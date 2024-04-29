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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 00:00

 

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/198 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 190
PARSEL NO : 20
VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI 1- AYŞE AKARSU-50842415098
                                              2- BAHRİYE BAYSARI-26231233192 
                                              3- CAFER ALTINIŞIK-61408062748
                                              4- HATİCE ALTINIŞIK-61381063626 
                                              5- MEHMET ALTINIŞIK-61405062802
                                              6- NESLİHAN ŞİREN-61402062966 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/198 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02023535

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#Basın No ILN02023535#İlangovtr