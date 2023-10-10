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T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 00:00

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T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2020/434 Esas
KARAR NO : 2022/1447
Özel Belgede Sahtecilik, Hizmet Nedeniye Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık suçlarından mahkememize açılan kamu davasına ait mahkememizin 11/11/2022 tarih ve 2020/434 esas 2022/1447 karar sayılı gerekçeli kararın sanık ABDULVAHAP MURAT TOĞO'ya tebliğ edilemediğinden iş bu gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Sanık Abdulvahap Murat Toğo'nun üzerine atılı Özel Belgede Sahtecilik suçunun unsurları oluşmayacağından CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatine,
Sanık Abdulvahap Murat Toğo'nun üzerine atılı mağdur Mohammad Zolghadr'a yönelik dolandırıcılık suçundan hapisten çevrilerek neticeten 6000 TL adli para cezası ve doğrudan 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanık Abdulvahap Murat Toğo'nun üzerine atılı katılan Fatma Erdoğan'a yönelik hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan hapisten çevrilerek neticeten 6000 TL adli para cezası ve doğrudan 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içindeİzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, istinaf dilekçesine karşı da cevaplarını bildirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01906103

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#Basın No ILN01906103#İlangovtr