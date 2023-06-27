T.C. VİRANŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/3373 Esas 14/04/2023 Konu : İLAN METNİİLAN

Davacı , SALİM YÜZÜCÜ ile Davalı , VİRANŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2022/3373 Esas sayılı dosyasında dava konusu Şanlıurfa ili Viranşehir İlçesi Yolbilen Mahallesinde bulunan kuzeyinde 390 nolu parsel, doğusu ve güneyinde tapulama harici taşlık alan, batısında ise kadastro yolu ile çevrili 1888,64 m²' lik, kuzeyinde kadastro yolu, doğusunda tapulama harici taşlık alan, güney ve batı sınırlarında 278 nolu parsel ile çevrili 2635,93 m²' lik, kuzey güney ve batı sınırlarında 278 nolu parsel ve doğu sınırında tapulama harici taşlık alan ile çevrili 5808,20 m²' lik alanı kapsayan tarla vasfındaki dava konusu taşınmazların tescili talep edilmekle:

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerİsinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01853207