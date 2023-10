T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas ve 2023/280 Esas

Davacı Yozgat İl Özel idaresi tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Davacı Yozgat İl Özel İdaresi tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Duruşmanın 15/11/2023 tarihinde saat 09;05' de Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4-Açılacak davalarda husumetin Yozgat İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği,

7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/09/2023

Kamulaştırılan Taşınmaz;

KAMULAŞTIRILAN

ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL ALAN

2023/278 YOZGAT

SORGUN Küçük köhne köyü 105 ada 31 parsel 4733,34 m2

MALİKİ; MUSTAFA KOCATEPE ı

2023/280 YOZGAT

SORGUN Küçük köhne köyü 105 ada 33 parsel 6665,92 m2

MALİKİ; AYGÜN YEŞİL, MUSTAFA ERDOĞAN ı

