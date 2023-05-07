T.C.SİLİVRİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 15/11/2022 tarihli ilamı ile TCK'nun 191/1, 62/1,,51/1 maddelerigereğince TECİLLİ 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın kesinleşmesinden sonra 1 yıl 8 ay süre ile denetime tabi tutulmasına ,denetim süresince yükümlülük belirlenmemesine veya uzman kişi görevlendirilmemesine karar verilen Mehmet ve Fatma Nebahat oğlu 05/11/1987 D.lu MURAT ERTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararıtebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28,29,30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın Mahkememize bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle yada başka bir mahkeme vasıtasıyla yada kuruma verilip müdüre onaylatılıp göndereceği bir dilekçe ile karara karşı İSTİNAFkanun yoluna başvurabileceği, İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşceği ilanen tebliğ olunur.

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