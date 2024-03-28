T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/598 Esas

Davacı , FEVZİYE PAKSOY ile Davalılar , TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Davacı Fevziye Paksoy tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde(A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Abdullah Paksoy'a ait yer, Batısında: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, kısmen Ümmühani Paksoy'a ait bahçe ve kısmende Ahmet Paksoy'a ait bahçe, Kuzeyinde : Ahmet Paksoy'a ait bahçe, Güneyinde: Nadire Paksoy'aait bahçe olan (A) harfli taşınmazın yüzölçümünün 2.415,28 m² ile(B) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Hacı Taşkıran ait bahçe, Batısında: Yakup Taşkıran'a ait bahçe,Kuzeyinde : Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi yolu ve yoldan sonra Zekeriya Ay'a ait bahçe, Güneyinde: Yakup Taşkıran'a ait bahçe olan (B) harfli taşınmazın yüzölçümünün 824,19 m² olan taşınmazların Fevziye Paksoy adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009640