Örnek No : 49

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2018/3749 ESAS

ÖRNEK NO:8 ÖDEME EMRİ VE 64BB311 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORU

İLANEN TEBLİĞ

ALACAKLI : EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Ahmet Yum(TBB No: 25751)

BORÇLU : ALİ UÇAR, 12*******88 TC. Nolu,

M.Çakmak Kanarya Kapı No: 49 Daire No: 19 Sincan / ANKARA

BORÇ MİKTARI : 17.184,78 TL ( Takip Çıkış Miktarı )

Borçlu Ali UÇAR'ın tebliğ imkansızlığı nedeniyle; ödeme emrinin ve müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile Uşak İcra Müdürlüğünün 2023/103 talimat dosyasından 27/03/2023 tarihinde kıymet takdiri yapılan 64BB311 plakalı aracın kıymet takdirinin( 64 BB 311 plaka sayılı 2015 model Peugeot marka Bipper tipi araç, aracın boyası, kaportası ve genel durumunun iyi durumda olduğu, aracın dört tekerlek lastikleri trafiğe elverişli durumda olduğu, ancak aracın uzun süre park halinde olduğu, anahtarının mevcut olmadığından ve akümülatör ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı motor, çalışabilirlik durumu test edilememiştir, kilometresi okunamamış olup başkaca olumsuzluğa rastlanılmamıştır 64 BB 311 plaka sayılı 2015 model Peugeot marka Bipper tipli aracın 320.000,00TL kıymet takdir edilmiştir ) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.. 27/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02005912