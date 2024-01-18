T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/730 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 131

PARSEL NO : 6 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭5.655,01‬ m²

MALİKLERİNADVESOYADLARI:DAVALILAR : GÜLFER ARSLAN-28549092492, RAMAZAN ARSLAN-17530460488, OSMAN ARSLAN-28996077592, MEHMET ARSLAN-28990077710, VASFİ GÜLCÜ-17158471644, FATMANA EVREN-16693479498, SEVİM TÜŞKÜN-14977542234, İSA KÖKÇE-23767261644, ADEM KÖKÇE-23734262728, EROL KARADERE-16876456148, FATMA DÖNDÜRÜR (HASAN KIZI), ZÜBEYDE MANDAL (HASAN KIZI), ŞÜKRÜYE TAT (HASAN KIZI), İRAZ (SÜLEYMAN KIZI), YAŞAR MERĞİ (AHMET OĞLU), AHMET DÖNDÜRÜR (ÖMER OĞLU), HASAN DÖNDÜRÜR (ÖMER OĞLU), GÜLFEV ARSLAN (MUSTAFA KIZI), ADİLE (HÜSNÜ KARISI), ÖLÜ ZELİHA MİRASÇILARI (BABA ADI AHMET), MUSTAFA ARSLAN-29017076822 (MÜTEVEFFA)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 131 ada 6 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/730 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01969123