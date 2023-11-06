Güncelleme Tarihi:
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
|T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde
|bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekalemüracaat etmeleri ve
|taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren
|bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|SIRA
|TAKİP NO
|UNVAN
|PRİM
|İSSİZLİK
|DAMGA V
|İPC
|ÖİV
|1
|2013/147955-124024-124018-67009-67006-2012/65533-65531-58924-58923-5892253178-53177-53176-36487-36486-36485-30294-30293-30292-30291-30289-2011/21105-21104-21103-16430-2010/61691-61690-61689-21596-21594-2009/39117-39116-39115-10722-10721-10720-2008/35871-35870-25633-25632-25631-2007/55186-55185
|297084
|HASAN HÜSEYİN MEMİK (VİBKO ELEKTROMANYETİK MAK.SAN.A.Ş.)
|1.750.894,47
|141.979,18
|3.908,46
|7.232,64
|26,07
|2
|2012/23428-2003/101222
|1004614
|DEKOFİL DEK.PROFİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|1.663.924,23
|3
|2019/201199-2015/40936-40935-40933-2014/109546-101575-47463-45784-2013/203357-203353-18893-126661-126660-71434-71432-50841-50840-2012/67013-67012-36550-36549-27243-27242-20562-20561-2010/69136-69135-69134-23848-23847-23846
|1102814
|ANADOLU FİLTRE İMAL.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
|1.188.495,59
|88.466,69
|2.431,36
|2.898,11
|4
|2013/184496-2012/36506-21046-21045-2010/61935-61934-61933-2009/11476
|1163264
|ERC METAL İNŞ.TES.HIRD.PET.VE SINAİ GAZ.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
|1.603.947,04
|139.097,73
|1.206,59
|5
|2015/52212-13452-13451-13450-2014/108591-48730-48729-2013/205526-205525-184507-138606-138604-74312-74310-2012/78449-2012/78448-36509-36508-36507-27264-27263-27262-21050-21049-2010/48210-48209-48208
|1163374
|MURAT KÜÇÜKOĞLU (KÜÇÜKOĞLU GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)
|1.783.183,20
|159.344,67
|3.341,82
|6
|2019/21185-2018/24848-2014/106949-58418-58417-2013/192995-59813-59812-2012/27318-27317-22214-22213
|1248334
|HEDEF PERS VE TESİS YÖN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
|1.647.278,37
|142.644,36
|1.461,04
|40.318,11
|7
|2022/31184-31183-31182-26429-26428-26427-10133-10132-10131-2020/74521-74520-74519-42802-42801-42800-2019/208514-208513-208512-197826-197825-197824-197823-21112-21111-21110-20836-20835-20774-2018/29534-29533-29530
|1308614
|ER PREKAST CEPHE YAPI ELEMAN İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
|1.086.060,81
|98.156,18
|3.360,93
|17.811,09
|8
|2020/74921-2019/21323-21322-21321-2018/13904-13903-13902-201673994-24448-24447-24446
|1331924
|BUHARA ULUSL. NAKL.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
|1.122.607,01
|84.563,51
|1.338,02
|24.404,45
|9
|2019/198255-33465-33464-33463-2018/31282-31281
|1379833
|GÖKHAN KORKMAZ(ÖZBEY KUM. VE AKS.VE TEKS.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ)
|1.325.912,30
|117.443,72
|1.218,89
|7.581,78
|10
|2021/12886-2019/208406-183375-96986-96985-96984-96983-33649-33648-33647-33647
|1383063
|İLHAN UÇAR(ÖVGÜ HAZ. GİY. VE TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
|1.326.201,21
|124.959,84
|2.193,12
|11.487,47
|11
|2021/21194-2009/22735-2009/10728-10727-2008/35873-35872-25638-25637-2007/35340-35339-13321-13320-2006/18050
|519774
|TAS.HAL.ÇELİK PRES GALV.SAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|1.364.062,01
|43.996,65
|73.989,06
|12
|2022/21316-2019/197481-27016-27015-27014-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148281-148279-81231-81229-2012/78182-32241-32240-32239-27008-27007
|1252653
|NEVZAT UYAR (VANTEK TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.)
|1.697.361,57
|231.042,68
|1.877,40
|5.177,96
|13
|2019/197481-27016-27015-27014-2016/73816-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148271-2013/148279-81231-81229-2012/78182-78181-32241-32240-32239-27008-27007-27006
|1252653
|VANTEK TEKS. PAZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
|2.563.384,61
|230.239,61
|1.873,05
|3.436,43
|14
|2022/27330-24781-20833-20832-20830-20829-20827-13185-13184-2020/31036-2019/196124-196123-196122-196121-196120-196116-196115-196114-22144-22143-2017/20240-2016/93286-93285-93284-93283-73699-73698-2015/36240-20270-20269-20268-2013/160964-123471-66795-66794-65804-47801-47800-2012/63310
|1071251
|UZAYKON İNŞ. ALÜM. VE TUR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
|6.835.798,44
|572.857,87
|6.849,43
|530.848,33
|15
|2022/31709-2021/12576-2019/129070-129069-129068-2016/83211-83210-83209-74098-18134-18133-18132-2015/52099-25098-17722
|1328606
|ŞERMİN GÜNAY
|1.334.760,45
|127.000,03
|2.057,97
|12.997,96
|16
|2023/11189-11188-2022/32106-14721-14720-14719-2020/72362-72361-72360-2020/18890-18888-18887-2015/26356-36328-36329-36330-31682-2014/49512-49513-104708-111514-111515-111516-132150-132151-132152-2013/16951-16952-74455-74456-137019-137020-182771-204821-204822-2012/16218-17831-39698-39699
|1165499
|AYGÜL İNŞ.HAFR. NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
|1.015.753,52
|88.944,53
|3.400,16
|64.340,71
|17
|2022/18834-18833-18832-2021/18751-18750-2021/18749-2020/86339-86338-86337
|1475570
|KUZEY SARAYLI (ÖZGÖRGÜLÜ İNŞ. TAAH. EML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.)
|992.923,74
|80.070,60
|573,39
|29.557,57
|18
|2022/14693-14692-2021/15708-2020/72214-72212-72211-18850-18849-18848-2019/16911-16910-16908
|1162569
|DENİMTECH MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|1.383.360,98
|123.259,40
|2.064,56
|4.132,55
|19
|2019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-23285
|1406295
|Gökmen Faruk ÖZGEN (DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.)
|1.378.205,86
|122.148,75
|2.173,65
|433,15
|20
|2019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-23285
|1406295
|DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|1.391.508,01
|123.327,71
|2.199,43
|437,16
|21
|2016/25611-25614-25615-73342-2019/31177-31179-31180-198212-2021/21106-21107
|1343345
|MHS TEKS. İNŞ. NAK. SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.
|1.294.746,83
|114.609,19
|1.337,39
|11.167,15
|22
|2013/205898-205901-2014/47947-47493-100194-114089-114090-114091-119199-119200-119383-119384-119385-2015/37678-37679-37680-2016/79802-79803-79804-2019/50590-50591-50592-2022/20587
|1147495
|KARUL KİMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|1.231.853,50
|107.826,65
|4.366,31
|10.288,51
|23
|2019/33983-33984-33985-198334-198335-198336-198337-2022/44313-44314-44322-44324-44332-44349-44353-44359-44360-44361-44362-44363-44364-44365-44366-44367-44368-44369-44370-44371-44372-44373-44374-44375-44376-44377-44378-44379-44380-44381-44382
|1407781
|ASL ALÜMİNYUM İNŞ. VE EMLAK LTD.ŞTİ.
|589.251,14
|49.825,28
|3.735,46
|819.770,47
|24
|2022/22593-22592-22591-2021/22412-22411-22410-2021/22409-2016/86228-85996-2010/21710-2004/11294-11293-10575-10574-10271-10270-2003/11661-11660-10160-10167
|720673
|ANATAD YEMEK VE GIDA MAM. SOSYAL HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2.202.254,90
|247.877,75
|135,72
|130.259,66
|25
|2022/31955-2021/12188-2018/32284-32282-2017/25450-25449-14195-14193
|1379489
|STİLL KONF. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
|2.990.236,33
|263.352,25
|59.366,71
|26
|2022/40578-40579-2023/12448-12449
|1476962
|AGE GİYİM SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|1.339.695,80
|118.825,05
#ilangovtr Basın no ILN01924923