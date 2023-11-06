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T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 00:00

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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde 
bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekalemüracaat etmeleri ve 
taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 
bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRATAKİP NO UNVANPRİMİSSİZLİKDAMGA VİPCÖİV
12013/147955-124024-124018-67009-67006-2012/65533-65531-58924-58923-5892253178-53177-53176-36487-36486-36485-30294-30293-30292-30291-30289-2011/21105-21104-21103-16430-2010/61691-61690-61689-21596-21594-2009/39117-39116-39115-10722-10721-10720-2008/35871-35870-25633-25632-25631-2007/55186-55185297084HASAN HÜSEYİN MEMİK (VİBKO ELEKTROMANYETİK MAK.SAN.A.Ş.)1.750.894,47141.979,183.908,467.232,6426,07
22012/23428-2003/1012221004614DEKOFİL DEK.PROFİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1.663.924,23    
32019/201199-2015/40936-40935-40933-2014/109546-101575-47463-45784-2013/203357-203353-18893-126661-126660-71434-71432-50841-50840-2012/67013-67012-36550-36549-27243-27242-20562-20561-2010/69136-69135-69134-23848-23847-238461102814ANADOLU FİLTRE İMAL.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ1.188.495,5988.466,692.431,362.898,11 
42013/184496-2012/36506-21046-21045-2010/61935-61934-61933-2009/114761163264ERC METAL İNŞ.TES.HIRD.PET.VE SINAİ GAZ.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.1.603.947,04139.097,731.206,59  
52015/52212-13452-13451-13450-2014/108591-48730-48729-2013/205526-205525-184507-138606-138604-74312-74310-2012/78449-2012/78448-36509-36508-36507-27264-27263-27262-21050-21049-2010/48210-48209-482081163374MURAT KÜÇÜKOĞLU (KÜÇÜKOĞLU GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)1.783.183,20159.344,673.341,82  
62019/21185-2018/24848-2014/106949-58418-58417-2013/192995-59813-59812-2012/27318-27317-22214-222131248334HEDEF PERS VE TESİS YÖN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.1.647.278,37142.644,361.461,0440.318,11 
72022/31184-31183-31182-26429-26428-26427-10133-10132-10131-2020/74521-74520-74519-42802-42801-42800-2019/208514-208513-208512-197826-197825-197824-197823-21112-21111-21110-20836-20835-20774-2018/29534-29533-295301308614ER PREKAST CEPHE YAPI ELEMAN İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.1.086.060,8198.156,183.360,9317.811,09 
82020/74921-2019/21323-21322-21321-2018/13904-13903-13902-201673994-24448-24447-244461331924BUHARA ULUSL. NAKL.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.1.122.607,0184.563,511.338,0224.404,45 
92019/198255-33465-33464-33463-2018/31282-312811379833GÖKHAN KORKMAZ(ÖZBEY KUM. VE AKS.VE TEKS.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ)1.325.912,30117.443,721.218,897.581,78 
102021/12886-2019/208406-183375-96986-96985-96984-96983-33649-33648-33647-336471383063İLHAN UÇAR(ÖVGÜ HAZ. GİY. VE TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)1.326.201,21124.959,842.193,1211.487,47 
112021/21194-2009/22735-2009/10728-10727-2008/35873-35872-25638-25637-2007/35340-35339-13321-13320-2006/18050519774TAS.HAL.ÇELİK PRES GALV.SAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.1.364.062,0143.996,65 73.989,06 
122022/21316-2019/197481-27016-27015-27014-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148281-148279-81231-81229-2012/78182-32241-32240-32239-27008-270071252653NEVZAT UYAR (VANTEK TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.)1.697.361,57231.042,681.877,405.177,96 
132019/197481-27016-27015-27014-2016/73816-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148271-2013/148279-81231-81229-2012/78182-78181-32241-32240-32239-27008-27007-270061252653VANTEK TEKS. PAZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.2.563.384,61230.239,611.873,053.436,43 
142022/27330-24781-20833-20832-20830-20829-20827-13185-13184-2020/31036-2019/196124-196123-196122-196121-196120-196116-196115-196114-22144-22143-2017/20240-2016/93286-93285-93284-93283-73699-73698-2015/36240-20270-20269-20268-2013/160964-123471-66795-66794-65804-47801-47800-2012/633101071251UZAYKON İNŞ. ALÜM. VE TUR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.6.835.798,44572.857,876.849,43530.848,33 
152022/31709-2021/12576-2019/129070-129069-129068-2016/83211-83210-83209-74098-18134-18133-18132-2015/52099-25098-177221328606ŞERMİN GÜNAY1.334.760,45127.000,032.057,9712.997,96 
162023/11189-11188-2022/32106-14721-14720-14719-2020/72362-72361-72360-2020/18890-18888-18887-2015/26356-36328-36329-36330-31682-2014/49512-49513-104708-111514-111515-111516-132150-132151-132152-2013/16951-16952-74455-74456-137019-137020-182771-204821-204822-2012/16218-17831-39698-396991165499AYGÜL İNŞ.HAFR. NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.1.015.753,5288.944,533.400,1664.340,71 
172022/18834-18833-18832-2021/18751-18750-2021/18749-2020/86339-86338-863371475570KUZEY SARAYLI (ÖZGÖRGÜLÜ İNŞ. TAAH. EML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.)992.923,7480.070,60573,3929.557,57 
182022/14693-14692-2021/15708-2020/72214-72212-72211-18850-18849-18848-2019/16911-16910-169081162569DENİMTECH MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.1.383.360,98123.259,402.064,564.132,55 
192019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-232851406295Gökmen Faruk ÖZGEN (DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.)1.378.205,86122.148,752.173,65433,15 
202019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-232851406295DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.1.391.508,01123.327,712.199,43437,16 
212016/25611-25614-25615-73342-2019/31177-31179-31180-198212-2021/21106-211071343345MHS TEKS. İNŞ. NAK. SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.1.294.746,83114.609,191.337,3911.167,15 
222013/205898-205901-2014/47947-47493-100194-114089-114090-114091-119199-119200-119383-119384-119385-2015/37678-37679-37680-2016/79802-79803-79804-2019/50590-50591-50592-2022/205871147495KARUL KİMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.1.231.853,50107.826,654.366,3110.288,51 
232019/33983-33984-33985-198334-198335-198336-198337-2022/44313-44314-44322-44324-44332-44349-44353-44359-44360-44361-44362-44363-44364-44365-44366-44367-44368-44369-44370-44371-44372-44373-44374-44375-44376-44377-44378-44379-44380-44381-443821407781ASL ALÜMİNYUM İNŞ. VE EMLAK LTD.ŞTİ.589.251,1449.825,283.735,46819.770,47 
242022/22593-22592-22591-2021/22412-22411-22410-2021/22409-2016/86228-85996-2010/21710-2004/11294-11293-10575-10574-10271-10270-2003/11661-11660-10160-10167720673ANATAD YEMEK VE GIDA MAM. SOSYAL HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2.202.254,90247.877,75135,72130.259,66 
252022/31955-2021/12188-2018/32284-32282-2017/25450-25449-14195-141931379489STİLL KONF. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.2.990.236,33263.352,25 59.366,71 
262022/40578-40579-2023/12448-124491476962AGE GİYİM SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.1.339.695,80118.825,05   

#ilangovtr Basın no ILN01924923

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