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T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 00:00

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T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/850 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.25/12/2023
Katip 221647 Hakim 39799
e-imzalıdır e-imzalıdır
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:00

Dosya no:Mahalle/KöyAda/parselMalikKamulaştırılacak alan m2 s
2023/850Araphacı Mah.105 ada, 38 parselAyşe Duhan
Fethi Bulut
Fikri Duhan
Hasan Hüseyin Bizeriz ve diğ.		388,83 m2 daimi irtifak hakkı
2023/852Araphacı Mah.105 ada 34 parselRihane Yılmaz
Refik Yılmaz
Şefik Yılmaz
Merdiye Yılmaz
Nevriye Yılmaz
Hasan Hüseyin Yılmaz
Nevzat
İdris
Rafet
Salife
Refik Yılmaz		1438,28 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/854Araphacı Mah.105 ada,30 parselHasan Işkan1017,76 m2 daimi irtifak hakkı, 0,60 m2 pilon yeri
2023/856Araphacı Mah.105 Ada 29 ParselSabriye Yıldız416,58 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,16 m2'lik pilon yeri
2023/858Araphacı Mah.105 Ada 25 ParselFiliz Özdemir
Sabriye Yıldız
Yasemin Canki		286,89 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,70 m2'lik pilon yeri
2023/860Araphacı Mah.105 Ada 10 ParselŞenol Özkan472,98 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/862Yenice Mah.113 ada 23 parselOsman Alp Baykut4162,19 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,29 m2'lik pilon yeri
2023/864Yenice Mah.113 ada,31 parselVolkan Baykut
Osman Baykut
Mukadder Baykut		1539,4 m2 lik daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri
2023/866Yenice Mah.125 Ada, 5 ParselYaşar İdiz168,02 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri
2023/868Yenice Mah.125 Ada, 3 ParselCevriye Aytekin
Kemal Sezen
Urhan Sezen
Kıymet Satık
Osman Sezen
Hamiyet Aydın vd.		1.376,21 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri
2023/870Yenice Mah.126 ada, 8 parselMustafa İdiz37,37 m2'lik daimi irtifak hakkı,
2023/872Yenice Mah.126 ada 6 parselHikmet Satık475,99 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/874Yenice Mah.126 ada,3 parselHasan Gökçe137,05 m2 daimi irtifak hakkı
2023/876Yenice Mah.128 Ada,1 ParselÖmer Ural13,78 m2 lik daimi irtifak hakkı,3,94 m2 lik pilon yeri
2023/878Mahramlı Mah.108 Ada, 4 ParselÜmmiye Turhal
Rezzan Turhal
Mihriye Türkdalı
Tevfik Turhal
Refik Turhal		680,59 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 lik pilon yeri
2023/880Mahramlı Mah.108 Ada, 11 ParselErdal Turhal
Gülten Birsin
Cemalettin Tünaydın
Hakkı Tünaydın
Hakan Tünaydın		733,53 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/882Akçahalil Mah.105 ada 2 parselRahime Tümtüm1178,81 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,11 m2'lik pilon yeri
2023/884Akçahalil Mah.154 ada,4 parselHalil Kılıç463 m2 daimi irtifak hakkı
2023/886Akçahalil Mah.141 Ada,46 ParselŞükriye Sever4,879 m2 lik daimi irtifak hakkı,22,88 m2 lik pilon yeri
2023/888Akçahalil Mah.133 Ada, 1 ParselEmin Şirin38,43 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/890Ahmetçe Mah.103 Ada,14 ParselNevin Akın24,53 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/892Ahmetçe Mah.103ada 16 parselNevin Akın454,31 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/894Ahmetçe Mah.103 ada, 187 parselHasan Sezen
Hüsniye Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin		1453,15 m2 daimi irtifak hakkı
2023/896Ahmetçe Mah.105 Ada 72 ParselNevin Akın525,39 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/898Ahmetçe Mah.103 Ada 37 ParselMustafa Topuz376,32 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,78 m2'lik pilon yeri
2023/900Ahmetçe Mah.105 Ada,60 ParselNiyazi Sert
Saadet Karaca
Kemal Sert
Mustafa Sert
Kazım Sert		1.338,90 m2'lik daimi irtifak hakkı, 12,10 m2'lik pilon yeri
2023/902Ahmetçe Mah.105 ada 67 parselŞerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık		1482,62 m2'lik daimi irtifak hakkı, 13,33 m2'lik pilon yeri
2023/904Ahmetçe Mah.105 ada,80 parselDemirali Karcı261,74 m2 daimi irtifak hakkı
2023/906Ahmetçe Mah.105 Ada,88 ParselHasan Avcı
Ayşe Kır
Zehra Avcı
Fatma Er
Makbule Avcı
İsmail Avcı
Ahmet Avcı		17,75m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,11 m2'lik pilon yeri
2023/908Ahmetçe Mah.106 Ada, 69 ParselHasan Sezen
Hüseyin Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin		631,00 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/910Ahmetçe Mah.107 ada 21 parselHasan Sezen
Hüseyin Sezen
Mustafa Sezen
Şükrüye Özbil
Ümmü Özalp
Fatma Mert
Şerife Şirin		1422,16 m2'lik daimi irtifak hakkı, 16,53 m2'lik pilon yeri
2023/912Oğuzlu Mah.144 ada 84 parselZeki Üner1323,64 m2'lik daimi irtifak hakkı, 11,26 m2'lik pilon yeri
2023/914Oğuzlu Mah.144 ada,74 parselRecep Er667,70 m2 daimi irtifak hakkı 10,58 m2 pilon yeri
2023/916Oğuzlu Mah.144 Ada,69 ParselErol Üner1.434,25 m2'lik daimi irtifak hakkı, 19,71 m2'lik pilon yeri
2023/918Oğuzlu Mah.146 Ada, 9 ParselErol Üner262,49 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/920Oğuzlu Mah.147 ada 2 parselMelek Bozkır135,45 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/922Oğuzlu Mah.150 ada 1 parselFatma Er
Dilber Demir
Zehra Coşan
Yasemin Çakır
Recep Er		1375,33 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2'lik pilon yeri
2023/924Oğuzlu Mah.148 ada,1 parselİsmail Şen329,03 m2 daimi irtifak hakkı,12,46 m2 pilon yeri
2023/926Oğuzlu Mah.122 Ada,8 ParselMehmet Er628,76 m2'lik pilon yeri
2023/928Oğuzlu Mah.122 Ada,9 ParselFatih Er1.232,95 m2 daimi irtifak hakkı, 5,36 m2 pilon yeri
2023/930Oğuzlu Mah.123 ada,5 parselAhmet Orhan
Gaye Çakal		976,31 m2 daimi irtifak hakkı, 6,52 m2 pilon yeri
2023/932Araphacı Mah.111 ada 1 parselFethi Bulut
Meryem Öztürk
Zeki Bulut		166,10 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/934Araphacı Mah.111 ada,18 parselGüngör Özkan
Ramadan Özkan		1941,13 m2 daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri
2023/936Araphacı Mah.111 Ada,20 ParselFatma Bulut
Merem Ağaoğlu
Şermin Öztürk
Ramadan Özkan
Hamdi Özkan
Güngör Özkan
Öznur Özkan
Özlem Ülker		347,26 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/938Araphacı Mah.111 Ada, 23 ParselEnder Öztürk
Kutlu Öztürk		628,94 m2'lik daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri
2023/940Araphacı Mah.107 ada,37 parselAsım Can
Ayşe Özkan
Burcu Korucu
Elifnaz İnci ve diğ.		449,34 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/942Araphacı Mah.107 ada 46 parselMesut Sevil103,97 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,14 m2'lik pilon yeri
2023/944AraphacıMah.107 ada,50 parselErdoğan Ertan118,26 m2 daimi irtifak hakkı,7,16 m2 pilon yeri
2023/946Araphacı Mah.107 Ada,26 ParselŞükriye Deniz
Emine Karabaş
Cemile Hazar
Cemail Eriz
Musa Eriz		586,54 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/948Yenice Mah.101 Ada,49 ParselHikmet Satık
Necibe Önbey
Münire Çolak
Mümin Önbey
Selma Dursun		1.565,83 m2 daimi irtifak hakkı
2023/950Yenice Mah.101 ada,50 parselSeda Ergin
Sabahattin Eriz		3336,16 m2 daimi irtifak hakkı 7,20 m2 pilon yeri
2023/952Yenice Mah.101 ada 54 parselHasan Önbey671,78 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,00 m2'lik pilon yeri
2023/954Yenice Mah.101 ada,69 parselHüseyin Çetin857,55 m2 daimi irtifak hakkı
2023/956Hacıköy Mah.143 Ada, 1 ParselZeki Akın189,67 m2trafo yeri
2023/958Araphacı Mah.105 Ada, 6 ParselYusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Pınar Sezer
Mehmet Özkan
Gülay Balka		1.139,39 m2'lik daimi irtifak hakkı,
2023/960Yenice Mah.101 Ada 66 ParselDuriye Ateş
Rahim Kaya
İbrahim Kaya
Emine Özbey
Aysel Kayalaroğlu		2.665,82 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26m2'lik pilon yeri
2023/962Araphacı Mah.107 ada 53 parselAlaeddin Aksoy
Atilla Aksoy
Aynur Topuz
Ayşe Aksoy
Bahattin Irmak
ve diğerleri		76,49 m2'lik daimi irtifak hakkı, 24 m2'lik pilon yeri
2023/964Araphacı Mah.107 ada,120 parselAziz Yılmaz
Ercan Kayı
Erdoğan Kaı
Erkan Kayı
Fatma Bulut ve diğ.		1892,35 m2 lik irtifak hakkı 5,29 m2 lik pilon yeri

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:30

Dosya no:Mahalle/KöyAda/parselMalikKamulaştırılacak alan m2
2023/857Araphacı Mah.105 Ada,26 ParselZeki Bulut1222,01 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/859Araphacı Mah.105 Ada,27 ParselBahtiye Kızıl535,6 m2 lik daimi irtifak hakkı,1,06 m2 lik pilon yeri
2023/861Araphacı Mah.105 ada 1 parselFethi Bulut
Meryem Öztürk
Zeki Bulut		2863,02 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,90 m2'lik pilon yeri
2023/863Yenice Mah.113 ada,30 parselSelahattin Sevinç
Ümmüş Çiftçioğlu
Ahmet Sevinç
Mehmet Sevinç		3.094,69 m2 irtifak hakkı, 14,29 m2 pilon yeri
2023/865Yenice Mah.113 ada,35 parselHalim Altın
Ahmetali Altın		2739,43 m2 daimi irtifak hakkı,10,58 m2 pilon yeri
2023/867Yenice Mah.125 Ada, 4 ParselCevriye Aytekin
Kemal Sezen
Urhan Sezen
Kıymet Satık
Osman Sezen
Hamiyet Aydın vd.		418,11 m2 daimi irtifak hakkı
2023/869Yenice Mah.125 Ada,2ParselAyhan Gülter324,61 m2 lik irtifak hakkı, 12,66 m2 lik pilon yeri
2023/871Yenice Mah.126 ada 7 parselCanan Önbey329,13 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/873Yenice Mah.126 ada,4 parselKenan Demiray
Mümin Demiray
Semra Gürhan
Ayşe Kırat
Demir Demiray
Hatice Kılıç		299,02 m2 daimi irtifak hakkı
2023/875Yenice Mah.126 ada,1 parselÖmer Ural519,89 m2 daimi irtifak hakkı,8,41 m2 pilon yeri
2023/877Mahramlı Mah.108 Ada, 3 ParselSabri Tural
Mehmet Tural		954,29 m2 daimi irtifak hakkı
2023/879Mahramlı Mah.108 Ada 8 ParselErdal Turhal340,62 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/881Mahramlı Mah.107 ada 1 parselAlaettin Yavaş
Ali Yavaş
Aydın Cambazoğlu
Cemil Yavaş
Hamit Cambazoğlu
Hasan Yavaş
Kamile Yavaş
Kemal Yavaş
Neşe Yavaş
Nilsu Yavaş
Nuray Uras
Nuriddin Yavaş		1849,3 m2'lik daimi irtifak hakkı, 10,58 m2'lik pilon yeri
2023/883Akçahalil Mah.154 ada,2parselSefer Özcan6.055,18 m2 daimi irtifak hakkı ,22,31 m2 pilon yeri
2023/885Akçahalil Mah.161 ada,78 parselEnver Aydemir
Hüseyin Aydemir
Cihan Aydemir		788 m2 daimi irtifak
2023/887Akçahalil Mah.162 ada, 2 parselSelver Aydemir372,51 m2 daimi irtifak hakkı
2023/889Ahmetçe Mah.103Ada,9 ParselŞerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık		14,4 m2'lik Daimi irtifak hakkı, 10,84 m2 'lik pilon yeri
2023/891Ahmetçe Mah.103 ada 15 parselZeki Ünet383,79 m2 daimi irtifak hakkı, 7,36 m2 pilon yeri
2023/893Ahmetçe Mah.103 ada,19 parselHasan Sezer
Hüseyin Sezer
Mustafa Sezer ve diğ.		1.540,51 m2 daimi irtifak 23,38 m2 pilon yeri
2023/895Ahmetçe Mah.103 ada,34 parselMustafa Sevim712,18 m2 daimi irtifak hakkı ,9,52 m2 pilon yeri
2023/897Ahmetçe Mah.103 ada,36 parselÜzeyir Yılmaz2.412,55 m2 daimi irtifak hakkı, 31,44 m2 pilon yeri
2023/899Ahmetçe Mah.105 Ada,59 ParselKazim Sert787,55 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/901Ahmetçe Mah.105 ada 64 parselZiya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş857,21m2 daimi irtifak hakkı
2023/903Ahmetçe Mah.105 ada,71 parselNevin Akın101,71 m2 daimi irtifak hakkı
2023/905Ahmetçe Mah.105 ada,79 parselAyşe Uslu
Fatma Gündüz
Hatice Kırve diğ.		440 m2 daimi irtifak 9,52 m2 pilon yeri
2023/907Ahmetçe Mah.106 Ada, 70 ParselŞerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık		1.452,11 m2 daimi irtifak
2023/909Ahmetçe Mah.106 Ada,67 ParselMehmet Can
Hayrettin Can
Hasan Can
Mustafa Kemal Can
Fevzi Can
İbrahim Can		514,09 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/911Ahmetçe Mah.107 ada 18 parselŞerif Şirin705,72 m2 daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 pilon yeri
2023/913Oğuzlu Mah.144 ada,77 parselŞerife Şirin
Şaban Şirin
Emin Şirin
Fatma Işık		1025,15 m2 daimi irtifak hakkı
2023/915Oğuzlu Mah.144 ada,73 parselSadettin İlhan
Zatiye İlhan
Hüsniye Bulut
Fatma Aksoy		1931,86 m2 lik daimi irtifak hakkı8,89 m2 pilon yeri
2023/917Oğuzlu Mah.144 Ada, 63 ParselEnver Er40,57 m2 lik daimi irtifak hakkı
2023/919Oğuzlu Mah.146 Ada, 8ParselAli Er
Fedai Er
Burçin Er		645,70 m2
2023/921Oğuzlu Mah.147 ada 1 parselMehmet İşlek641,68 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/923Oğuzlu Mah.150 ada,2 parselHalil Üner
Üzeyir Üner		506,79 m2 irtifak ,
2023/925Oğuzlu Mah.122 ada,5 parselFatma Hünerli690,38 m2 daimi iritfak, 8,89 m2 pilon yeri
2023/927Oğuzlu Mah.122 ada, 10 parselFatih Er333,61 m2 daimi iritfak
2023/929Oğuzlu Mah.122 Ada, 11ParselNefise Şirin
FaikŞirin
Akif Şirin
Recep Şirin		348,07 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,06 m2 lik pilon yeri
2023/931Oğuzlu Mah.118 ada 1 parselSeza Erol80,39 m2'lik daimi irtifak hakkı
2023/933Araphacı Mah.111 ada,17 parselAdnan Özkan
Aydın Özkan
Ayhan Özkan ve diğ.		1271,63 m2 daimi irtifak hakkı,24,21 m2 pilon yeri
2023/935Araphacı Mah.111 ada,19 parselGüngör Özkan
Ramadan Özkan		670,22 m2 daimi irtifak hakkı
2023/937Araphacı Mah.111 ada, 22 parselFatma Bulut
Merem Ağaoğlu
Şermin Öztürk
Ramadan Özkan
Hamdi Özkan
Güngör Özkan
Öznur Özkan
Özlem Ülker		357,30 m2 lik daimi irtifak hakkı,
2023/939Araphacı Mah.111 Ada,28ParselKutlu Öztürk623,96 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,41 m2 lik pilon yeri
2023/941Araphacı Mah.107 ada 36 parselFaik Can
Nusret Can
Tamer Can
Fikret Can
Rasim Can
Nafiye İlker
Necla Çalış
Nefise Atun
Emrah Duran
Burcu Korucu		888,79 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,31 m2'lik pilon yeri
2023/943Araphacı Mah.107 ada,28 parselHava Gültaşlar
Yüksel Gültaşlar
Neşe Ayaydın
Cihat Gültaşlar
Ayşegül Yıldız		340,95 m2 daimi irtifak hakkı, 2,35 m2 pilon yeri
2023/945Araphacı Mah.107 ada,27 parselHava Gültaşlar
Yüksel Gültaşlar
Neşe Ayaydın
Cihat Gültaşlar
Ayşegül Yıldız		689,91m2 daimi irtifak hakkı
2023/947Araphacı Mah.107 Ada,52 ParselKutlu Öztürk438,09 m2 lik daimi İrtifak hakkı, 11,77 m2 lik pilon yeri
2023/949Yenice Mah.101 Ada,61 ParselMümin Önbey473,72 m2 lik daimi İrtifak Hakkı,4,34 m2 lik pilon yeri
2023/951Yenice Mah.101 ada 52 parselYaşar Acar1818,15 m2'lik daimi irtifak hakkı, 6,25 m2'lik pilon yeri
2023/953Yenice Mah.101 ada,67 parselEnver Özmen155,54 m2 daimi irtifak, 9,61 m2 pilon yeri
2023/955Yenice Mah.113 ada,22 parselHüseyin Çetin225,86 m2 daimi irtifak hakkı
2023/957Zafer Mah.2431 Ada,1 ParselMehmet Samast
Hacer Kayhan		563,75 m2 lik trafo yeri
2023/959Araphacı Mah.105 Ada,5 ParselYusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Pınar Sezer
Mehmet Özkan
Gülay Balka		478,41 m2 lik daimi İrtifakHakkı ,5,26 m2Pilon Yeri
 Yenice Mah.115 ada 1 parselDemir Gülter
Tahir Gülter
Ünal Gülter
Ayhan Gülter
Bayram Gülter
Zeki Gülter
Nurten Kayı		244,98 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26 m2'lik pilon yeri
2023/963Araphacı Mah.107 ada,118 parselCemşit Özkan2523,34 m2 irtifak hakkı 9,21 m2 pilon yeri

#ilangovtr Basın no ILN01959440

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