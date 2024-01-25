

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/737 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 131

PARSEL NO : 7 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : ‭6.930,75 m2

MALİKLERİNADVESOYADLARI:ABDULLAHUSLU-28912090056,AHMETŞİRİN-21616316804,ALİKARAMAN-21079351244,ALİOKUDAN-28801093854,ALİŞİRİN-21604317240,ALİ YAMAN-31237004370,ALİ YÜZGÜÇ-10912690480,ALİ İHSAN OKUDAN-28813093408,AYLİN OKUDAN PUHALOĞLU-10007475510,AYŞE İBİŞ-26923156464,AYŞE MİRASÇILARI,AYŞE OKUTAN,AYŞETOP-27709119512,BAKİKÜPELİ-26938155964,BAYRAMDİVİT-21817327876,BEKİRKÜÇÜKGÜÇLÜ-28606100610,CEMİLEYÜZGÜÇ-10933689784,DUDUERSÖZ-15649531846,DURKADINOKUDAN-28795094004,ELFİDANSAĞLAM-15457539638,EMİNEYANIK-26539169292,ENVERKARAMAN-21094350734,EROLKÜPELİ-26935156018,ESMAGÖZEL-28918080006,FATMAAKAR-11581668916,FATMACANKURTARAN-58930262296,FATMAÖZTÜRK-21823327648,FATMAYANIK-26560168554,FERRUHZAYIM-28945076720,FEYZULLAH ARİF ALAYLI-24637221478,FİLİZ TOSUN-28672098170,GÜL ERDEM OKUDAN KREMER-53878013252,GÜLNURCANBAZ-42769303442,GÜLSÜM KARA-10918690262,GÜLSÜM USLU-28840092474,HAFİZE FAYDACI-27505137000,HALİL ŞİRİN-21634316220,HAMDİYE OKUDAN-10013475382,HANİFE TOP-27712119448,HASAN KÜPELİ-26929156246,HASAN ALİ DİVİT-21814327930,HASANÖZGÜRTOP-27697119990,HAVVAKÜÇÜKGÜÇLÜ-17605458860,HAVVAŞİMŞEK-14050586100,HAVVATAŞLI-23995254098,HAVVANURÖZCAN-24499183730,HİLMİYÜZGÜÇ-10960688828,HURİYEKÖKALP-21007342054,IRAZALKAN-27346142256IRAZ KÖKDAŞ-19168415588,İLHANKAHYAOĞLU-24532236164,İSAUSLU-28906090284,İSMAİLKAHYAOĞLU-24535236000,İSMAİLKÖKALP-21031341252,KADİRKÖKALP-20986342734,KADRİYEKÖKALP-21004342118,KAMİLŞİRİN-21598317400,KEZİBANAKAR-11587668798,MEDİHAURLU-27544135944,MEDİNEGEBİZLİ-20935356058,MEHMETOKUDAN-28816093344,MEHMETOKUDAN-28783094450,MEHMETYÜZGÜÇ-10969688546,MEHMETZEKİOKUDAN-24406240068,MELEKAVCIOĞLU-25480193394,MERYEMOKUTAN-MESUDEŞENGÜL-14920545336,MEVLÜTDİVİT-21883325608,MUAMMER USLU-28975087994,MUSTAFA OKUDAN-28771094806,MUSTAFAVEHBİTOP-27838115218,NİHALALGÜL-21001342272,NURTENEKEN-20764352672,OSMANOKUDAN-28798093950,OSMANOKUDAN-28708096910,OSMANNACİFAYDACI-27499137260,ÖZCANOKUDAN-28762095188,ÖZGETOP-27637121908,RABİYEUYSAL-13315611168,RAMAZANOKUDAN-28678097962,RAZİYEGÜMÜŞ-23389275470,SALİHERKANOKUDAN-10010475446,SEDATKÜÇÜKGÜÇLÜ-28618100264,SELMATOP-27841115144,SEMİHKÜÇÜKGÜÇLÜ-28609100556,SERPİLZORBAZ-19306384240,ZORBAZ-19306384240,SERVETKÜÇÜKGÜÇLÜ-28615100328,SEVİMÇEVİK-18763419380,SÜLEYMANKELEŞ-27646132360,ŞABANOKUDAN-28786094396,ŞEVKİKÜÇÜKGÜÇLÜ-28627099924,TAMER KAYA-13759596342,ÜNZÜLE İPEK-20992342506,VESİLE MEYDAN-31261011702,ZEHRATOP-28681097898,ZEYNEPKOÇ-28633099314,ZEYNEPMECEK-15370542142,GÜLSÜMKÖKALP-21040340970,HÜSEYİNAVNİKAHYAOĞLU-24547235664,MUHARREM OKUDAN-10016475228,MUSTAFA FAYDACI-27508136956,NEZİHE ALAYLI-24646221186,RESMİYE OKUDAN-24409239946

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 131 ada 7 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/737 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan olunur.28/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01972196