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T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ
Aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEDAŞ tarafından mahkememizde yine aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazını kamulaştırma yapan idare TEDAŞ adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza ilgili banka şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz, aşağıda adı, soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesinin 4 bendi uyarınca İLAN OLUNUR.
Sıra
Mahkeme
Taşınmazın Bulunduğu Yer
Ada Parsel
Malikin/Davalının Adı Soyadı
1
2023/206
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
624 nolu parsel
MEHMET KORKUSUZ
2
2023/215
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
652 nolu parsel
SELİM HEMEK
3
2023/213
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
634 nolu parsel
ALİ TUNÇ
4
2023/212
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
646 nolu parsel
İLYAS GÜLER
KADİR GÜLER
MURAT GÜLER
SEVGİ GÜL
ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI
5
2023/211
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
601 nolu parsel
KAZIM GÜL
SAMİYE YILMAZ
6
2023/209
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
640 nolu parsel
AHMET PARILYILDIZ
7
2023/210
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
603 nolu parsel
MÜTEVEFFA ALİ İHSAN KOCA
8
2023/201
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
618 nolu parsel
KAZIM GÜL
9
2023/200
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
636 nolu parsel
ALİ TUNÇ
SEFER TUNÇ
ZEKİYE YILMAZ
10
2023/216
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
632 nolu parsel
AYNUR DOĞAN
AYSEL ERKAN
BİRSEN TEZCAN
BÜŞRA YILMAZ
FATMA ŞİRİN
FATMA YALÇIN
GÜLCAN YILMAZ
GÜLTEN DOĞAN
HARUN YILMAZ
İSA DOĞAN
MERAL İNAN
MUSAB AMMAR YILMAZ
MUSTAFA DOĞAN
NURSEL DOĞAN
NURTEN SİVRİKAYA
RAŞENDE DOĞAN
SEVAL ÇETİNKAYA
ZAFER DOĞAN
ZEHRA ERDİM
ZEKİYE YILMAZ
11
2023/196
Konya ili, Sarayönü ilçesi, Bahçesaray Mah.
1122 nolu parsel
HAMİDE YORULMAZ
12
2023/198
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
630 nolu parsel
MELİHA YILDIZ
SELİMA KOCA
13
2023/199
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
628 nolu parsel
MUSA CAHİT KÜÇÜKTOY
14
2023/197
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1128 nolu parsel
İSMAİL TAŞKİR
MEHMET ORUÇ
15
2023/202
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
614 nolu parsel
DERYA AKBAŞ
EMİNE KÜÇÜKHEMEK
HARUN YILMAZ
HATİCE YILMAZ
MERVE ARICI
MUSTAFA YILMAZ
RECEP YILMAZ
SELMA KÜÇÜKHEMEK
SÜREYYA KÜÇÜKHEMEK
16
2023/194
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1124 nolu parsel
İSMAİL YAŞKIRAN
17
2023/193
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1126 nolu parsel
MURAT YARAROĞLU
18
2023/207
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
650 nolu parsel
HAMİT TOY
19
2023/208
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
656 nolu parsel
NURTEN BÜYÜKZENGİN
20
2023/203
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
599 nolu parsel
İLYAS GÜLER
KADİR GÜLER
MURAT GÜLER
SEVGİ GÜL
ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI
21
2023/205
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
660 nolu parsel
FAHRETTİN KORKUSUZ
22
2023/222
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
2710 nolu parsel
ELİFE GÜNEŞ
NAİM UYMAZ
23
2023/204
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
620 nolu parsel
AYTEN ATEŞ
HİKMET GÜL
RAŞENDE DOĞAN
SUZAN DURMAZ
24
2023/223
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
995 nolu parsel
997 nolu parsel
İSA TANOĞLU
25
2023/189
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1138 nolu parsel
1140 nolu parsel
İSA TANOĞLU
26
2023/225
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
2759 nolu parsel
AHMET BARDAKCI
AYNUR AYDIN
HÜSEYİN BARDAKCI
KADİR KURŞUN
MUSTAFA ÖZTÜRK
NURİ BARDAKCI
SIDDIKA KALAY
YALÇIN AYDIN
27
2023/226
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
2594
2596
2598
2606
2618
2619
2747
2748 nolu parseller
KONYA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28
2023/220
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1007 nolu parsel
HASAN ADAM
29
2023/224
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
993 nolu parsel
HACER KANTAR
30
2023/221
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
999 nolu parsel
NURİ ÇUHADAR
31
2023/190
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1136 nolu parsel
İDİRİS CERAN
32
2023/191
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1134 nolu parsel
ŞABAN BAŞMAYA
33
2023/192
Konya ili, Sarayönü ilçesi,
1130 nolu parsel
MEHMET AKİF TURAN
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