,22 m² daimi irtifak 303,28m² geçici irtifak
692023/2841915AYGÜL BÜYÜKNAZLI, AYSEL UZUN, AYTEN KARAMEŞE ve ark.KARDEŞLER1,16 m² mülkiyet
1745,54 m² daimi irtifak 507,49m² geçici irtifak
702023/28515443AHMET İSLAM, AHMET YİĞİT, AKİF ALACA ve ark.OSMANLI2109,49 m² daimi irtifak 948,97m² geçici irtifak
712023/28610527ALİ ÇİFTÇİ, AYGÜL KORKMAZ, AYSUN ÖZER ve ark.GERDEK
(Himmetoğlu)		264,01 m² daimi irtifak
722023/28715420ADEM TOPÇU, ALİ KALAYCI, ADİL KALAYCI ve ark.OSMANLI499,76 m² daimi irtifak 141,85m² geçici irtifak
732023/2881673ABDULLAH ÇOLAKOĞLU, AZİZE ÇOLAKOĞLU, AZİZE YİĞİT ve ark.OSMANLI92,92 m² daimi irtifak 232,29m² geçici irtifak
742023/289173
173
173		29
109
122		AYNUR ÇOLAKOĞLU, BAHRİYE ALACA, CEMAL ÇOLAKOĞLU ve ark.OSMANLI526,07 m² daimi irtifak 204,17m² geçici irtifak
1282,28 m² daimi irtifak
72,18m² daimi irtifak 194,34m² geçici irtifak
752023/29017328NAZİYLE DEMİR, RAMAZAN ÇOLAKOĞLU, RECEP ÇOLAKOĞLU ve ark.OSMANLI335,83 m² daimi irtifak 99,7m² geçici irtifak
762023/2911918AYÇİN KERMEN, AYŞE GEBEDEK, AYŞE AÇIKGÖZ ve ark.KARDEŞLER362,73 m² daimi irtifak 389,71m² geçici irtifak
772023/292124165ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark.KABALAKLI118,19 m² daimi irtifak
782023/29317330AHMET TALHA KAHVECİ, ALAADDİN KAHVECİ, ALİ ÇOLAKOĞLU ve ark.OSMANLI302,23 m² daimi irtifak 92,42m² geçici irtifak
792023/294124167DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve ark.KABALAKLI739,65 m² daimi irtifak
802023/295124
124
124
124
124		191
201
203
281
283		ALİ KAYA, DÖNDÜ AYDIN, AYŞE KÜREKÇİ ve ark.KABALAKLI516,12 m² daimi irtifak 63,41m² geçici irtifak
138,89 m² daimi irtifak
833,88 m² daimi irtifak
66,56 m² geçici irtifak
291,99 m² daimi irtifak
812023/296173118ADEM ÇOLAKOĞLU, AYŞE YILDIZ, AKİF ALACA ve ark.OSMANLI47,41 m² daimi irtifak 346,12m² geçici irtifak
822023/297124
124
126
126		17
257
27
220		DURKADIN KÜTÜKCÜ, EMİNE HIDIR, İLYAS AVCI ve arkKABALAKLI239,08 m² geçici irtifak
268,57 m² mülkiyet
102,8 m² daimi irtifak 311,16m² geçici irtifak
538,95 m² daimi irtifak
648,18 m² daimi irtifak 195,1m² geçici irtifak
832023/298173
173		121
126		ADEM TOPÇU, ALAATTİN ÇOLAKOĞLU, ADİL KALAYCI ve ark.OSMANLI595,03 m² daimi irtifak 501,11m² geçici irtifak
382,82 m² daimi irtifak
842023/299120
124		1
48		ZEKAİ DEMİRCİ, ABDULKADİR DEMİRCİ, ZİYA DEMİRCİ ve ark.KABALAKLI309,68 m² daimi irtifak
214,88 m² daimi irtifak
852023/300124
124
124		7
41
192		AZİZ DEMİRCİ, CEVAT DEMİRCİ, İSMAİL DEMİRCİ ve ark.KABALAKLI3,56 m² daimi irtifak 71,85m² geçici irtifak
455,57 m² daimi irtifak 460,63m² geçici irtifak
538,93 m² daimi irtifak 334,66m² geçici irtifak
862023/301124
124
124
124		9
190
204
280		FİLİZ KAYA, HABİBE TURGUT, NAZİKAR AVCI ve ark.KABALAKLI49,08 m² geçici irtifak
578 m² daimi irtifak
211,11 m² mülkiyet
949,54 m² daimi irtifak 72,55m² geçici irtifak
13,47 m² daimi irtifak 225,48m² geçici irtifak
872023/30912138ARİF ÇİFTÇİGERDEK
(Himmetoğlu)		3185,59 m² mülkiyet

 #ilangovtr Basın no ILN01940128

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