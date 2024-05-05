T.C.

YUNAK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 161 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 41.019,45 m2

Kıymeti : 615.291,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 149 Ada, 62 Parsel,

Yüzölçümü : 18.268,50 m2

Kıymeti : 365.370,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 124 Ada, 11 Parsel,

Yüzölçümü : 39.721,72 m2

Kıymeti : 595.825,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 105 Ada, 9 Parsel,

Yüzölçümü : 155.622,41 m2

Kıymeti : 3.890.560,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:21

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 105 Ada, 11 Parsel,

Yüzölçümü : 23.153,91 m2

Kıymeti : 578.847,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 137 Ada, 19 Parsel,

Yüzölçümü : 147.192,28 m2

Kıymeti : 2.207.884,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02027121