T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/194 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 184

PARSEL NO : 55

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.987,56



MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYŞE ÇIBIK-49687451262

2-FERHAN SANCAR-49525456640

3-HALİT AKMES-21944378154

4-İHSAN SANCAR-49600454158

5-MEHMET GÜNEŞ-21749384626

6-MUHARREM AKMES-21965377426

7-MUKADDER ÖZCAN-12647499192

8-MUSTAFA ALPER-22925345462

9-MÜNEVVER SANCAR-49564455338

10-NİMET TÜRKER-59821115608

11-ÖMER AKMES-21896379780

12-ÖZLEM TAŞ-21890379908

13-REMZİYE AKMES-21902379520

14-ZEYNEP YEŞİLÖRDEK-49546455912



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/194 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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