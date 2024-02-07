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T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/357 Esas

DAHİLİ DAVALI : METİN MERAL



Davacı tarafından diğer davalılar ile birlikte aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;



Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu Tokat İli, Merkez İlçesi, Ormanbeyli Köyü. 181 ada 32 parsel numarada kayıtlı olan davalıya ait taşınmazın (539,12 m²) tamamının kamulaştırma bedelinin tespitine, tapu kaydının iptali ile karayolları genel müdürlüğü adına tapudan yol olarak terkinine, dava konusu taşınmazın, varsa tapu kaydındaki haciz, ipotek vb. takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, davalı taraf uzlaşmaya yanaşmayıp dava açılmasına sebebiyet verdiğinden dolayı yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Dahili davalı Metin Meral adına, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu bildirir davetiye çıkarılmış ancak davetiye bila ikmal iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve davetiye tebliğ edilemediğinden dolayı dava dilekçesi, tensip zaptı ve kamulaştırma ilanına göre; Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ormanbeyli Köyü 181 ada 32 parselde kayıtlı taşınmazlar olduğu, Maliklerinin: Ayşe Gökalpoğlu, Emir Karadeniz, Fatma Aytaç, Hacer İldız, Halil İbrahim Bingöl, Hatice Bingöl, Mehmet Bingöl, Satiye Karayama, Sündüs Yaylacı, Şerife Meral, Zehra Karadeniz olduğu, Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten 7. Bölge Müdürlüğü olduğu, Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten 7. Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine, davalılar tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. 30/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01979381