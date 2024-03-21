T.C.

YOZGAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/184-2023/185-2023/186-2023/187-2023/189-2023/190-2023/191-2023/192 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Dava konusu Kamulaştırılan taşınmazlar;

2023/184 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 7 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 256,65 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Abdulkadir DOĞAN, Ayla DOĞAN, Ayşe KOÇ, Demet ÜSTÜNEL, Döndü KOÇ, Duralettin KOÇ, Dursun KOÇ, Efraim KOÇ, Emet EKİNCİ, Emine EKİCİ, Fadime KOÇ, Hayrettin KOÇ, Mahi DOĞAN, Mehmet KOÇ, Meryem EKİCİ, Nebahat KOÇ, Nezihe KUCUR, Ömer DOĞAN, Sadettin KOÇ, Süleyman DOĞAN, Şeyma YAZICIOĞLU - Ülviye SÜMER - Zehra BAYRAKTAR - Zümrüt DOĞAN

2023/185 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 13 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 310,26 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Aslan KOÇ - Emet SAĞLAMÖZ, Erdinç AÇIKGÖZ, Filiz AÇIKGÖZ, Gülbahar UÇAR, Hatay Bahadır KOÇ, Mehmet KOÇ, Mehmet Ali AÇIKGÖZ, Meliha KOÇ, Münevver SARIYILDIZ, Münevver SÖNMEZ, Nusrat KOÇ, Sevda KOÇ, Şefika YILMAZ, Yasin KOÇ, Zeynep DOĞAN, Zeynep ERDOĞAN, Züleyha Koç GÖZÜKARA

2023/186 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 31 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 2.642,98 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Firdevs ATAKAN, Kadir ATAKAN, Nagihan DOĞAN, Neziha ŞAHİN, Halil ATAKAN ve Sinan ATAKAN

2023/187 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 34 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 761,95 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Ali SAVAŞ - Ayhan SAVAŞ, Bekir SAVAŞ, Elmas SAVAŞ - Hüseyin SAVAŞ - Fatma SAVAŞ, Kadir SAVAŞ, Murat SAVAŞ - Ümmügülsüm ALP ve Vahide YILMAZ

2023/189 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 54 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 1.290,81 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Ahmet UÇAR, Burhan UÇAR, Çetin KOÇ, Dursun UÇAR, Eda ÇELİK, Emine KOÇ, Ethem ÖZOĞLU, Fadime ÖZOĞLU, Fadime UÇAR, Fatma PEKDEMİR, Güler UÇAR, Hasan UÇAR, Hayrettin ÇELİK, Hüseyin KOÇ, Kahya ÇELİK, Kısmet ŞAHİNER, Meliha UÇAR, Mesut ÖZOĞLU, Metin KOÇ, Mevlüde ÖZER, Ömer ÖZOĞLU, Salime DOĞRU, Selami KOÇ, Semiha KARACA, Serdar KOÇ, Tacettin ÖZOĞLU, Yasin ÖZOĞLU, Yusuf ÖZOĞLU, Zeliha GÜDÜCÜLER, Zeynep ALTUNOK ve Züleyha ÇELİK

2023/190 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada, 73 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 170,03 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Güldane ÖZOĞLU, Mehmet UÇAR, Meryem UÇAR, Mustafa UÇAR, Mülayim UÇAR, Şerife KIRIŞIK ve Yurdanur UÇAR

2023/191 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 161 Ada, 4 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 187,22 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Arif MEŞE, Bilal EKİCİ, Celal ŞAHİN, Çetin KOÇ, Çınar SEVİNÇ, Dursun MEŞE, Erdoğan EKİCİ, Fazlı ŞAHİN, Hatice EKİCİ, Hatice ERCİYAS, Hava GÜNER, Hayrettin EKİCİ, Huriye KARACA, Hülya EKİCİ, Hüseyin KOÇ, Hüseyin MEŞE, İbrahim EKİCİ, Kadriye EVRAN, Kemal KOÇ, Kısmet ŞAHİNER, Mahinur EKİCİ, Metin KOÇ, Mevlüde ÖZER, Mustafa KOÇ, Mustafa SEVİNÇ, Necmi KOÇ, Neriman Sevinç GÜLDAL, Perihan ÖZKAN, Rabia ZARARSIZ, Selami KOÇ, Selma YÜKSEL, Serdar KOÇ, Süleyman KOÇ, Yasin MEŞE, Yusuf EKİCİ ve Zekiye KOÇ

2023/192 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 161 Ada, 8 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 55,45 m2 lik alanının tamamı - Davalı Malikler - Akif ÜNAL, Arzu DOĞRU, Fatma YILMAZ, Fevziye ÖZBAY, Fikriye ÜNAL, Gülşen ÜNAL, Hasan Hüseyin ÜNAL, İhsan ÜNAL, Mehmet KOÇ, Mustafa Can ÜNAL, Nihal KARABAŞ, Osman ÜNAL, Remziye AKTAŞ, Reşat ÜNAL, Reyhan ŞENER, Serdal ÜNAL, Şahin ÜNAL, Uğur ÜNAL, Zuhal ÜNAL ve Zübeyde CANER

2- Kamulaştırmayı yapan idare: T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü

3-Kamulaştırmanın ve Belgelerin Özeti: Ankara - Sivas hızlı tren projesi kapsamında yer alan ve demir yolu güzargahına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla T.C.D.D. Yönetim Kurulu'nun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayı ile kamu yararı kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/184 Esas -2023/185 Esas - 2023/186 Esas - 2023/187 Esas - 2023/189 Esas - 2023/190 Esas - 2023/191 ve 2023/192 Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 27/03/2024 tarihine bırakılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.20/03/2024

Katip 129260 Hakim 211168

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