T.C.TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/46 Esas

İLAN

Davacı TURGUT ÇİMEN ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı tarafından, Mersin ili, Ulaş mahallesi, 108 ada 203, 204 ve 205 parsel sayılı taşınmazlar ileUlaş Mahallesi, 108 ada 168 ve 122 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan ve "taşlık" olarak görünen toplam 1992m² yüz ölçümlü tescil harici bırakılan taşınmaz ile ilgili olarak tescil davası açılmış olup, bu yerle ilgisi olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2023/46 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.13/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01953603