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T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/258 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Karamanlık İlçesi, Çamlık Mahallesinde bulunan 834 ada 1 parsel (geldisi 15996 parsel) sayılı taşınmazın
ADA NO : 834 ada
PARSEL NO : 1 parsel (geldisi 15996 parsel)
YÜZÖLÇÜMÜ : 53,24 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Caner Peker, Cengizhan Peker, Fatma Giray, Gülser Gedik, Hafıza Peker, İsmail Aksu, Metin Peker, Nevriye Öztaş
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLIK İLÇESİ, ÇAMLIK MAHALLESİNDE BULUNAN 834 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 15996 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/258 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 15/09/2023
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