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T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

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#İlangovtr#Basın No ILN01812001#Resmi İlan
T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 00:00

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

 

Dosya No:Mahalle/İlçe:Ada:Parsel:Malik:Toplam Parsel m²:Kamulaştırılan Alan m²:Duruşma Gün ve Saati:
2023/140Esentepe Mah/Ortahisar2361801-Hatice MIHÇI61,1161,1115/06/2023
Saat: 10:55
2023/141Esentepe Mah. /Ortahisar2359191-Fatma GENÇOĞLU
2-Ziya İSKENDER		124,04124,0411/07/2023
Saat: 10:45
2023/142Esentepe Mah/Ortahisar23613221-Emine ÇEBİ
2-Hülya YILDIZ
3-Mineş ÖZBAK		83,0983,0915/06/2023
Saat: 11:00
2023/143Esentepe Mah/Ortahisar599231-Gönül MAKUL
2-Halil MELEK
3-Hasan MELEK
4-Haydar MELEK
5-Keziban MELEK
6-Lale MELEK
7-Seher MELEK		110,40110,4011/07/2023
Saat: 10:50
2023/144Esentepe Mah/Ortahisar40011-Ayşe İNAN
2-Fatma YAVUZ
3-Halime (Hüseyin Kızı)
4-Havva AYAS
5-Mustafa İNAN
6-Nuriye İNAN		92,9592,9511/07/2023
Saat: 10:55
2023/145Esentepe Mah/Ortahisar65021-Dursun Ali ZENGİN
2-Elif ÖZYURT
3-Eyüp ZENGİN
4-Hüseyin Avni ZENGİN
5-Melahat ZENGİN
6-Mikdat ZENGİN
7-Yasemin YEREKAPAN		141,80141,8013/06/2023
Saat: 11:05
2023/146Esentepe Mah/Ortahisar59921-Kemal KARAKULLUKÇU(ÖLÜ)
2-Emine KARAKULLUKÇU
3-Selçuk KARAKULLUKÇU
4-Şaban KARAKULLUKÇU
5-Sema KALKAN
6-Engin KARAKULLUKÇU
7-Yakup KARAKULLUKÇU
8-Kadir KARAKULLUKÇU
9-Şadan BAŞMAN
10-Sevim HAYAL
11-Yadigar HOCAOĞLU		81,6570,7215/06/2023
Saat: 11:05
2023/147Soğuksu
Mah/Ortahisar		2842111-Ayşe ŞEN
2-Ayşe Beril SAĞIROĞLU
3-Aziz Can SAĞIROĞLU
4-Behzat YILDIZ
5-Bilgin DEMİR
6-Bülent DEVECİ
7-Emine ŞAR
8-Emine YÜKÜNÇ
9-Enver YÜKÜNÇ
10-Erdem KARTAL
11-Eznur ÖZAYDIN
12-Gülten ALİREİSOĞLU
13-Hanife EREN SAĞIROĞLU
14-Hasan ŞANLI
15-Hüseyin CİVELEK
16-Hüseyin KALAYCI
17-İhsan GÖKÇEOĞLU
18-Kazım ÇİZGİCİ
19-Mehmet DEMİRCAN
20-Murat DEMİR
21-Nazmiye BÜLBÜL
22-Niyazi KILIÇ
23-Nursen YOMRALIOĞLU
24-Osman Nuri KALAYCIOĞLU
25-Ömer Faruk ÖZAYDIN
26-Reyhan ŞAHİNKAYA
27-Sariye BAHADIR
28-Selime SARI
29-Semra UZUNİSMAİL
30-Sümeyye Nisanur SAĞIROĞLU
31-Şaban ERCELEP
32-Şener BEKTAŞ
33-Şeziye ÖZTÜRK
34-Tayfun TÜRKER
35-Zeki DURMUŞ
36-Zeynep KELEŞ
37-Ahmet YİRMİBEŞ
38-Aleyna ÖZAYDIN
39-Ali UZUN
40-Alkan AÇIŞLI
41-Arsu Erem ÖZAYDIN
42-Ayhan ŞAHİN
43-Ayşe ŞAHİNOĞLU
44-Bakırcılar Çelik Kapı Alüminyum Mobilya ve Mad. Mermer İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.		948,11389,6611/07/2023
Saat:11:00

#ilangovtr Basın no ILN01812001

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#İlangovtr#Basın No ILN01812001#Resmi İlan