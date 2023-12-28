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T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/850 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.25/12/2023
Katip 221647 Hakim 39799
e-imzalıdır e-imzalıdır
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:00
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 s
|2023/850
|Araphacı Mah.
|105 ada, 38 parsel
|Ayşe Duhan
Fethi Bulut
Fikri Duhan
Hasan Hüseyin Bizeriz ve diğ.
|388,83 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/852
|Araphacı Mah.
|105 ada 34 parsel
|Rihane Yılmaz
Refik Yılmaz
Şefik Yılmaz
Merdiye Yılmaz
Nevriye Yılmaz
Hasan Hüseyin Yılmaz
Nevzat
İdris
Rafet
Salife
Refik Yılmaz
|1438,28 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/854
|Araphacı Mah.
|105 ada,30 parsel
|Hasan Işkan
|1017,76 m2 daimi irtifak hakkı, 0,60 m2 pilon yeri
|2023/856
|Araphacı Mah.
|105 Ada 29 Parsel
|Sabriye Yıldız
|416,58 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,16 m2'lik pilon yeri
|2023/858
|Araphacı Mah.
|105 Ada 25 Parsel
|Filiz Özdemir
Sabriye Yıldız
Yasemin Canki
|286,89 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,70 m2'lik pilon yeri
|2023/860
|Araphacı Mah.
|105 Ada 10 Parsel
|Şenol Özkan
|472,98 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/862
|Yenice Mah.
|113 ada 23 parsel
|Osman Alp Baykut
|4162,19 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,29 m2'lik pilon yeri
|2023/864
|Yenice Mah.
|113 ada,31 parsel
|Volkan Baykut
Osman Baykut
Mukadder Baykut
|1539,4 m2 lik daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
|2023/866
|Yenice Mah.
|125 Ada, 5 Parsel
|Yaşar İdiz
|168,02 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri
|2023/868
|Yenice Mah.
|125 Ada, 3 Parsel
|Cevriye Aytekin
Kemal Sezen
Urhan Sezen
Kıymet Satık
Osman Sezen
Hamiyet Aydın vd.
|1.376,21 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri
|2023/870
|Yenice Mah.
|126 ada, 8 parsel
|Mustafa İdiz
|37,37 m2'lik daimi irtifak hakkı,
|2023/872
|Yenice Mah.
|126 ada 6 parsel
|Hikmet Satık
|475,99 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/874
|Yenice Mah.
|126 ada,3 parsel
|Hasan Gökçe
|137,05 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/876
|Yenice Mah.
|128 Ada,1 Parsel
|Ömer Ural
|13,78 m2 lik daimi irtifak hakkı,3,94 m2 lik pilon yeri
|2023/878
|Mahramlı Mah.
|108 Ada, 4 Parsel
|Ümmiye Turhal
Rezzan Turhal
Mihriye Türkdalı
Tevfik Turhal
Refik Turhal
|680,59 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 lik pilon yeri
|2023/880
|Mahramlı Mah.
|108 Ada, 11 Parsel
|Erdal Turhal
Gülten Birsin
Cemalettin Tünaydın
Hakkı Tünaydın
Hakan Tünaydın
|733,53 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/882
|Akçahalil Mah.
|105 ada 2 parsel
|Rahime Tümtüm
|1178,81 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,11 m2'lik pilon yeri
|2023/884
|Akçahalil Mah.
|154 ada,4 parsel
|Halil Kılıç
|463 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/886
|Akçahalil Mah.
|141 Ada,46 Parsel
|Şükriye Sever
|4,879 m2 lik daimi irtifak hakkı,22,88 m2 lik pilon yeri
|2023/888
|Akçahalil Mah.
|133 Ada, 1 Parsel
|Emin Şirin
|38,43 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/890
|Ahmetçe Mah.
|103 Ada,14 Parsel
|Nevin Akın
|24,53 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/892
|Ahmetçe Mah.
|103ada 16 parsel
|Nevin Akın
|454,31 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/894
|Ahmetçe Mah.
|103 ada, 187 parsel
|Hasan Sezen
Hüsniye Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin
|1453,15 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/896
|Ahmetçe Mah.
|105 Ada 72 Parsel
|Nevin Akın
|525,39 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/898
|Ahmetçe Mah.
|103 Ada 37 Parsel
|Mustafa Topuz
|376,32 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,78 m2'lik pilon yeri
|2023/900
|Ahmetçe Mah.
|105 Ada,60 Parsel
|Niyazi Sert
Saadet Karaca
Kemal Sert
Mustafa Sert
Kazım Sert
|1.338,90 m2'lik daimi irtifak hakkı, 12,10 m2'lik pilon yeri
|2023/902
|Ahmetçe Mah.
|105 ada 67 parsel
|Şerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık
|1482,62 m2'lik daimi irtifak hakkı, 13,33 m2'lik pilon yeri
|2023/904
|Ahmetçe Mah.
|105 ada,80 parsel
|Demirali Karcı
|261,74 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/906
|Ahmetçe Mah.
|105 Ada,88 Parsel
|Hasan Avcı
Ayşe Kır
Zehra Avcı
Fatma Er
Makbule Avcı
İsmail Avcı
Ahmet Avcı
|17,75m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,11 m2'lik pilon yeri
|2023/908
|Ahmetçe Mah.
|106 Ada, 69 Parsel
|Hasan Sezen
Hüseyin Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin
|631,00 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/910
|Ahmetçe Mah.
|107 ada 21 parsel
|Hasan Sezen
Hüseyin Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin
|1422,16 m2'lik daimi irtifak hakkı, 16,53 m2'lik pilon yeri
|2023/912
|Oğuzlu Mah.
|144 ada 84 parsel
|Zeki Üner
|1323,64 m2'lik daimi irtifak hakkı, 11,26 m2'lik pilon yeri
|2023/914
|Oğuzlu Mah.
|144 ada,74 parsel
|Recep Er
|667,70 m2 daimi irtifak hakkı 10,58 m2 pilon yeri
|2023/916
|Oğuzlu Mah.
|144 Ada,69 Parsel
|Erol Üner
|1.434,25 m2'lik daimi irtifak hakkı, 19,71 m2'lik pilon yeri
|2023/918
|Oğuzlu Mah.
|146 Ada, 9 Parsel
|Erol Üner
|262,49 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/920
|Oğuzlu Mah.
|147 ada 2 parsel
|Melek Bozkır
|135,45 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/922
|Oğuzlu Mah.
|150 ada 1 parsel
|Fatma Er
Dilber Demir
Zehra Coşan
Yasemin Çakır
Recep Er
|1375,33 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2'lik pilon yeri
|2023/924
|Oğuzlu Mah.
|148 ada,1 parsel
|İsmail Şen
|329,03 m2 daimi irtifak hakkı,12,46 m2 pilon yeri
|2023/926
|Oğuzlu Mah.
|122 Ada,8 Parsel
|Mehmet Er
|628,76 m2'lik pilon yeri
|2023/928
|Oğuzlu Mah.
|122 Ada,9 Parsel
|Fatih Er
|1.232,95 m2 daimi irtifak hakkı, 5,36 m2 pilon yeri
|2023/930
|Oğuzlu Mah.
|123 ada,5 parsel
|Ahmet Orhan
Gaye Çakal
|976,31 m2 daimi irtifak hakkı, 6,52 m2 pilon yeri
|2023/932
|Araphacı Mah.
|111 ada 1 parsel
|Fethi Bulut
Meryem Öztürk
Zeki Bulut
|166,10 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/934
|Araphacı Mah.
|111 ada,18 parsel
|Güngör Özkan
Ramadan Özkan
|1941,13 m2 daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri
|2023/936
|Araphacı Mah.
|111 Ada,20 Parsel
|Fatma Bulut
Merem Ağaoğlu
Şermin Öztürk
Ramadan Özkan
Hamdi Özkan
Güngör Özkan
Öznur Özkan
Özlem Ülker
|347,26 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/938
|Araphacı Mah.
|111 Ada, 23 Parsel
|Ender Öztürk
Kutlu Öztürk
|628,94 m2'lik daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri
|2023/940
|Araphacı Mah.
|107 ada,37 parsel
|Asım Can
Ayşe Özkan
Burcu Korucu
Elifnaz İnci ve diğ.
|449,34 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/942
|Araphacı Mah.
|107 ada 46 parsel
|Mesut Sevil
|103,97 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,14 m2'lik pilon yeri
|2023/944
|AraphacıMah.
|107 ada,50 parsel
|Erdoğan Ertan
|118,26 m2 daimi irtifak hakkı,7,16 m2 pilon yeri
|2023/946
|Araphacı Mah.
|107 Ada,26 Parsel
|Şükriye Deniz
Emine Karabaş
Cemile Hazar
Cemail Eriz
Musa Eriz
|586,54 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/948
|Yenice Mah.
|101 Ada,49 Parsel
|Hikmet Satık
Necibe Önbey
Münire Çolak
Mümin Önbey
Selma Dursun
|1.565,83 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/950
|Yenice Mah.
|101 ada,50 parsel
|Seda Ergin
Sabahattin Eriz
|3336,16 m2 daimi irtifak hakkı 7,20 m2 pilon yeri
|2023/952
|Yenice Mah.
|101 ada 54 parsel
|Hasan Önbey
|671,78 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,00 m2'lik pilon yeri
|2023/954
|Yenice Mah.
|101 ada,69 parsel
|Hüseyin Çetin
|857,55 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/956
|Hacıköy Mah.
|143 Ada, 1 Parsel
|Zeki Akın
|189,67 m2trafo yeri
|2023/958
|Araphacı Mah.
|105 Ada, 6 Parsel
|Yusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Pınar Sezer
Mehmet Özkan
Gülay Balka
|1.139,39 m2'lik daimi irtifak hakkı,
|2023/960
|Yenice Mah.
|101 Ada 66 Parsel
|Duriye Ateş
Rahim Kaya
İbrahim Kaya
Emine Özbey
Aysel Kayalaroğlu
|2.665,82 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26m2'lik pilon yeri
|2023/962
|Araphacı Mah.
|107 ada 53 parsel
|Alaeddin Aksoy
Atilla Aksoy
Aynur Topuz
Ayşe Aksoy
Bahattin Irmak
ve diğerleri
|76,49 m2'lik daimi irtifak hakkı, 24 m2'lik pilon yeri
|2023/964
|Araphacı Mah.
|107 ada,120 parsel
|Aziz Yılmaz
Ercan Kayı
Erdoğan Kaı
Erkan Kayı
Fatma Bulut ve diğ.
|1892,35 m2 lik irtifak hakkı 5,29 m2 lik pilon yeri
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:30
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2
|2023/857
|Araphacı Mah.
|105 Ada,26 Parsel
|Zeki Bulut
|1222,01 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/859
|Araphacı Mah.
|105 Ada,27 Parsel
|Bahtiye Kızıl
|535,6 m2 lik daimi irtifak hakkı,1,06 m2 lik pilon yeri
|2023/861
|Araphacı Mah.
|105 ada 1 parsel
|Fethi Bulut
Meryem Öztürk
Zeki Bulut
|2863,02 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,90 m2'lik pilon yeri
|2023/863
|Yenice Mah.
|113 ada,30 parsel
|Selahattin Sevinç
Ümmüş Çiftçioğlu
Ahmet Sevinç
Mehmet Sevinç
|3.094,69 m2 irtifak hakkı, 14,29 m2 pilon yeri
|2023/865
|Yenice Mah.
|113 ada,35 parsel
|Halim Altın
Ahmetali Altın
|2739,43 m2 daimi irtifak hakkı,10,58 m2 pilon yeri
|2023/867
|Yenice Mah.
|125 Ada, 4 Parsel
|Cevriye Aytekin
Kemal Sezen
Urhan Sezen
Kıymet Satık
Osman Sezen
Hamiyet Aydın vd.
|418,11 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/869
|Yenice Mah.
|125 Ada,2Parsel
|Ayhan Gülter
|324,61 m2 lik irtifak hakkı, 12,66 m2 lik pilon yeri
|2023/871
|Yenice Mah.
|126 ada 7 parsel
|Canan Önbey
|329,13 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/873
|Yenice Mah.
|126 ada,4 parsel
|Kenan Demiray
Mümin Demiray
Semra Gürhan
Ayşe Kırat
Demir Demiray
Hatice Kılıç
|299,02 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/875
|Yenice Mah.
|126 ada,1 parsel
|Ömer Ural
|519,89 m2 daimi irtifak hakkı,8,41 m2 pilon yeri
|2023/877
|Mahramlı Mah.
|108 Ada, 3 Parsel
|Sabri Tural
Mehmet Tural
|954,29 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/879
|Mahramlı Mah.
|108 Ada 8 Parsel
|Erdal Turhal
|340,62 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/881
|Mahramlı Mah.
|107 ada 1 parsel
|Alaettin Yavaş
Ali Yavaş
Aydın Cambazoğlu
Cemil Yavaş
Hamit Cambazoğlu
Hasan Yavaş
Kamile Yavaş
Kemal Yavaş
Neşe Yavaş
Nilsu Yavaş
Nuray Uras
Nuriddin Yavaş
|1849,3 m2'lik daimi irtifak hakkı, 10,58 m2'lik pilon yeri
|2023/883
|Akçahalil Mah.
|154 ada,2parsel
|Sefer Özcan
|6.055,18 m2 daimi irtifak hakkı ,22,31 m2 pilon yeri
|2023/885
|Akçahalil Mah.
|161 ada,78 parsel
|Enver Aydemir
Hüseyin Aydemir
Cihan Aydemir
|788 m2 daimi irtifak
|2023/887
|Akçahalil Mah.
|162 ada, 2 parsel
|Selver Aydemir
|372,51 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/889
|Ahmetçe Mah.
|103Ada,9 Parsel
|Şerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık
|14,4 m2'lik Daimi irtifak hakkı, 10,84 m2 'lik pilon yeri
|2023/891
|Ahmetçe Mah.
|103 ada 15 parsel
|Zeki Ünet
|383,79 m2 daimi irtifak hakkı, 7,36 m2 pilon yeri
|2023/893
|Ahmetçe Mah.
|103 ada,19 parsel
|Hasan Sezer
Hüseyin Sezer
Mustafa Sezer ve diğ.
|1.540,51 m2 daimi irtifak 23,38 m2 pilon yeri
|2023/895
|Ahmetçe Mah.
|103 ada,34 parsel
|Mustafa Sevim
|712,18 m2 daimi irtifak hakkı ,9,52 m2 pilon yeri
|2023/897
|Ahmetçe Mah.
|103 ada,36 parsel
|Üzeyir Yılmaz
|2.412,55 m2 daimi irtifak hakkı, 31,44 m2 pilon yeri
|2023/899
|Ahmetçe Mah.
|105 Ada,59 Parsel
|Kazim Sert
|787,55 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/901
|Ahmetçe Mah.
|105 ada 64 parsel
|Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş
|857,21m2 daimi irtifak hakkı
|2023/903
|Ahmetçe Mah.
|105 ada,71 parsel
|Nevin Akın
|101,71 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/905
|Ahmetçe Mah.
|105 ada,79 parsel
|Ayşe Uslu
Fatma Gündüz
Hatice Kırve diğ.
|440 m2 daimi irtifak 9,52 m2 pilon yeri
|2023/907
|Ahmetçe Mah.
|106 Ada, 70 Parsel
|Şerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık
|1.452,11 m2 daimi irtifak
|2023/909
|Ahmetçe Mah.
|106 Ada,67 Parsel
|Mehmet Can
Hayrettin Can
Hasan Can
Mustafa Kemal Can
Fevzi Can
İbrahim Can
|514,09 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/911
|Ahmetçe Mah.
|107 ada 18 parsel
|Şerif Şirin
|705,72 m2 daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 pilon yeri
|2023/913
|Oğuzlu Mah.
|144 ada,77 parsel
|Şerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık
|1025,15 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/915
|Oğuzlu Mah.
|144 ada,73 parsel
|Sadettin İlhan
Zatiye İlhan
Hüsniye Bulut
Fatma Aksoy
|1931,86 m2 lik daimi irtifak hakkı8,89 m2 pilon yeri
|2023/917
|Oğuzlu Mah.
|144 Ada, 63 Parsel
|Enver Er
|40,57 m2 lik daimi irtifak hakkı
|2023/919
|Oğuzlu Mah.
|146 Ada, 8Parsel
|Ali Er
Fedai Er
Burçin Er
|645,70 m2
|2023/921
|Oğuzlu Mah.
|147 ada 1 parsel
|Mehmet İşlek
|641,68 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/923
|Oğuzlu Mah.
|150 ada,2 parsel
|Halil Üner
Üzeyir Üner
|506,79 m2 irtifak ,
|2023/925
|Oğuzlu Mah.
|122 ada,5 parsel
|Fatma Hünerli
|690,38 m2 daimi iritfak, 8,89 m2 pilon yeri
|2023/927
|Oğuzlu Mah.
|122 ada, 10 parsel
|Fatih Er
|333,61 m2 daimi iritfak
|2023/929
|Oğuzlu Mah.
|122 Ada, 11Parsel
|Nefise Şirin
FaikŞirin
Akif Şirin
Recep Şirin
|348,07 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,06 m2 lik pilon yeri
|2023/931
|Oğuzlu Mah.
|118 ada 1 parsel
|Seza Erol
|80,39 m2'lik daimi irtifak hakkı
|2023/933
|Araphacı Mah.
|111 ada,17 parsel
|Adnan Özkan
Aydın Özkan
Ayhan Özkan ve diğ.
|1271,63 m2 daimi irtifak hakkı,24,21 m2 pilon yeri
|2023/935
|Araphacı Mah.
|111 ada,19 parsel
|Güngör Özkan
Ramadan Özkan
|670,22 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/937
|Araphacı Mah.
|111 ada, 22 parsel
|Fatma Bulut
Merem Ağaoğlu
Şermin Öztürk
Ramadan Özkan
Hamdi Özkan
Güngör Özkan
Öznur Özkan
Özlem Ülker
|357,30 m2 lik daimi irtifak hakkı,
|2023/939
|Araphacı Mah.
|111 Ada,28Parsel
|Kutlu Öztürk
|623,96 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,41 m2 lik pilon yeri
|2023/941
|Araphacı Mah.
|107 ada 36 parsel
|Faik Can
Nusret Can
Tamer Can
Fikret Can
Rasim Can
Nafiye İlker
Necla Çalış
Nefise Atun
Emrah Duran
Burcu Korucu
|888,79 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,31 m2'lik pilon yeri
|2023/943
|Araphacı Mah.
|107 ada,28 parsel
|Hava Gültaşlar
Yüksel Gültaşlar
Neşe Ayaydın
Cihat Gültaşlar
Ayşegül Yıldız
|340,95 m2 daimi irtifak hakkı, 2,35 m2 pilon yeri
|2023/945
|Araphacı Mah.
|107 ada,27 parsel
|Hava Gültaşlar
Yüksel Gültaşlar
Neşe Ayaydın
Cihat Gültaşlar
Ayşegül Yıldız
|689,91m2 daimi irtifak hakkı
|2023/947
|Araphacı Mah.
|107 Ada,52 Parsel
|Kutlu Öztürk
|438,09 m2 lik daimi İrtifak hakkı, 11,77 m2 lik pilon yeri
|2023/949
|Yenice Mah.
|101 Ada,61 Parsel
|Mümin Önbey
|473,72 m2 lik daimi İrtifak Hakkı,4,34 m2 lik pilon yeri
|2023/951
|Yenice Mah.
|101 ada 52 parsel
|Yaşar Acar
|1818,15 m2'lik daimi irtifak hakkı, 6,25 m2'lik pilon yeri
|2023/953
|Yenice Mah.
|101 ada,67 parsel
|Enver Özmen
|155,54 m2 daimi irtifak, 9,61 m2 pilon yeri
|2023/955
|Yenice Mah.
|113 ada,22 parsel
|Hüseyin Çetin
|225,86 m2 daimi irtifak hakkı
|2023/957
|Zafer Mah.
|2431 Ada,1 Parsel
|Mehmet Samast
Hacer Kayhan
|563,75 m2 lik trafo yeri
|2023/959
|Araphacı Mah.
|105 Ada,5 Parsel
|Yusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Pınar Sezer
Mehmet Özkan
Gülay Balka
|478,41 m2 lik daimi İrtifakHakkı ,5,26 m2Pilon Yeri
|Yenice Mah.
|115 ada 1 parsel
|Demir Gülter
Tahir Gülter
Ünal Gülter
Ayhan Gülter
Bayram Gülter
Zeki Gülter
Nurten Kayı
|244,98 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26 m2'lik pilon yeri
|2023/963
|Araphacı Mah.
|107 ada,118 parsel
|Cemşit Özkan
|2523,34 m2 irtifak hakkı 9,21 m2 pilon yeri
#ilangovtr Basın no ILN01959440