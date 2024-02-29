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T.C. TÜRKOĞLU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2023/399 Esas
-Davacı , ŞENSA SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda sayılan belge ve ticari defterlerin, şirketin faaliyet yürüttüğü Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiİstasyon Mah. Adana Asfaltı Cad. Şensa Süt ürünleri No:19 adresinde bulunduğu sırada deprem sonucunda ZAYİ olduğu beyan edilmiştir.
-2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013 YILLARI (2013 VE 2022 Yılları dahil) Yevmiye Defteri, Kebir Defterleri, I Envanter Defteri, Alım, Satım Ve Gider Belgeleri, SSK Bordroları Ve Tüm Resmi Evraklar
Bunların haricinde İş yerine ait;
İş bu dava ile ilgilisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01994003