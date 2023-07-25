T. C. TURGUTLU İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/43

DAVALI : Li-va-di Meşrubat ve Gıda Pazarlama Dağ. Tic. Ltd. Şti.

Adresinize çıkarılan bilirkişi raporu ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Turgutlu İcra Müdürlüğünün 2023/103 Talimat sayılı dosyasına esas olmak üzere davacı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kıymet takdir raporuna itiraz ederek yeni bir rapor aldırılmasını talep etmiştir.

Mahkememizce yeni rapor aldırılmış olup duruşma Gün ve Saati: 21.09.2023 - 11.45 olarak belirlenmiş; ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verilmesi, cevap verilmediği takdirde dava dilekçesindeki vakıaların inkar edilmiş sayılacağı ve yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak karar verileceği ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01864729