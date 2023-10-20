T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/458 Esas 13/10/2023

Konu : İlanen tebligat.

İ L A N E N T E B L İ G A T

DAVACI :SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI : GÜLÇİN SEKRETER - 322****1776 - SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, HOCABEY mah/köy nüfusa kayıtlı, N***T ve C****T kızı, 1994 doğumlu.

TEBLİGAT

METNİ : Murisiniz Belgüzar SEKRETER aleyhine dava konusu Sivas İli, Merkez İlçesi, Aydoğan Mahallesi 2856 Ada 1 Parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili istemli olarak dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet SİVAS İL ÖZEL İDARE'ye yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal SİVAS İL ÖZEL İDARE adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Belirlenen gün ve saatte (05.01.2024 günü saat 09:10) duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 28/3. maddesi uyarınca tanzim edilen işbu tebligat, anılan kanunun 31. maddesi uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 13/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01912624