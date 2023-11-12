T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/428 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Sarıçam Mahallesinde bulunan 313 parsel sayılı taşınmaz

MEVKİİ : ZEYTİNTEPE

PAFTA NO : 0

ADA NO : 0

PARSEL NO : 313

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.400,00 (Kamulaştırma alanı 44,91 m2)

MALİKİN ADI VE SOYADI : TEZCAN TOPEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/428 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/11/2023

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