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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/198 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 190
PARSEL NO : 20
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE AKARSU-50842415098
2- BAHRİYE BAYSARI-26231233192
3- CAFER ALTINIŞIK-61408062748
4- HATİCE ALTINIŞIK-61381063626
5- MEHMET ALTINIŞIK-61405062802
6- NESLİHAN ŞİREN-61402062966
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/198 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02023535