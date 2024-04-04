T.C.TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/954 Esas -

Davacı , ALİ DİZİBÜYÜK ileDavalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesine kain;

1- Dava konusu edilen yer, Fıstıklık ve Zeytinlik olarak kullanılan (A) ile gösterilen yerin yüzölçümü 1940,56 m²ve Fıstıklık ve Zeytinlik olarak kullanılan (B) ile gösterilen yerin yüzölçümü 2848,52 m²dir.

2- Dava konusu taşınmazın hudutları:

Dava konusu taşınmazlardan (A) harfi ile gösterilen yerin sınırları keşif tarihi itibarı ile,

Doğusu: Nurettin PAKSOY’a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,

Batısı: Mehmet DİZİBÜYÜK’e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,

Kuzeyi: Cevdet PAKSOY’a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve

Güneyi: Fatik AKKURT’a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrilidir.

Dava Konusu taşınmazlardan (B) harfi ile gösterilen yer keşif tarihi itibarı ile,

Doğusu: İsmail SARIGÜL’e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,

Batısı: Hüseyin DİZİBÜYÜK’e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,

Kuzeyi: Ahmet PAKSOY’a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve

Güneyi: Uzunsöğüt –Türkoğlu Yolu ile çevrilidir.

Yukarıda bahsedilen taşınmazın bulundu yerin ALİ DİZİBÜYÜK adınatescili istenilmektedir

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013750