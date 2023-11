T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/258 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlık İlçesi, Çamlık Mahallesinde bulunan 834 ada 1 parsel (geldisi 15996 parsel) sayılı taşınmazın

ADA NO : 834 ada

PARSEL NO : 1 parsel (geldisi 15996 parsel)

YÜZÖLÇÜMÜ : 53,24 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Caner Peker, Cengizhan Peker, Fatma Giray, Gülser Gedik, Hafıza Peker, İsmail Aksu, Metin Peker, Nevriye Öztaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLIK İLÇESİ, ÇAMLIK MAHALLESİNDE BULUNAN 834 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 15996 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/258 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 15/09/2023

