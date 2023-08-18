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T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 00:00

İ L A N

İ L A N
T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/68 E 20/06/2023 Davacı Şarkikaraağaç Maliye Hazinesi tarafından açılan tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) davası nedeniyle;Isparta ili, Şarkikaarağaç İlçesi, Orta Mahalle, 29 Ada, 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Nuriye, Münevver, Sabire, Hayriye, Cemal, Yüksel ve Sebahatisimli şahısların Mk'nun 33. mad.gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmeleri için mahkememizin 2023/68 E sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 20/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01878144

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#Basın No ILN01878144#İlangovtr