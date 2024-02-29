T.C.

YÜKSEKOVA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/50 Esas

DAVACI : KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ.

DAVALI : 1-HAZİNE-İ MALİYE

2-AKSU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

DAVA : Tapu İptali ve Tescil

DAVA TARİHİ : 11/10/2017

Davac, KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ le davalılar Hazine-i Maliye, Aksu Köyü Tüzel Kişilği Arasında Mahkememizde Görülmekte olan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle;

Hakkari ili Yüksekova ilçesiAksuköyü120 ada 1 parsel ile 119 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Kuzeyinde/Kuzeydoğusunda tescil harici bırakılmış 5445,05 m² olan taşınmazın davacılar KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ adına tescili talep edilmekle;

Bu yer üzerinde hak iddia eden varsa ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde delil ve belgeleriyle birlikte yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinde müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993760