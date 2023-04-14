T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Güncelleme Tarihi:
|Dosya No:
|Mahalle/İlçe:
|Ada:
|Parsel:
|Malik:
|Toplam Parsel m²:
|Kamulaştırılan Alan m²:
|Duruşma Gün ve Saati:
|2023/140
|Esentepe Mah/Ortahisar
|2361
|80
|1-Hatice MIHÇI
|61,11
|61,11
|15/06/2023
Saat: 10:55
|2023/141
|Esentepe Mah. /Ortahisar
|2359
|19
|1-Fatma GENÇOĞLU
2-Ziya İSKENDER
|124,04
|124,04
|11/07/2023
Saat: 10:45
|2023/142
|Esentepe Mah/Ortahisar
|2361
|322
|1-Emine ÇEBİ
2-Hülya YILDIZ
3-Mineş ÖZBAK
|83,09
|83,09
|15/06/2023
Saat: 11:00
|2023/143
|Esentepe Mah/Ortahisar
|599
|23
|1-Gönül MAKUL
2-Halil MELEK
3-Hasan MELEK
4-Haydar MELEK
5-Keziban MELEK
6-Lale MELEK
7-Seher MELEK
|110,40
|110,40
|11/07/2023
Saat: 10:50
|2023/144
|Esentepe Mah/Ortahisar
|400
|1
|1-Ayşe İNAN
2-Fatma YAVUZ
3-Halime (Hüseyin Kızı)
4-Havva AYAS
5-Mustafa İNAN
6-Nuriye İNAN
|92,95
|92,95
|11/07/2023
Saat: 10:55
|2023/145
|Esentepe Mah/Ortahisar
|650
|2
|1-Dursun Ali ZENGİN
2-Elif ÖZYURT
3-Eyüp ZENGİN
4-Hüseyin Avni ZENGİN
5-Melahat ZENGİN
6-Mikdat ZENGİN
7-Yasemin YEREKAPAN
|141,80
|141,80
|13/06/2023
Saat: 11:05
|2023/146
|Esentepe Mah/Ortahisar
|599
|2
|1-Kemal KARAKULLUKÇU(ÖLÜ)
2-Emine KARAKULLUKÇU
3-Selçuk KARAKULLUKÇU
4-Şaban KARAKULLUKÇU
5-Sema KALKAN
6-Engin KARAKULLUKÇU
7-Yakup KARAKULLUKÇU
8-Kadir KARAKULLUKÇU
9-Şadan BAŞMAN
10-Sevim HAYAL
11-Yadigar HOCAOĞLU
|81,65
|70,72
|15/06/2023
Saat: 11:05
|2023/147
|Soğuksu
Mah/Ortahisar
|2842
|11
|1-Ayşe ŞEN
2-Ayşe Beril SAĞIROĞLU
3-Aziz Can SAĞIROĞLU
4-Behzat YILDIZ
5-Bilgin DEMİR
6-Bülent DEVECİ
7-Emine ŞAR
8-Emine YÜKÜNÇ
9-Enver YÜKÜNÇ
10-Erdem KARTAL
11-Eznur ÖZAYDIN
12-Gülten ALİREİSOĞLU
13-Hanife EREN SAĞIROĞLU
14-Hasan ŞANLI
15-Hüseyin CİVELEK
16-Hüseyin KALAYCI
17-İhsan GÖKÇEOĞLU
18-Kazım ÇİZGİCİ
19-Mehmet DEMİRCAN
20-Murat DEMİR
21-Nazmiye BÜLBÜL
22-Niyazi KILIÇ
23-Nursen YOMRALIOĞLU
24-Osman Nuri KALAYCIOĞLU
25-Ömer Faruk ÖZAYDIN
26-Reyhan ŞAHİNKAYA
27-Sariye BAHADIR
28-Selime SARI
29-Semra UZUNİSMAİL
30-Sümeyye Nisanur SAĞIROĞLU
31-Şaban ERCELEP
32-Şener BEKTAŞ
33-Şeziye ÖZTÜRK
34-Tayfun TÜRKER
35-Zeki DURMUŞ
36-Zeynep KELEŞ
37-Ahmet YİRMİBEŞ
38-Aleyna ÖZAYDIN
39-Ali UZUN
40-Alkan AÇIŞLI
41-Arsu Erem ÖZAYDIN
42-Ayhan ŞAHİN
43-Ayşe ŞAHİNOĞLU
44-Bakırcılar Çelik Kapı Alüminyum Mobilya ve Mad. Mermer İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
|948,11
|389,66
|11/07/2023
Saat:11:00