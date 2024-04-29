T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/198 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO : 190

PARSEL NO : 20

VASFI : TARLA



MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE AKARSU-50842415098

2- BAHRİYE BAYSARI-26231233192

3- CAFER ALTINIŞIK-61408062748

4- HATİCE ALTINIŞIK-61381063626

5- MEHMET ALTINIŞIK-61405062802

6- NESLİHAN ŞİREN-61402062966



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/198 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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