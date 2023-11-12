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T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 00:00

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T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/428 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Sarıçam Mahallesinde bulunan 313 parsel sayılı taşınmaz
MEVKİİ : ZEYTİNTEPE
PAFTA NO : 0
ADA NO : 0
PARSEL NO : 313
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.400,00 (Kamulaştırma alanı 44,91 m2)
MALİKİN ADI VE SOYADI : TEZCAN TOPEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/428 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01929847

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#ILN01929847#İlangovtr