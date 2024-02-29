T.C. TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/399 Esas

-Davacı , ŞENSA SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda sayılan belge ve ticari defterlerin, şirketin faaliyet yürüttüğü Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiİstasyon Mah. Adana Asfaltı Cad. Şensa Süt ürünleri No:19 adresinde bulunduğu sırada deprem sonucunda ZAYİ olduğu beyan edilmiştir.

-2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013 YILLARI (2013 VE 2022 Yılları dahil) Yevmiye Defteri, Kebir Defterleri, I Envanter Defteri, Alım, Satım Ve Gider Belgeleri, SSK Bordroları Ve Tüm Resmi Evraklar

Bunların haricinde İş yerine ait;

Genel Kurul Müzakere defteri Ortaklar Pay Defteri Yönetim Kurul Defteri Damga Vergisi Defteri

İş bu dava ile ilgilisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994003