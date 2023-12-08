T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/157 Esas 13/11/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 17/01/2024 günü saat 10:30'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının mirasçılarının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

DAVALI : HASAN DEMİR-17890521430 -

MİRASÇILARI : 1-Tefide MANAV- TC Kimlik No:291.....492

2-Güler GÜN- TC Kimlik No:296.....616

3-Neviz DUYMAZ- TC Kimlik No:332.....658

4-Gülay KARIŞMAZ-TC Kimlik No:100.....430

5-Mehmet Ali GÜNDÜZOĞLU- TC Kimlik No:196.....212

6-Zeynep Funda ŞERBETÇİ- TC Kimlik No:233.....790

7-Şükürnaz Eser BÖLÜKOĞLU-TC Kimlik No:339.....8268-Erol GÖKKAYA- TC Kimlik No:105.....728 9-Yiğit AKINCI-TC Kimlik No:199.....786Taşınmaz bilgileri:Aydın ili,Söke İlçesi, Sazlıköy Mah. 494 Ada 40 Parselde tapuya kayıtlı 45.902,76 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 35,52 m2’lik kısmında mülkiyet ve 2740,91 m2'lik irtifak alan.

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Adres : SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ruhan KAHRAMAN Zabıt Katibi

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