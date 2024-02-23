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T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ’NDEN

T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ’NDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 00:00

 

T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ

Aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEDAŞ tarafından mahkememizde yine aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazını kamulaştırma yapan idare TEDAŞ adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza ilgili banka şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemenize yazılı olarak  bildirmeniz, aşağıda adı, soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesinin 4 bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

 

Sıra
No

Mahkeme
Esas No

Taşınmazın Bulunduğu Yer
(Konya İli)

Ada Parsel

Malikin/Davalının Adı Soyadı

1

2023/206

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul Mah.

624 nolu parsel

MEHMET KORKUSUZ

2

2023/215

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
 Ertuğrul Mah.

652 nolu parsel

SELİM HEMEK

 

3

2023/213

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul Mah.

634 nolu parsel

ALİ TUNÇ

4

2023/212

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

646 nolu parsel

İLYAS GÜLER

KADİR GÜLER

MURAT GÜLER

SEVGİ GÜL

ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI

5

 

2023/211

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

601 nolu parsel

KAZIM GÜL

SAMİYE YILMAZ

6

2023/209

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

640 nolu parsel

AHMET PARILYILDIZ

7

2023/210

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

603 nolu parsel

MÜTEVEFFA ALİ İHSAN KOCA

8

2023/201

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

618 nolu parsel

KAZIM GÜL

9

2023/200

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

636 nolu parsel

ALİ TUNÇ

SEFER TUNÇ

ZEKİYE YILMAZ

10

2023/216

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

632 nolu parsel

AYNUR DOĞAN

AYSEL ERKAN

BİRSEN TEZCAN

BÜŞRA YILMAZ

FATMA ŞİRİN

FATMA YALÇIN

GÜLCAN YILMAZ

GÜLTEN DOĞAN

HARUN YILMAZ

İSA DOĞAN

MERAL İNAN

MUSAB AMMAR YILMAZ

MUSTAFA DOĞAN

NURSEL DOĞAN

NURTEN SİVRİKAYA

RAŞENDE DOĞAN

SEVAL ÇETİNKAYA

ZAFER DOĞAN

ZEHRA ERDİM

ZEKİYE YILMAZ

11

2023/196

Konya ili, Sarayönü ilçesi, Bahçesaray Mah.

1122 nolu parsel

HAMİDE YORULMAZ

12

2023/198

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

630 nolu parsel

MELİHA YILDIZ

SELİMA KOCA

13

2023/199

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

628 nolu parsel

MUSA CAHİT KÜÇÜKTOY

14

2023/197

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1128 nolu parsel

İSMAİL TAŞKİR

MEHMET ORUÇ

15

2023/202

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

614 nolu parsel

DERYA AKBAŞ

EMİNE KÜÇÜKHEMEK

HARUN YILMAZ

HATİCE YILMAZ

MERVE ARICI

MUSTAFA YILMAZ

RECEP YILMAZ

SELMA KÜÇÜKHEMEK

SÜREYYA KÜÇÜKHEMEK

16

2023/194

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1124 nolu parsel

İSMAİL YAŞKIRAN

17

2023/193

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1126 nolu parsel

MURAT YARAROĞLU

18

2023/207

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

650 nolu parsel

HAMİT TOY

19

2023/208

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

656 nolu parsel

NURTEN BÜYÜKZENGİN

20

2023/203

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

599 nolu parsel

İLYAS GÜLER

KADİR GÜLER

MURAT GÜLER

SEVGİ GÜL

ZEKİYE KÜÇÜKSAKALLI

21

2023/205

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

660 nolu parsel

FAHRETTİN KORKUSUZ

 

 

 

 

 

 

22

2023/222

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Kurşunlu Mah.

2710 nolu parsel

ELİFE GÜNEŞ

NAİM UYMAZ

23

2023/204

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Ertuğrul  Mah.

620 nolu parsel

AYTEN ATEŞ

HİKMET GÜL

RAŞENDE DOĞAN

SUZAN DURMAZ

 

24

2023/223

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

995 nolu parsel

997 nolu parsel

İSA TANOĞLU

25

2023/189

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1138 nolu parsel

1140 nolu parsel

İSA TANOĞLU

26

2023/225

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Kurşunlu Mah.

2759 nolu parsel

AHMET BARDAKCI

AYNUR AYDIN

HÜSEYİN BARDAKCI

KADİR KURŞUN

MUSTAFA ÖZTÜRK

NURİ BARDAKCI

SIDDIKA KALAY

YALÇIN AYDIN

27

2023/226

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Kurşunlu Mah.

2594

2596

2598

2606

2618

2619

2747

2748 nolu parseller

 

 

KONYA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28

2023/220

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1007 nolu parsel

HASAN ADAM

29

2023/224

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

993 nolu parsel

HACER KANTAR

30

2023/221

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

999 nolu parsel

NURİ ÇUHADAR

31

2023/190

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1136 nolu parsel

İDİRİS CERAN

32

2023/191

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1134 nolu parsel

ŞABAN BAŞMAYA

33

2023/192

Konya ili, Sarayönü ilçesi,
Bahçesaray Mah.

1130 nolu parsel

MEHMET AKİF TURAN

#ilangovtr Basın no ILN01985638

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#Basın No ILN01985638#İlangovtr