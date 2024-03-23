Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2020/131 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/131 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, KARACAKÖY Mahalle/Köy, BATANDERE Mevkii, 3106 Ada, 21 Parsel, Arsa Niteliğindeki Taşınmaz. Parsel killi-tınlı sert toprak yapısındadır.Üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve ekonomik değerde ağaç bulunmamaktadır.Parsel çevresinde yüksek betonarmekarkas yapım özelliklerinde dekoratif parsel ana giriş bölümü ve bahçe duvarı yapılmıştır.Kuzey yönden Karadeniz manzaralıdır.Bulunduğu yeri:Şile merkezinden 18km mesafede doğu yönde kalmaktadır.Karacaköy Mahallesi yerleşik alanından 2km mesafede batı yönde ve yerleşik alan dışında kalmaktadır.Çevresindeçoğunlukla yoğun dubleks meskenler,oteller,moteller,işyerleri,ofisler,lokanta-kafe türü kırsal tesisler,itfaiye ana binası,site halinde yerleşim alanları vardır.Yapılaşma ve yapı yoğunluğunun fazla olması arz ve talep yönünden olumlu faktörlerdendir. Parsel sınırındainşa edilen betonarmekarkas yapım özelliklerinde,özel metal döküm kalıpları kullanılarak dekoratifçif taraf desanli,harpuştalı duvar inşaa edilmiştir.Kuzey yönden arsaya girişte geniş ölçülerde yüksek kotta kolon ve kirişli bölümü vardır.Arazinin eğimine uygun, tüm çevre botunca,parsel sınırında kademeli kotlarda,temel hatılları dahil ortalama: 2.00m. yüksekliğindedir.Duvarın temel kazı,nakliye,inşaat malzeme ve işçilik değeri: 307.00mt*2.00mt* 1.500,00TL/m²= 921.000,00TL. dir.Tapudaki vasıf karşılaştırması: 21nolu parsel tapuda :ARSA vasfındadır.Taşınmaz değer tespitinde arsa vasfındaki, diğer parsellerde,benzer özelliklerde,yakın büyüklükteki,imar terkleri yapılmış durumdaki,yola cepheli konumu,bölgede bulunan alt yapı hizmetlerinden faydalanması,elektrik,içme suyu,doğalgaz ve kanalizasyon gibi hizmetlerden faydalanır durumda olması parsel m² fiyatlarında olumlu faktörlerdendir.Ancak 21 nolu parsel imar planındaki Spor Alanında bulunmasından dolayı imar uygulamasında konut/ticari yapı/turistik tesise uygun yapılaşmaya uygun bulunmaması pazarlanan,emsal alınan taşınmazlar ile yapılacak kıyaslamalarda daha farklı kriterlere sahip bulunmaktadır.Serbest piyasa ortamında konut dışı kullanıma uygun bulunan 21 nolu taşınmazın emsal taşınmazlara göre farklı kriterler değerlendirilmiştir.Bu kriterlerden spor alanı ile planlanan parsellerde birden fazla bağımsız bölüm inşaatına uygun bulunmamaktadır. Planlı alanda kalması,alt yapı hizmetlerinden faydalanır durumda olması değeri olumlu yönde etkilediği,diğer yapılaşmalara uygun bulunmaması değeri olumsuz yönde etkileyen faktördür.Serbest piyasadaki pazarlanan taşınmazlar ile karşılaştırmalı,uygun ortak kriterlerin değerlendirildiği ,kıymete etki eden bütün olumlu/olumsuz koşulların birlikte değerlendirilerek keşif tarihi itibarı ile güncel parsel m² birim fiyatının: 5.000,00TL. olarak takdiredilmiştir.Değeri etkileyen olumsuz faktörler:1)Parsel tapuda hissedarları üzerinde haciz ve ipotek kayıtları vardır.2)İpotek borçlusunun taşınmazda 1/2 hissesi olup üzerinde haciz şerhleri vardır.3)Parsel imar planlarında tamamı Spor Alanına ayrılmış yapı adasında kalmaktadır.4)Konut,Ticari,Turistik tesis gibi yapılaşmaya uygun imar parseli değildir.5)Bu alana ayrılan alanlardailgili kamu kurumlarının istimlak işlemleri,kamulaştırma işlemleri, trampa gibi işlemler yapılması için tapuda resmi bir kayıt bulunmamaktadır.6) Açıklanan bu hususlar kapsamında taşınmazdaki ipotek borçlu hissesinin serbest piyasada satışında zorluk derecesi bulunmaktadır.7)Serbest piyasada Spor alanına ayrılmış,konut yapmaya uygun pazarlanan parsel özelliğinde taşınmaza rastlanmamıştır.GAYRİMENKUL TAŞINMAZ PARSELİN ARSA DEĞERİ: 4.226,87m² * 5.000,00TL/m²= 21,134,350.00TL.GAYRİMENKUL TAŞINMAZ PARSELİN ARSA VE DUVAR TOPLAM DEĞERİ:921.000,00TL. + 21,134,350.00TL = 22,055,350.00TL. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN BORÇLU HİSSESİ OLAN 1/2'Sİ SATILACAKTIR. 22,055,350.00TL.* 1/2= 11.027.675,00TL'DİR.

Adresi : Karacaköy Mah, 3106 Ada, 21 ParselŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.226,87 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 22/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli: Karacaköy Mah. Uygulama İmar Planında; Kısmen SPOR TESİS ALANINDA, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.Arşivde 21 parsele ilişkin işlem dosyası bulunmamaktadır

Kıymeti : 11.027.675,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 13:44

18/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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