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T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 00:00

 

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1255 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A,Ş) kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

 

SıraKöyAda-ParselGeçici irtifak (m²)Daimi irtifak M²)Dosya Esas
1Akocak köyü172/2453,09 m²340,24 m²2023/1255
2Akocak köyü179/18491,88 m² 1412,84  m²2023/1258
3Beşatlı köyü213/7161,52 m²429,542023/1262
4(Büyükçiftlik beldesi Yeşilova Mah.) 199/31200,71 m²3189,33 m²2023/1265
5Salkımlı köyü128/3 198,33 m²2023/1268
6Yeniışık köyü102/17400,25 m²1051,59 m²2023/1272

 

#ilangovtr Basın no ILN01988191

 

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#ILN01988191#İlangovtr