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T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 00:00

 

T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/401 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL VAN
İLÇE SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 113
PARSEL NO : 2
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ayşe Sağlam - Mustafa Sağlam- Hinar Işık- Kazım Sağlam -Kibar Sağlam Kadir Sağlam Tevfik Sağlam -Nigar Gün-Turan Sağlam- Siti Dağgezen - Abdulbaki Sağlam
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/401 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01985384

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