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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/194 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 55
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.987,56
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYŞE ÇIBIK-49687451262
2-FERHAN SANCAR-49525456640
3-HALİT AKMES-21944378154
4-İHSAN SANCAR-49600454158
5-MEHMET GÜNEŞ-21749384626
6-MUHARREM AKMES-21965377426
7-MUKADDER ÖZCAN-12647499192
8-MUSTAFA ALPER-22925345462
9-MÜNEVVER SANCAR-49564455338
10-NİMET TÜRKER-59821115608
11-ÖMER AKMES-21896379780
12-ÖZLEM TAŞ-21890379908
13-REMZİYE AKMES-21902379520
14-ZEYNEP YEŞİLÖRDEK-49546455912
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/194 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02023478