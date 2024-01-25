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T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 00:00

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T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/60 Esas19/01/2024 Davacı ASLAN ALTÜRK tarafından davalı HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen İDBAN ALTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşma günü olan 07/05/2024 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 56521616978
ADI SOYADI : İDBAN ALTÜRK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HEYBET
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1974
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Kılaban Mah. Uludere/ ŞIRNAK

#ilangovtr Basın no ILN01973291

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#Basın No ILN01973291#İlangovtr