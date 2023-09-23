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2.İ L A N
T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/322 Esas20/09/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NEVZAT ŞİMŞEK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur20/09/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 54412618056
ADI SOYADI : NEVZAT ŞİMŞEK
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1970
DOĞUM YERİ : EMİRDAĞ
İKAMETGAH ADRESİ : Çevre köyü Merkez Uşak
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