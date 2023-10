Haberin Devamı

T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/233 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ

İLİ : Van İLÇESİ : SarayMAHALLESİ : Merkez

ADA NO : -PARSEL NO : 332, 350, 349, 352 NOLU parsellerin arasında kalan tapusuz alan

DAVACI : Cemal ALÇİÇEK

DAVALILAR :1- Maliye Hazinesi

2- Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

3- Saray Belediyesi Başkanlığı

İHBAR OLUNAN : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

DAVANIN KONUSU : Tapusuz Taşınmazın Tescili (Zilyetliğe dayalı)

Davacı tarafından davalılara yönelik açılan Tapusuz Taşınmazın tescili (Zilyetliğe dayalı) davasında;

yukarıda konum bilgileri yazılı taşınmazın davacı adına tescili talep edilmektedir. İlandan itibaren İKİ HAFTA içerisinde taşınmazın tapuya kayıtlı olup olmadığı, davasız ve aralıksız olarak davacının yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunup bulunmadığı hususlarında mahkememize itirazda bulunulabileceği Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince İKİNCİ KEZ İLAN olunur.14/06/2023

Haberin Devamı

#ilangovtr Basın no ILN01906005