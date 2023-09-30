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T.C.VİRANŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.VİRANŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 00:00

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T.C.VİRANŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/336 Esas 13/01/2023
Konu : İlan Metni Hk.
İLAN METNİDavacı, ÜBEYİT KOŞAR ile Davalı, VİRANŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Kınalıtepe mahallesi batısı 404 nolu parsel kuzeyi 406 noluparsel güneyi taşlık alan doğusu 333,332 nolu parsel ve toplam 11.382,32 m² tapu harici alanın ilanı yapılarak bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin mahkememize gönderilmesi rica olunur.

Adres : VİRANŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

#ilangovtr Basın no ILN01899972

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#Basın No ILN01899972#İlangovtr