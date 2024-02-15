T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/51 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esasnumarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2024/51 Esas numarası yazılı davanın duruşması 21/03/2024 günü saat 09:55'dan itibaren, itibaren Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı: Sivas İli Merkez İlçesiKaleardı Mah. 313 ada 5 ve 7 parsel,

Davalılar: Ayşe Tufan, Cem Temel Altunbaş, Dilek Öztürk, Ersin Balk, Gülhanım Çiçek, Hasan Basri Balk, Hüseyin Hafız Balk, Meryem Gürkan, Muharrem Balk, Nahide Balk, Nihat Çiçek, Nuriye Balk, Ömer Balk, Özge Balk Day, Saniye Yılmaz, Siyame Tufan, Tuğba Balk, Zafer Balk

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.29/01/2024

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