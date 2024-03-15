Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2021/1205 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1205 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 08.03.2023 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Pirimehmet Paşa Mahallesi, Bosna Çiftliği Mevkii, 1003 ada, 1 parsel sayılı 34.369,10m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Kırk adet ahşap iki katlı mesken ve arsası vasıflı taşınmazda 88/3436 arsa paylı (4) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamının Melek Ersoy adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1594549 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1003 ada, 1 parsel sayılı yer 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanı için yapılaşma şartları; Emsal ( Kaks):0.45 , Yapı Yüksekliği:2 Kat ve Yençok:7.50 m. dir. Yapı düzeni, Ayrık Nizam olup; Ön Bahçe Mesafesi:5 m. ve Yan Bahçe Mesafesi:3 m. dir. İfraz Şartları; Minimum İfraz Büyüklüğü:500 m²’den, Minimum Parsel Cephesi:15 m. ve Minimum Parsel Derinliği:20 m. olarak planlanmıştır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Mimarsinan (tapuda Pirimehmetpaşa) Mahallesi, Sunflower Sitesinde, tapunun 1003 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve 34.369,10m2 alana sahip Sunflower Sitesi içerisinden 90BN dış kapı numarası alan 88/3436 arsa paylı (4) bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

E5 Karayolu yan yol üzerinde bulunan güvenlikli, sosyal tesisli, etrafı bahçe duvarı ile çevrili olan Sunflower Sitesi dahilinde bulunan ve 90BN dış kapı numarası alan satışa konu taşınmaz; zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, ahşap taşıyıcı sistemde, ayrık tarzda inşa edilmiş olup, mahallinde yapılan tespite göre zemin 135,00m2 alanlı antre-hol, bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda, çamaşır odası, ardiye, salon, mutfak, banyo-WC, balkon mahalleri, dahili merdiven ile çıkılan normal katında 112,00m2 alanlı antre-hol, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, banyo-WC mahalleri bulunmaktadır. Dairenin toplam kullanım alanı 247,00m2’dir. Ayrıca ana bina ile bağlantılı kapalı otoparkı mevcuttur. Yaklaşık 850,00m2 bahçe içerinde bulunan dubleks mesken vasıflı taşınmazın çevre düzenlemesi yapılmış bahçesi içerisinde yüzme havuzu bulunmaktadır. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakları sabit tezgah üstü dolap, doğrama aksamı PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, Marmara Denizi manzaralı, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Mimarsinan Mahallesi Bosnaçiftliği Mevkii 1003 Ada 1 Parsel 4 Nolu Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 34.369,10 m2

Arsa Payı : 88/3436

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 14/02/2008- 1810 yevmiye tarihli

Yönetim Planı : 25/01/2008

29/06/2020-14505 yevmiye tarihli AT 3402 Sayılı Kanunun

Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.

Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:58

05/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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