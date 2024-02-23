T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ

Aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEDAŞ tarafından mahkememizde yine aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazını kamulaştırma yapan idare TEDAŞ adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza ilgili banka şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz, aşağıda adı, soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesinin 4 bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Sıra

No Mahkeme

Esas No Taşınmazın Bulunduğu Yer

(Konya İli) Ada Parsel Malikin/Davalının Adı Soyadı 1 2023/206 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 624 nolu parsel MEHMET KORKUSUZ 2 2023/215 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 652 nolu parsel SELİM HEMEK 3 2023/213 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 634 nolu parsel ALİ TUNÇ 4 2023/212 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 646 nolu parsel İLYAS GÜLER KADİR GÜLER MURAT GÜLER SEVGİ GÜL ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI 5 2023/211 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 601 nolu parsel KAZIM GÜL SAMİYE YILMAZ 6 2023/209 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 640 nolu parsel AHMET PARILYILDIZ 7 2023/210 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 603 nolu parsel MÜTEVEFFA ALİ İHSAN KOCA 8 2023/201 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 618 nolu parsel KAZIM GÜL 9 2023/200 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 636 nolu parsel ALİ TUNÇ SEFER TUNÇ ZEKİYE YILMAZ 10 2023/216 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 632 nolu parsel AYNUR DOĞAN AYSEL ERKAN BİRSEN TEZCAN BÜŞRA YILMAZ FATMA ŞİRİN FATMA YALÇIN GÜLCAN YILMAZ GÜLTEN DOĞAN HARUN YILMAZ İSA DOĞAN MERAL İNAN MUSAB AMMAR YILMAZ MUSTAFA DOĞAN NURSEL DOĞAN NURTEN SİVRİKAYA RAŞENDE DOĞAN SEVAL ÇETİNKAYA ZAFER DOĞAN ZEHRA ERDİM ZEKİYE YILMAZ 11 2023/196 Konya ili, Sarayönü ilçesi, Bahçesaray Mah. 1122 nolu parsel HAMİDE YORULMAZ 12 2023/198 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 630 nolu parsel MELİHA YILDIZ SELİMA KOCA 13 2023/199 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 628 nolu parsel MUSA CAHİT KÜÇÜKTOY 14 2023/197 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1128 nolu parsel İSMAİL TAŞKİR MEHMET ORUÇ 15 2023/202 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 614 nolu parsel DERYA AKBAŞ EMİNE KÜÇÜKHEMEK HARUN YILMAZ HATİCE YILMAZ MERVE ARICI MUSTAFA YILMAZ RECEP YILMAZ SELMA KÜÇÜKHEMEK SÜREYYA KÜÇÜKHEMEK 16 2023/194 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1124 nolu parsel İSMAİL YAŞKIRAN 17 2023/193 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1126 nolu parsel MURAT YARAROĞLU 18 2023/207 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 650 nolu parsel HAMİT TOY 19 2023/208 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 656 nolu parsel NURTEN BÜYÜKZENGİN 20 2023/203 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 599 nolu parsel İLYAS GÜLER KADİR GÜLER MURAT GÜLER SEVGİ GÜL ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI 21 2023/205 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 660 nolu parsel FAHRETTİN KORKUSUZ 22 2023/222 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Kurşunlu Mah. 2710 nolu parsel ELİFE GÜNEŞ NAİM UYMAZ 23 2023/204 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Ertuğrul Mah. 620 nolu parsel AYTEN ATEŞ HİKMET GÜL RAŞENDE DOĞAN SUZAN DURMAZ 24 2023/223 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 995 nolu parsel 997 nolu parsel İSA TANOĞLU 25 2023/189 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1138 nolu parsel 1140 nolu parsel İSA TANOĞLU 26 2023/225 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Kurşunlu Mah. 2759 nolu parsel AHMET BARDAKCI AYNUR AYDIN HÜSEYİN BARDAKCI KADİR KURŞUN MUSTAFA ÖZTÜRK NURİ BARDAKCI SIDDIKA KALAY YALÇIN AYDIN 27 2023/226 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Kurşunlu Mah. 2594 2596 2598 2606 2618 2619 2747 2748 nolu parseller KONYA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28 2023/220 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1007 nolu parsel HASAN ADAM 29 2023/224 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 993 nolu parsel HACER KANTAR 30 2023/221 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 999 nolu parsel NURİ ÇUHADAR 31 2023/190 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1136 nolu parsel İDİRİS CERAN 32 2023/191 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1134 nolu parsel ŞABAN BAŞMAYA 33 2023/192 Konya ili, Sarayönü ilçesi,

Bahçesaray Mah. 1130 nolu parsel MEHMET AKİF TURAN

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