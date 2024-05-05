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T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/7 SATIŞ

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/7 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 00:00

 

T.C.
YUNAK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 161 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 41.019,45 m2
Kıymeti : 615.291,75 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 149 Ada, 62 Parsel,
Yüzölçümü : 18.268,50 m2
Kıymeti : 365.370,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 124 Ada, 11 Parsel,
Yüzölçümü : 39.721,72 m2
Kıymeti : 595.825,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 105 Ada, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 155.622,41 m2
Kıymeti : 3.890.560,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:21

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 105 Ada, 11 Parsel,
Yüzölçümü : 23.153,91 m2
Kıymeti : 578.847,75 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUYUBAŞI Mah. 137 Ada, 19 Parsel,
Yüzölçümü : 147.192,28 m2
Kıymeti : 2.207.884,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02027121

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#ILN02027121#İlangovtr