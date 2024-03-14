T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/207 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 147,93 m², yüzölçümlü, 3042 parselin (geldisi 68 parsel), 331,88 m² yüzölçümlü 3044 parselin (geldisi 70 parsel) ve 31,39 m² yüzölçümlü 3066 parselin (geldisi 102 parsel) sayılı taşınmazlar



PARSEL NO : 3042 parsel, 3044 parsel,3066 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 147,93 m²,331,88 m²,31,39 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Mergan, Fatma Uysal, Hüsniye Özeren, İsmail Özeren, Kerim Özeren, Nadire Özeren, Yaşar Özeren



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 147,93 M², YÜZÖLÇÜMLÜ, 3042 PARSELİN (GELDİSİ 68 PARSEL), 331,88 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3044 PARSELİN (GELDİSİ 70 PARSEL) VE 31,39 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3066 PARSELİN (GELDİSİ 102 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/207 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.26/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN02002110