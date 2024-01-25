

T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/60 Esas19/01/2024 Davacı ASLAN ALTÜRK tarafından davalı HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen İDBAN ALTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşma günü olan 07/05/2024 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 56521616978

ADI SOYADI : İDBAN ALTÜRK

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : HEYBET

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1974

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Kılaban Mah. Uludere/ ŞIRNAK

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