T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/850 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.25/12/2023

Katip 221647 Hakim 39799

e-imzalıdır e-imzalıdır

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:00

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 s 2023/850 Araphacı Mah. 105 ada, 38 parsel Ayşe Duhan

Fethi Bulut

Fikri Duhan

Hasan Hüseyin Bizeriz ve diğ. 388,83 m2 daimi irtifak hakkı 2023/852 Araphacı Mah. 105 ada 34 parsel Rihane Yılmaz

Refik Yılmaz

Şefik Yılmaz

Merdiye Yılmaz

Nevriye Yılmaz

Hasan Hüseyin Yılmaz

Nevzat

İdris

Rafet

Salife

Refik Yılmaz 1438,28 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/854 Araphacı Mah. 105 ada,30 parsel Hasan Işkan 1017,76 m2 daimi irtifak hakkı, 0,60 m2 pilon yeri 2023/856 Araphacı Mah. 105 Ada 29 Parsel Sabriye Yıldız 416,58 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,16 m2'lik pilon yeri 2023/858 Araphacı Mah. 105 Ada 25 Parsel Filiz Özdemir

Sabriye Yıldız

Yasemin Canki 286,89 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,70 m2'lik pilon yeri 2023/860 Araphacı Mah. 105 Ada 10 Parsel Şenol Özkan 472,98 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/862 Yenice Mah. 113 ada 23 parsel Osman Alp Baykut 4162,19 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,29 m2'lik pilon yeri 2023/864 Yenice Mah. 113 ada,31 parsel Volkan Baykut

Osman Baykut

Mukadder Baykut 1539,4 m2 lik daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri 2023/866 Yenice Mah. 125 Ada, 5 Parsel Yaşar İdiz 168,02 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri 2023/868 Yenice Mah. 125 Ada, 3 Parsel Cevriye Aytekin

Kemal Sezen

Urhan Sezen

Kıymet Satık

Osman Sezen

Hamiyet Aydın vd. 1.376,21 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri 2023/870 Yenice Mah. 126 ada, 8 parsel Mustafa İdiz 37,37 m2'lik daimi irtifak hakkı, 2023/872 Yenice Mah. 126 ada 6 parsel Hikmet Satık 475,99 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/874 Yenice Mah. 126 ada,3 parsel Hasan Gökçe 137,05 m2 daimi irtifak hakkı 2023/876 Yenice Mah. 128 Ada,1 Parsel Ömer Ural 13,78 m2 lik daimi irtifak hakkı,3,94 m2 lik pilon yeri 2023/878 Mahramlı Mah. 108 Ada, 4 Parsel Ümmiye Turhal

Rezzan Turhal

Mihriye Türkdalı

Tevfik Turhal

Refik Turhal 680,59 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 lik pilon yeri 2023/880 Mahramlı Mah. 108 Ada, 11 Parsel Erdal Turhal

Gülten Birsin

Cemalettin Tünaydın

Hakkı Tünaydın

Hakan Tünaydın 733,53 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/882 Akçahalil Mah. 105 ada 2 parsel Rahime Tümtüm 1178,81 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,11 m2'lik pilon yeri 2023/884 Akçahalil Mah. 154 ada,4 parsel Halil Kılıç 463 m2 daimi irtifak hakkı 2023/886 Akçahalil Mah. 141 Ada,46 Parsel Şükriye Sever 4,879 m2 lik daimi irtifak hakkı,22,88 m2 lik pilon yeri 2023/888 Akçahalil Mah. 133 Ada, 1 Parsel Emin Şirin 38,43 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/890 Ahmetçe Mah. 103 Ada,14 Parsel Nevin Akın 24,53 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/892 Ahmetçe Mah. 103ada 16 parsel Nevin Akın 454,31 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/894 Ahmetçe Mah. 103 ada, 187 parsel Hasan Sezen

Hüsniye Sezen

Mustafa Sezen

Şükrüye Özbil

Ümmü Özalp

Fatma Mert

Şerife Şirin 1453,15 m2 daimi irtifak hakkı 2023/896 Ahmetçe Mah. 105 Ada 72 Parsel Nevin Akın 525,39 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/898 Ahmetçe Mah. 103 Ada 37 Parsel Mustafa Topuz 376,32 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,78 m2'lik pilon yeri 2023/900 Ahmetçe Mah. 105 Ada,60 Parsel Niyazi Sert

Saadet Karaca

Kemal Sert

Mustafa Sert

Kazım Sert 1.338,90 m2'lik daimi irtifak hakkı, 12,10 m2'lik pilon yeri 2023/902 Ahmetçe Mah. 105 ada 67 parsel Şerife Şirin

Şaban Şirin

Emin Şirin

Fatma Işık 1482,62 m2'lik daimi irtifak hakkı, 13,33 m2'lik pilon yeri 2023/904 Ahmetçe Mah. 105 ada,80 parsel Demirali Karcı 261,74 m2 daimi irtifak hakkı 2023/906 Ahmetçe Mah. 105 Ada,88 Parsel Hasan Avcı

Ayşe Kır

Zehra Avcı

Fatma Er

Makbule Avcı

İsmail Avcı

Ahmet Avcı 17,75m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,11 m2'lik pilon yeri 2023/908 Ahmetçe Mah. 106 Ada, 69 Parsel Hasan Sezen

Hüseyin Sezen

Mustafa Sezen

Şükrüye Özbil

Ümmü Özalp

Fatma Mert

Şerife Şirin 631,00 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/910 Ahmetçe Mah. 107 ada 21 parsel Hasan Sezen

Hüseyin Sezen

Mustafa Sezen

Şükrüye Özbil

Ümmü Özalp

Fatma Mert

Şerife Şirin 1422,16 m2'lik daimi irtifak hakkı, 16,53 m2'lik pilon yeri 2023/912 Oğuzlu Mah. 144 ada 84 parsel Zeki Üner 1323,64 m2'lik daimi irtifak hakkı, 11,26 m2'lik pilon yeri 2023/914 Oğuzlu Mah. 144 ada,74 parsel Recep Er 667,70 m2 daimi irtifak hakkı 10,58 m2 pilon yeri 2023/916 Oğuzlu Mah. 144 Ada,69 Parsel Erol Üner 1.434,25 m2'lik daimi irtifak hakkı, 19,71 m2'lik pilon yeri 2023/918 Oğuzlu Mah. 146 Ada, 9 Parsel Erol Üner 262,49 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/920 Oğuzlu Mah. 147 ada 2 parsel Melek Bozkır 135,45 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/922 Oğuzlu Mah. 150 ada 1 parsel Fatma Er

Dilber Demir

Zehra Coşan

Yasemin Çakır

Recep Er 1375,33 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2'lik pilon yeri 2023/924 Oğuzlu Mah. 148 ada,1 parsel İsmail Şen 329,03 m2 daimi irtifak hakkı,12,46 m2 pilon yeri 2023/926 Oğuzlu Mah. 122 Ada,8 Parsel Mehmet Er 628,76 m2'lik pilon yeri 2023/928 Oğuzlu Mah. 122 Ada,9 Parsel Fatih Er 1.232,95 m2 daimi irtifak hakkı, 5,36 m2 pilon yeri 2023/930 Oğuzlu Mah. 123 ada,5 parsel Ahmet Orhan

Gaye Çakal 976,31 m2 daimi irtifak hakkı, 6,52 m2 pilon yeri 2023/932 Araphacı Mah. 111 ada 1 parsel Fethi Bulut

Meryem Öztürk

Zeki Bulut 166,10 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/934 Araphacı Mah. 111 ada,18 parsel Güngör Özkan

Ramadan Özkan 1941,13 m2 daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri 2023/936 Araphacı Mah. 111 Ada,20 Parsel Fatma Bulut

Merem Ağaoğlu

Şermin Öztürk

Ramadan Özkan

Hamdi Özkan

Güngör Özkan

Öznur Özkan

Özlem Ülker 347,26 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/938 Araphacı Mah. 111 Ada, 23 Parsel Ender Öztürk

Kutlu Öztürk 628,94 m2'lik daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri 2023/940 Araphacı Mah. 107 ada,37 parsel Asım Can

Ayşe Özkan

Burcu Korucu

Elifnaz İnci ve diğ. 449,34 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/942 Araphacı Mah. 107 ada 46 parsel Mesut Sevil 103,97 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,14 m2'lik pilon yeri 2023/944 AraphacıMah. 107 ada,50 parsel Erdoğan Ertan 118,26 m2 daimi irtifak hakkı,7,16 m2 pilon yeri 2023/946 Araphacı Mah. 107 Ada,26 Parsel Şükriye Deniz

Emine Karabaş

Cemile Hazar

Cemail Eriz

Musa Eriz 586,54 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/948 Yenice Mah. 101 Ada,49 Parsel Hikmet Satık

Necibe Önbey

Münire Çolak

Mümin Önbey

Selma Dursun 1.565,83 m2 daimi irtifak hakkı 2023/950 Yenice Mah. 101 ada,50 parsel Seda Ergin

Sabahattin Eriz 3336,16 m2 daimi irtifak hakkı 7,20 m2 pilon yeri 2023/952 Yenice Mah. 101 ada 54 parsel Hasan Önbey 671,78 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,00 m2'lik pilon yeri 2023/954 Yenice Mah. 101 ada,69 parsel Hüseyin Çetin 857,55 m2 daimi irtifak hakkı 2023/956 Hacıköy Mah. 143 Ada, 1 Parsel Zeki Akın 189,67 m2trafo yeri 2023/958 Araphacı Mah. 105 Ada, 6 Parsel Yusuf Özkan

Adnan Özkan

Ayhan Özkan

Aydın Özkan

Pınar Sezer

Mehmet Özkan

Gülay Balka 1.139,39 m2'lik daimi irtifak hakkı, 2023/960 Yenice Mah. 101 Ada 66 Parsel Duriye Ateş

Rahim Kaya

İbrahim Kaya

Emine Özbey

Aysel Kayalaroğlu 2.665,82 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26m2'lik pilon yeri 2023/962 Araphacı Mah. 107 ada 53 parsel Alaeddin Aksoy

Atilla Aksoy

Aynur Topuz

Ayşe Aksoy

Bahattin Irmak

ve diğerleri 76,49 m2'lik daimi irtifak hakkı, 24 m2'lik pilon yeri 2023/964 Araphacı Mah. 107 ada,120 parsel Aziz Yılmaz

Ercan Kayı

Erdoğan Kaı

Erkan Kayı

Fatma Bulut ve diğ. 1892,35 m2 lik irtifak hakkı 5,29 m2 lik pilon yeri

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:30

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 2023/857 Araphacı Mah. 105 Ada,26 Parsel Zeki Bulut 1222,01 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/859 Araphacı Mah. 105 Ada,27 Parsel Bahtiye Kızıl 535,6 m2 lik daimi irtifak hakkı,1,06 m2 lik pilon yeri 2023/861 Araphacı Mah. 105 ada 1 parsel Fethi Bulut

Meryem Öztürk

Zeki Bulut 2863,02 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,90 m2'lik pilon yeri 2023/863 Yenice Mah. 113 ada,30 parsel Selahattin Sevinç

Ümmüş Çiftçioğlu

Ahmet Sevinç

Mehmet Sevinç 3.094,69 m2 irtifak hakkı, 14,29 m2 pilon yeri 2023/865 Yenice Mah. 113 ada,35 parsel Halim Altın

Ahmetali Altın 2739,43 m2 daimi irtifak hakkı,10,58 m2 pilon yeri 2023/867 Yenice Mah. 125 Ada, 4 Parsel Cevriye Aytekin

Kemal Sezen

Urhan Sezen

Kıymet Satık

Osman Sezen

Hamiyet Aydın vd. 418,11 m2 daimi irtifak hakkı 2023/869 Yenice Mah. 125 Ada,2Parsel Ayhan Gülter 324,61 m2 lik irtifak hakkı, 12,66 m2 lik pilon yeri 2023/871 Yenice Mah. 126 ada 7 parsel Canan Önbey 329,13 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/873 Yenice Mah. 126 ada,4 parsel Kenan Demiray

Mümin Demiray

Semra Gürhan

Ayşe Kırat

Demir Demiray

Hatice Kılıç 299,02 m2 daimi irtifak hakkı 2023/875 Yenice Mah. 126 ada,1 parsel Ömer Ural 519,89 m2 daimi irtifak hakkı,8,41 m2 pilon yeri 2023/877 Mahramlı Mah. 108 Ada, 3 Parsel Sabri Tural

Mehmet Tural 954,29 m2 daimi irtifak hakkı 2023/879 Mahramlı Mah. 108 Ada 8 Parsel Erdal Turhal 340,62 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/881 Mahramlı Mah. 107 ada 1 parsel Alaettin Yavaş

Ali Yavaş

Aydın Cambazoğlu

Cemil Yavaş

Hamit Cambazoğlu

Hasan Yavaş

Kamile Yavaş

Kemal Yavaş

Neşe Yavaş

Nilsu Yavaş

Nuray Uras

Nuriddin Yavaş 1849,3 m2'lik daimi irtifak hakkı, 10,58 m2'lik pilon yeri 2023/883 Akçahalil Mah. 154 ada,2parsel Sefer Özcan 6.055,18 m2 daimi irtifak hakkı ,22,31 m2 pilon yeri 2023/885 Akçahalil Mah. 161 ada,78 parsel Enver Aydemir

Hüseyin Aydemir

Cihan Aydemir 788 m2 daimi irtifak 2023/887 Akçahalil Mah. 162 ada, 2 parsel Selver Aydemir 372,51 m2 daimi irtifak hakkı 2023/889 Ahmetçe Mah. 103Ada,9 Parsel Şerife Şirin

Şaban Şirin

Emin Şirin

Fatma Işık 14,4 m2'lik Daimi irtifak hakkı, 10,84 m2 'lik pilon yeri 2023/891 Ahmetçe Mah. 103 ada 15 parsel Zeki Ünet 383,79 m2 daimi irtifak hakkı, 7,36 m2 pilon yeri 2023/893 Ahmetçe Mah. 103 ada,19 parsel Hasan Sezer

Hüseyin Sezer

Mustafa Sezer ve diğ. 1.540,51 m2 daimi irtifak 23,38 m2 pilon yeri 2023/895 Ahmetçe Mah. 103 ada,34 parsel Mustafa Sevim 712,18 m2 daimi irtifak hakkı ,9,52 m2 pilon yeri 2023/897 Ahmetçe Mah. 103 ada,36 parsel Üzeyir Yılmaz 2.412,55 m2 daimi irtifak hakkı, 31,44 m2 pilon yeri 2023/899 Ahmetçe Mah. 105 Ada,59 Parsel Kazim Sert 787,55 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/901 Ahmetçe Mah. 105 ada 64 parsel Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş 857,21m2 daimi irtifak hakkı 2023/903 Ahmetçe Mah. 105 ada,71 parsel Nevin Akın 101,71 m2 daimi irtifak hakkı 2023/905 Ahmetçe Mah. 105 ada,79 parsel Ayşe Uslu

Fatma Gündüz

Hatice Kırve diğ. 440 m2 daimi irtifak 9,52 m2 pilon yeri 2023/907 Ahmetçe Mah. 106 Ada, 70 Parsel Şerife Şirin

Şaban Şirin

Emin Şirin

Fatma Işık 1.452,11 m2 daimi irtifak 2023/909 Ahmetçe Mah. 106 Ada,67 Parsel Mehmet Can

Hayrettin Can

Hasan Can

Mustafa Kemal Can

Fevzi Can

İbrahim Can 514,09 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/911 Ahmetçe Mah. 107 ada 18 parsel Şerif Şirin 705,72 m2 daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 pilon yeri 2023/913 Oğuzlu Mah. 144 ada,77 parsel Şerife Şirin

Şaban Şirin

Emin Şirin

Fatma Işık 1025,15 m2 daimi irtifak hakkı 2023/915 Oğuzlu Mah. 144 ada,73 parsel Sadettin İlhan

Zatiye İlhan

Hüsniye Bulut

Fatma Aksoy 1931,86 m2 lik daimi irtifak hakkı8,89 m2 pilon yeri 2023/917 Oğuzlu Mah. 144 Ada, 63 Parsel Enver Er 40,57 m2 lik daimi irtifak hakkı 2023/919 Oğuzlu Mah. 146 Ada, 8Parsel Ali Er

Fedai Er

Burçin Er 645,70 m2 2023/921 Oğuzlu Mah. 147 ada 1 parsel Mehmet İşlek 641,68 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/923 Oğuzlu Mah. 150 ada,2 parsel Halil Üner

Üzeyir Üner 506,79 m2 irtifak , 2023/925 Oğuzlu Mah. 122 ada,5 parsel Fatma Hünerli 690,38 m2 daimi iritfak, 8,89 m2 pilon yeri 2023/927 Oğuzlu Mah. 122 ada, 10 parsel Fatih Er 333,61 m2 daimi iritfak 2023/929 Oğuzlu Mah. 122 Ada, 11Parsel Nefise Şirin

FaikŞirin

Akif Şirin

Recep Şirin 348,07 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,06 m2 lik pilon yeri 2023/931 Oğuzlu Mah. 118 ada 1 parsel Seza Erol 80,39 m2'lik daimi irtifak hakkı 2023/933 Araphacı Mah. 111 ada,17 parsel Adnan Özkan

Aydın Özkan

Ayhan Özkan ve diğ. 1271,63 m2 daimi irtifak hakkı,24,21 m2 pilon yeri 2023/935 Araphacı Mah. 111 ada,19 parsel Güngör Özkan

Ramadan Özkan 670,22 m2 daimi irtifak hakkı 2023/937 Araphacı Mah. 111 ada, 22 parsel Fatma Bulut

Merem Ağaoğlu

Şermin Öztürk

Ramadan Özkan

Hamdi Özkan

Güngör Özkan

Öznur Özkan

Özlem Ülker 357,30 m2 lik daimi irtifak hakkı, 2023/939 Araphacı Mah. 111 Ada,28Parsel Kutlu Öztürk 623,96 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,41 m2 lik pilon yeri 2023/941 Araphacı Mah. 107 ada 36 parsel Faik Can

Nusret Can

Tamer Can

Fikret Can

Rasim Can

Nafiye İlker

Necla Çalış

Nefise Atun

Emrah Duran

Burcu Korucu 888,79 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,31 m2'lik pilon yeri 2023/943 Araphacı Mah. 107 ada,28 parsel Hava Gültaşlar

Yüksel Gültaşlar

Neşe Ayaydın

Cihat Gültaşlar

Ayşegül Yıldız 340,95 m2 daimi irtifak hakkı, 2,35 m2 pilon yeri 2023/945 Araphacı Mah. 107 ada,27 parsel Hava Gültaşlar

Yüksel Gültaşlar

Neşe Ayaydın

Cihat Gültaşlar

Ayşegül Yıldız 689,91m2 daimi irtifak hakkı 2023/947 Araphacı Mah. 107 Ada,52 Parsel Kutlu Öztürk 438,09 m2 lik daimi İrtifak hakkı, 11,77 m2 lik pilon yeri 2023/949 Yenice Mah. 101 Ada,61 Parsel Mümin Önbey 473,72 m2 lik daimi İrtifak Hakkı,4,34 m2 lik pilon yeri 2023/951 Yenice Mah. 101 ada 52 parsel Yaşar Acar 1818,15 m2'lik daimi irtifak hakkı, 6,25 m2'lik pilon yeri 2023/953 Yenice Mah. 101 ada,67 parsel Enver Özmen 155,54 m2 daimi irtifak, 9,61 m2 pilon yeri 2023/955 Yenice Mah. 113 ada,22 parsel Hüseyin Çetin 225,86 m2 daimi irtifak hakkı 2023/957 Zafer Mah. 2431 Ada,1 Parsel Mehmet Samast

Hacer Kayhan 563,75 m2 lik trafo yeri 2023/959 Araphacı Mah. 105 Ada,5 Parsel Yusuf Özkan

Adnan Özkan

Ayhan Özkan

Aydın Özkan

Pınar Sezer

Mehmet Özkan

Gülay Balka 478,41 m2 lik daimi İrtifakHakkı ,5,26 m2Pilon Yeri Yenice Mah. 115 ada 1 parsel Demir Gülter

Tahir Gülter

Ünal Gülter

Ayhan Gülter

Bayram Gülter

Zeki Gülter

Nurten Kayı 244,98 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26 m2'lik pilon yeri 2023/963 Araphacı Mah. 107 ada,118 parsel Cemşit Özkan 2523,34 m2 irtifak hakkı 9,21 m2 pilon yeri

#ilangovtr Basın no ILN01959440