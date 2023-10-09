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T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/233 Esas
DAVA KONUSU TAŞINMAZ
İLİ : Van İLÇESİ : SarayMAHALLESİ : Merkez
ADA NO : -PARSEL NO : 332, 350, 349, 352 NOLU parsellerin arasında kalan tapusuz alan
DAVACI : Cemal ALÇİÇEK
DAVALILAR :1- Maliye Hazinesi
2- Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
3- Saray Belediyesi Başkanlığı
İHBAR OLUNAN : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
DAVANIN KONUSU : Tapusuz Taşınmazın Tescili (Zilyetliğe dayalı)
Davacı tarafından davalılara yönelik açılan Tapusuz Taşınmazın tescili (Zilyetliğe dayalı) davasında;
yukarıda konum bilgileri yazılı taşınmazın davacı adına tescili talep edilmektedir. İlandan itibaren İKİ HAFTA içerisinde taşınmazın tapuya kayıtlı olup olmadığı, davasız ve aralıksız olarak davacının yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunup bulunmadığı hususlarında mahkememize itirazda bulunulabileceği Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince İKİNCİ KEZ İLAN olunur.14/06/2023