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T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/428 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Sarıçam Mahallesinde bulunan 313 parsel sayılı taşınmaz
MEVKİİ : ZEYTİNTEPE
PAFTA NO : 0
ADA NO : 0
PARSEL NO : 313
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.400,00 (Kamulaştırma alanı 44,91 m2)
MALİKİN ADI VE SOYADI : TEZCAN TOPEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/428 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/11/2023
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