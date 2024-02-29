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T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
YÜKSEKOVA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/50 Esas
DAVACI : KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ.
DAVALI : 1-HAZİNE-İ MALİYE
2-AKSU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
DAVA Tapu İptali ve Tescil
DAVA TARİHİ : 11/10/2017

Davac, KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ le davalılar Hazine-i Maliye, Aksu Köyü Tüzel Kişilği Arasında Mahkememizde Görülmekte olan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle;
Hakkari ili Yüksekova ilçesiAksuköyü120 ada 1 parsel ile 119 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Kuzeyinde/Kuzeydoğusunda tescil harici bırakılmış 5445,05 m² olan taşınmazın davacılar KASIM KOÇ, RİFAT KOÇ, TAHSİN KOÇ, ZEYTUN OĞRAŞ adına tescili talep edilmekle;
Bu yer üzerinde hak iddia eden varsa ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde delil ve belgeleriyle birlikte yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinde müracaat etmeleri ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993760

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#ILN01993760#İlangovtr