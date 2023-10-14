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T.C TOKAT İL ÖZEL İDARESİNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
MADDE 1: İHALENİN KONUSU, TARİHİ VE YERİ:
Tokat İl Özel İdaresi tarafından; Tokat İli Merkez,Almus ve Erbaa İlçelerinde yer alan aşağıda ki tabloda tapu kayıt bilgileri bulunan 3adet Taşınmazdan, ilk 1. sırada olan (TABLO -I)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulüyle şartnamesi ve şartname ekleri çerçevesinde; geri kalan 2 adet taşınmaz ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık İhale (Artırma) ile şartnamesi ve şartname ekleri çerçevesinde 26/10/2023 Perşembegünü saat 10:00’la 17:00 saatleriarasında aşağıda ki tabloda hizasında gösterilen gün ve saatte “26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Orhangazi Caddesi No:13’den bulunan Tokat İl Özel İdaresi Binasındaki İl Genel Meclis/İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeninin huzurunda yapılacak ihaleyle ayrı ayrı olmak üzere satılacaktır (Satışı Yapılacak Taşınmazlar; Merkez 1 Adet (593 Ada 16 ve 19 Parseller bir olarak satılacak) ,Almus 1 Adet,Erbaa 1 Adet).
(Satışı yapılacak taşınmazlar (A) MADDE-2 TABLO I-II VE TABLO III ‘de yer almaktadır.)
(A) TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ:
MADDE 2- İLİMİZ GENELİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN, İHALE, TAPU VE MÜLKİYET BİLGİLERİ TABLO I-II VE TABLO III:
|TABLO I.
|2886 SAYILI K. 36. MD. GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF İHALE USULÜ İLE MERKEZ İLÇESİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER;
S.
NO
|İLİ
İL
ÇE
Sİ
MA
HAL
LE
/ KÖY
|MEVKİİ
|PAFTA NO
|ADA NO
|PARSEL NO
YÜZ
ÖL
ÇÜM
Ü m2
AR
SA
PAYI
|İDARE PAYI
|KAT-BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
CİN
Sİ
/VA
SFI
TAPU
DAKİ
ŞERH
LER
SINIR
LARI
TAPU
KAY
DIN
DAKİ
NİT
ELİĞİ
/DU
RUMU
İMAR DUR
UMU
TAH
MİN
EDİ
LİEN
MUHA
MMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI % 3 (TL)
İHA
LE
TAR,
İHİ
|İHALESAATİ
|1.
TOK
AT
Me
rekz
|Oğulbey
|Doğancı
|79
|593
|16
2.
159,00
|Tam
|Tam
|---
|Tarla
Tapu
Kay
dındaki
gibi
Tapu
Kay
dındaki
gibi
|Tarla
|İmarlı
71.351.
532,18
2.140.
546,00
26.10.
2023
|10:00
|Doğancı Hasan Baba Yolu
|78-79-80
|19
25.
465,89
|---
|4 Katlı Betonarme Ofis Ve İşyeri Ve Hali Arazi
|Tapu Kaydındaki gibi
Tapu Kay
dındaki gibi
4 Katlı Beto
narme Ofis Ve İşyeri Ve Hali Arazi
|İmarlı
|TABLO II.
|2886 SAYILI K. 45. MD. GEREĞİNCE AÇIK İHALE (ARTIRMA) USULÜ İLE ALMUS İLÇESİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER;
S.
NO
|İLİ
İL
ÇE
Sİ
MA
HAL
LE /
KÖY
MEV
Kİİ
|PAFTA NO
|ADA NO
PAR
SEL
NO
YÜZ
ÖL
ÇÜ
MÜ m2
|ARSA PAYI
İDA
RE PAYI
KAT-BA
ĞIM
SIZ
BÖ
LÜM NO
CİN
Sİ/
VAS
FI
TA
PU
DAKİ
ŞER
HLER
SINIR
LARI
|TAPU KAYDINDAKİ NİTELİĞİ /DURUMU
|İMAR DURUMU
TAHMİN EDLİEN MUHAM
MEN
BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI % 3 (TL)
|İHALETARİHİ
|İHALESAATİ
|1.
TO
KAT
|Almus
Yeni (Bağ
taşı)
|Köyiçi
|H38-C-03-D
|137
|102
39.
134,
55
|Tam
|Tam
|------
|Arsa
Tapu Kay
dındaki gibi
Tapu Kay
dındaki gibi
|Arsa
|Bir Kısmı Köy Yerleşik Alanı İçerisinde
6.259.
000,00
187.
770,00
26.10.
2023
|10:10
|TABLO III.
|2886 SAYILI K. 45. MD. GEREĞİNCE AÇIK İHALE (ARTIRMA) USULÜ İLE ERBAA İLÇESİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER;
S.
NO
|İLİ
İL
ÇE
Sİ
MA
HAL
LE /
KÖY
|MEVKİİ
PA
FTA NO
|ADA NO
PAR
SEL
NO
YÜZ
ÖL
ÇÜ
MÜ
m2
|ARSA PAYI
İD
ARE PAYI
KAT-BAĞIM
SIZ BÖ
LÜM NO
|CİNSİ/VASFI
TAPU
DAKİ ŞERH
LER
SINIR
LARI
TAPU KAY
DINDAKİ NİTELİĞİ /DURUMU
İMAR DUR
UMU
TAHMİN EDLİEN MUHA
MMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI % 3 (TL)
|İHALETARİHİ
|İHALESAATİ
|1.
TO
KAT
|Erbaa
Değir
menli
|----
|----
|141
|2
6.730
,39
|Tam
|Tam
|-----
|Yol
Tapu Kay
dındaki gibi
Tapu Kay
dındaki gibi
|Yol
|İmar Dışı
2.873.
000,00
86.
190,00
26.10
.2023
|10:25
MADDE 3- TAŞINMAZ SATIŞİHALELERİNE AİT MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:
Satışaesas taşınmazların tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıdaki tablolarda belirtilmiştir.
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
(1) Bu işe ait şartnameye göre yapılacak ihalelere katılacakların;
MADDE 5- İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR:
(1) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
1) İta amirleri,
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
MADDE 6- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
2) Yatıracakları teminata ilişki belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
3) Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri,
4) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
5) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz,
1) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
2) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" ve Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname,
3) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
4) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
5) Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri,
6) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi,
7) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR:
1) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatlerinde Tokat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2) İhalelere ilişkin bilgiler İdaremizinwww.tokatilözelidaresi.gov.tradresinden görülebilir.
3) İhale bedelleri, ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, istekliye yapılacak tebligat sonrasında tebligatta belirtilen süre zarfında peşin olarak ödenecektir.
4) Taşınmaz kiralama ve satış ihalelerinde doğacak her türlü masraf, vergi, stopaj, harç, KDV, vb. isteklilere (kiracı ve alıcıya) aittir.
5) Satışa esas taşınmazların imar durumları ilanda belirtilmiş olmasına rağmen, taşınmazların bağlı olduğu imara esas bölgedeki yetkili idarenin imar durumlarıyla ilgili kayıtları esas alınır. İstekliler taşınmazın imar durumunu, ilgili İdareden sorgulamakla mükellef olup, satışa esas taşınmazlar mevcut imar durumları ile satışa çıkarılmış, imar durumlarıyla ilgili değişiklik yapmak/yaptırmak vb. her tür işlem, masraflarıyla birlikte istekliye aittir.İstekli taşınmazı satın aldıktan sonra bunlarla alakalı İdareden hiçbir talepte bulunamaz hak iddia edemez.
6) Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilemez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (İl Encümeni) ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderilebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
7) Komisyon (İl Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun (İl Encümeni) ihaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun (İl Encümeni) ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
8) Bu ihaleye ait taşınmaz şartnameleri bu işin bir parçasıdır.
9) Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare ve İdare çalışanları, mensupları sorumlu tutulamaz.
10) Yukarıda ki tablolarda yer alan satışa esas taşınmazların tapu kaydı bilileri ilgili tapu müdürlüklerinden, imar durumları ise mevzuatınca imara yetkili ilgili kurum mevzuatına göre ilgili kurumlardan görülebilir veya sorulabilir. İdarenin bununla ilgili bir sorumluluğu yoktur ve aksi iddia edilemez.
11) İhale dokümanının adaylara teslimi:
İhale dokümanı alacakların gerçek yada tüzel kişinin yetkilisi olduklarına ilişkin noter onaylı imza sirkülerini, vekâleten alacakların ise noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Recep GÖKÇE
Vali a.
Genel Sekreter
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