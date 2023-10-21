Güncelleme Tarihi:
T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/65 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı BOTAŞ İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekler, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptal davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Saray/TEKİRDAĞ Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları, taraf bilgileri ve taşınmaz bilgileri belirtilen dosyalarda Keyfiyetin 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 10/10/2023
|SN
|ESAS NO
|İL
|İLÇE
|KÖY
|ADA
|PARSEL
|49 Yıllık Daimi ve Müstakil Nitelkli Üst Hakkı M²
|1 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı M²
|Maliki
|1
|2023/46
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1746
|270,7
|82,06
|MEHMET KAMİL KARABAŞ MİRASÇILARI MEHMET KARABAŞ
SEMİHA İŞCAN (KARABAŞ AHMET KARABAŞ
HÜSEYİN KARABAŞ (TC NO:53665023976)
GÜLSÜM BADIR (KARABAŞ) MİRASÇILARI
NEVZAT BADIR (EŞİ) EMİNE KURT (BADIR)
EMEL İŞCAN (BADIR) ELİF ŞENOL (BADIR
RECEP KARABAŞ İBRAHİM KARABAŞ
|2
|2023/47
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1747
|613,52
|191,14
|ARİF KARABAŞ MİRASÇILARI
HİLMİYE ŞENCAN (KARABAŞ) MİRASÇILARI
KEMAL ŞENCAN (EŞİ) MİRASÇILARI
FATMA TOKER (ŞENCAN) EMİNE ACER ŞENCAN)
AYŞE URKUN (ŞENCAN) AYSEL ŞAHİN (ŞENCAN
MUSTAFA KARABAŞ MİRASÇILARI HATİCE KARABAŞ (EŞİ) ASİYE MALKOÇ (KARABAŞ
RECAİ KARABAŞ NAZIM KARABAŞ
|3
|2023/48
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1757
|723,17
|217,75
|MUHLİS KARA
|4
|2023/49
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1848
|988,31
|174,73
|SALİH EVİRGEN MİRASÇILARI
AYŞE AKBAŞ (EVİRGEN) MİRASÇILARI
SAFİNAZ TUNÇEL (AKBAŞ) MİRASÇILARI
MEHMET TUNÇEL (EŞİ) FİKRİYE TUNÇEL
ERCAN TUNÇEL HACER ÖZÇEKİÇ (AKBAŞ
NECATİ AKBAŞ MİRASÇILARI
MUHTEREM AKBAŞ (EŞİ) NECATİ AKBAŞ ESMA TANYERİ (AKBAŞ) HALİL AKBAŞ
FATMA ŞAHİN (AKBAŞ) HİLMİYE ŞAHİN (EVİRGEN) MİRASÇILARI SALİH ŞAHİN (EŞİ) MİRASÇILARI SEMİHA UĞUR (ŞAHİN) MİRASÇILARI NAİL UĞUR (EŞİ) DİLEK UZUN (UĞUR) NADİR UĞUR ŞADAN ŞAHİN ŞÜKRAN AKAN (ŞAHİN) NACİYE TOKER (EVİRGEN)
NECMİYE ÖZCAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI
EMİNE ÖZKAN (ÖZCAN) SELMA BALCAN (ÖZCAN) AYŞE YILMAZ (ÖZCAN) SEMA BAYAR (ÖZCAN) VİLDAN ŞAHİN MURAT ÖZCAN
|5
|2023/50
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1861
|2290.71
|561.91
|NESİBE ABRAŞ SALİH TEZCAN MÜMİNE CÜCE KIYMET TEZCAN ESRA GÖKMEN EFRAHİM TEZCAN SAMİ TEZCAN MÜMİNE CÜCE
İBRAHİM TEZCAN NESİBE ABRAŞ SALİH TEZCAN AYŞE ŞENER KAZIM TEZCAN KAZIM TEZCAN ESRA GÖKMEN EFRAHİM TEZCAN İBRAHİM TEZCAN
|6
|2023/51
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1867
|471.82
|141.98
|KIYMET YILMAZ ASİYE BOZ FATMA ÖZKAN MURAT HANCILAR FUAT HANCILAR HÜSEYİN ÖZEL İBRAHİM ÖZEL HATİCE TOKER NECMİYE ŞENCAN KAZİM TOKER ÜNZİLE KARABAŞ İBRAHİM ÖZEL EMİNE ERGENE EMEL ÖZENGÜL HASAN TOKER BEDRİYE BİÇER GALİP TOKER HİLMİYE CÜCE BEDRİYE BİÇER MÜRÜVVET ABRAŞ KADRİYE GÖKMEN
|7
|2023/52
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1871
|711.19
|208.09
|HATİCE EVİRGEN MİRASÇILARI HALİL EVİRGEN MİRASÇILARI MEHMET EVİRGEN MİRASÇILARI NECDET EVİRGEN MİRASÇILARI
HALİL SERDAR EVİRGEN KADİR SERHAT EVİRGEN HAYRETTİN EVİRGENNİZAMETTİN EVİRGEN HASİBE TEZCAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI NESİBE ABRAŞ (TEZCAN)
İBRAHİM TEZCANNECMETTİN EVİRGEN MİRASÇILARI YUSUF EVİRGEN NECMİ EVİRGEN
ŞEREF EVİRGEN İBRAHİM EVİRGEN MİRASÇILARI ŞADİYE ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI HAYRİ ÖZKAN BAHRİYE KIRAY (ÖZKAN) AYŞE KARABAŞ (EVİRGEN) MİRASÇILARI NEBAHAT CÜCE (EVİRGEN) MİRASÇILARI (SEBAHAT MAHMUTOĞLU (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİL İBRAHİM MAHMUTOĞLU (EŞİ) MİRASÇILARI
NAZİRE MAHMUTOĞLU (EŞİ) MUSTAFA MAHMUTOĞLU HURİ ŞENER (MAHMUTOĞLU)
HANİFE ERBİL (MAHMUTOĞLU)
ABDULLAH MAHMUTOĞLU İRFAN EVİRGEN
AHMET EVİRGEN MİRASÇILARI FATMA ŞAHİN (EVİRGEN) MİRASÇILARI NURGÜL KADI ŞAHİN) NEZİR ŞAHİN BEŞİR ŞAHİN RAHMİ EVİRGEN
MÜMİN EVİRGEN RAHMİYE DEMİREL (EVİRGEN) FATMA KAYA (EVİRGEN) MİRASÇILARI AYŞE MALKOÇ (KAYA) MİRASÇILARI ASİYE ÖZKAN (MALKOÇ)
İBRAHİM MALKOÇ MEDİHA BIÇKICI (KAYA)
SAFİNAZ YANBASAN (KAYA) FİKRET KAYA MİRASÇILARI ÜNAL KAYA EMEL SAÇAR (KAYA)
|8
|2023/53
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1886
|757.63
|221.14
|GALİP DEMİREL MİRASÇILARI
HALİT DEMİREL RECEP DEMİREL
HASAN DEMİREL SEVİYE ÖZTÜRK (DEMİREL) KEMALETTİN DEMİREL
|9
|2023/54
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1893
1906
|682.06
|245.05
|KAZIM ÖZEL MİRASÇILARI
ÜNZİLE DEMİR (ÖZEL) MİRASÇILARI
AYDIN DEMİR GÜLNAZ MALKOÇ (DEMİR)
MURAT DEMİR KADRİYE ABRAŞ (ÖZEL)
HALİT ÖZEL SADRİYE ÖZEL
NAZIM ÖZEL HALİME GÜR MİRASÇILARI
EMİNE DURGUT (GÜR) MÜMİNE ÇETİN (GÜR)
NAZİF DEMİREL MİRASÇILARI
HATİCE KARABAŞ (DEMİREL)
VEYSEL DEMİREL MİRASÇILARI
NECMİYE DEMİREL KEVSER DEMİR (DEMİREL)
ELİF AKAR (DEMİREL) SELAHATTİN DEMİREL MİRASÇILARI NERMİN DEMİREL (EŞİ)
ŞERMİN DEMİREL NEDRET MEHMET DEMİREL
SEYİDE MALKOÇ NAİL GÖKMEN İBRAHİM ÖZEL FATİH ÖZEL GALİP DEMİREL SERKAN DEMİREL MEHMET ÖZEL RECEP DEMİREL
|10
|2023/55
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1900
|1613.59
|475.82
|RAHMİYE COŞKUN İNCİ ÇAKIR İLHAMİ KIRAY
MEHMET KIRAY PERVİN KIRAY FATMA GÖKÇE İBRAHİM GEZER İSMAİL GEZER MEHMET MALKOÇ EMİNE ŞAHİN (MALKOÇ) SELAMİ ÖZKAN HALİL TURGAY KIRAY
|11
|2023/56
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1907
|641.8
|290.45
|SERKAN DEMİREL MEHMET ÖZEL GALİP DEMİREL FATİH ÖZEL İBRAHİM ÖZEL NAİL GÖKMEN KAZIM ÖZEL MİRASÇILARI
ÜNZİLE DEMİR (ÖZEL) MİRASÇILARI
AYDIN DEMİR GÜLNAZ MALKOÇ (DEMİR)
MURAT DEMİR KADRİYE ABRAŞ (ÖZEL
HALİT ÖZEL SADRİYE ÖZEL
NAZIM ÖZEL CANKUT SOYDAN MEHMET DEMİREL SELAHATTİN DEMİREL MİRASÇILARI
NERMİN DEMİREL (EŞİ) ŞERMİN DEMİREL
NEDRET DEMİREL NAZİF DEMİREL MİRASÇILARI HATİCE KARABAŞ (DEMİREL)
VEYSEL DEMİREL NECMİYE DEMİREL (EŞİ)
KEVSER DEMİR (DEMİREL) ELİF AKAR (DEMİREL) HALİME GÜR MİRASÇILARI
EMİNE DURGUT (GÜR) MÜMİNE ÇETİN (GÜR) RECEP DEMİREL
|12
|2023/57
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|1936
|206.86
|14.51
|SALİH ŞAHİN MİRASÇILARI
HÜSEYİN ŞAHİN MİRASÇILARI FARUK ŞAHİN
FAİKA UÇAR (ŞAHİN) MİRASÇILARI
İBRAHİM UÇAR (EŞİ) NURDAN ARPAHAN
GÜRCAN UÇAR İSMAİL UÇAR
FAKİHE KARABAŞ (ŞAHİN) HATİCE TEMEL (ŞAHİN) FATMA İŞCAN (ŞAHİN) MİRASÇILARI
EMİNE CAN (İŞCAN) CEMİL İŞCAN
MÜRVET ÇAKIR (İŞCAN) FEHİME DİZİ (ŞAHİN)
NURAN MALKOÇ (DİZİ) FETHİ ŞAHİN MİRASÇILARI İBRAHİM ŞAHİN ERHAN ŞAHİN
|13
|2023/58
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3717
3750
4248
|104.57
270.33
168.75
|162.92
78.79
26.12
|HAYRETTİN DEMİR NEVİN GÖKMEN İMRAN KARABAŞ AYTEN KARABAŞ NAKŞİYE ÇAVDAR (ÖZKAN) NACİYE ÖZKAN NURTEN YAŞAR
|14
|2023/59
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3748
|276.23
|84.35
|FATMA MALKOÇ İLHAMİ MALKOÇ FEDAİ MALKOÇ TUNCAY MALKOÇ MÜYESSER BIÇKICI (ERSOY) AYŞE CÜCE (ERSOY) MÜBECCER VARLI (ERSOY) ÜRKÜŞ ATASOY (ERSOY) MELAHAT MALKOÇ İBRAHİM MALKOÇ (MEHMET MALKOÇ
|15
|2023/60
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3755
|246.94
|75.35
|SEVİYE ERSOY SEZGİN ÇAVDAR SAFİNAZ ÇAVDAR SERDAR ÇAVDAR
|16
|2023/61
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3771
|248.46
|74.47
|HÜSEYİN COŞKUN
|17
|2023/62
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3775
3808
4244
|391.52
522.63
204.46
|117
155.61
260.95
|ESMA TANYERİ MEHMET TUNÇEL
HACER ÖZÇEKİÇ FATMA ŞAHİN ERCAN TUNÇEL FİKRİYE TUNÇELNECATİ AKBAŞ HALİL AKBAŞ MUHTEREM AKBAŞ
|18
|2023/63
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3789
3840
4261
4350
4382
|43.59
669.4
1141.01
470.05
770.68
|0
202.61
129.87
143.51
214.59
|NURİ ÖZKAN MİRASÇILARI
RAHMİYE COŞKUN (ÖZKAN)
SELAMİ ÖZKAN HALİL ÖZKAN MİRASÇILARI
HAYRİ ÖZKAN BAHRİYE KIRAY (ÖZKAN) NACİYE ÖZKAN NAKŞİYE ÇAVDAR
|19
|2023/64
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3818
|1201.9
|360.76
|HALİL SERDAR EVİRGEN KADİR SERHAT EVİRGEN HAYRETTİN EVİRGEN İBRAHİM TEZCAN NESİBE ABRAŞ NİZAMETTİN EVİRGEN
İBRAHİM EVİRGEN MİRASÇILARI
ŞADİYE ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI
HAYRİ ÖZKAN BAHRİYE KIRAY (ÖZKAN)
AYŞE KARABAŞ (EVİRGEN) MİRASÇILARI
NEBAHAT CÜCE (EVİRGEN) MİRASÇILARI
SEBAHAT MAHMUTOĞLU (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİL İBRAHİM MAHMUTOĞLU (EŞİ) MİRASÇILARI NAZİRE MAHMUTOĞLU (EŞİ)
MUSTAFA MAHMUTOĞLU HURİ ŞENER (MAHMUTOĞLU) HANİFE ERBİL (MAHMUTOĞLU) ABDULLAH MAHMUTOĞLU
İRFAN EVİRGEN AHMET EVİRGEN MİRASÇILARI FATMA ŞAHİN (EVİRGEN) MİRASÇILARI NURGÜL KADI (ŞAHİN) NEZİR ŞAHİN BEŞİR ŞAHİN RAHMİ EVİRGEN MÜMİN EVİRGEN RAHMİYE DEMİREL (EVİRGEN) ŞEREF EVİRGEN NECMİ EVİRGEN YUSUF EVİRGEN
|20
|2023/65
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3835
|1186.06
|0
|NEJLA AKAN
|21
|2023/66
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|3841
|684.62
|204.38
|SELİM ÖZKAN
|22
|2023/67
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|228
|486.43
|0
|MUCAHİT ATİLLA FETHULLAH EKİNCİ YUNUS KAYA NURHAN PALA SÜREYYA KAYA TANER KAYA
|23
|2023/68
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|231
|568.7
|98.63
|BERKAY BAHTİYAR OLCAY BAHTİYAR NEFİZE BAHTİYAR
|24
|2023/69
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|4253
4364
|352.65
846.52
|107.71
257.43
|HATİCE EVİRGEN MİRASÇILARI
AYŞE KARABAŞ (EVİRGEN) MİRASÇILARI
NEBAHAT CÜCE (EVİRGEN) MİRASÇILARI
SEBAHAT MAHMUTOĞLU (EVİRGEN)
HALİL İBRAHİM MAHMUTOĞLU (EŞİ)
NAZİRE MAHMUTOĞLU (EŞİ) MUSTAFA MAHMUTOĞLU HURİ ŞENER (MAHMUTOĞLU)
HANİFE ERBİL (MAHMUTOĞLU) ABDULLAH MAHMUTOĞLU İRFAN EVİRGEN ŞADİYE ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI
HAYRİ ÖZKAN BAHRİYE KIRAY (ÖZKAN) AYŞE KARABAŞ NEBAHAT CÜCE İRFAN EVİRGEN SEBAHAT MAHMUTOĞLU (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİL İBRAHİM MAHMUTOĞLU (EŞİ) MİRASÇILARI NAZİRE MAHMUTOĞLU (EŞİ) MUSTAFA MAHMUTOĞLUHURİ ŞENER (MAHMUTOĞLU) HANİFE ERBİL MAHMUTOĞLU) ABDULLAH MAHMUTOĞLU
|25
|2023/70
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|237
1422
|603.63
1830.89
|72.31
588.94
|NECMİYE ENGİN SALİM AŞIK MİRASÇILARI HALİM AŞIK MİRASÇILARI BAİSE AŞIK (EŞİ) SERKAN AŞIK VOLKAN AŞIK NECMİ AŞIK NECMİYE ENGİN (AŞIK) RESMİYE YEŞİL (AŞIK) NECMİ AŞIK SERKAN AŞIK VOLKAN AŞIK BAİSE AŞIK RESMİYE YEŞİL
|26
|2023/71
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|4256
|394.15
|118.36
|NURDAN DÜVENCİ İBRAHİM MALKOÇ NURKAN MALKOÇ
|27
|2023/72
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|4351
|428.43
|133.85
|ÖZCAN ÖZKAN
|28
|2023/73
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|241
|575.99
|129.79
|SEMİH YEŞİL NEVİN KENAR GÜRCEKAN NİŞANCI SONAY HÜRKAN AKKOYUN CUMA AKPINAR REİS GENÇ AZİZE DERYA HANİLÇE NEBİ YEŞİL AYTEN BEYDEMİR ÖZCAN TÜRE TÜLAY KIRIM ABUBEKİR CAN BURHAN DEMİRPOLAT YUSUF ÖZAYDIN SEFANUR YANBAK CENAN ÇOLAK İSMAİL ÇEÇE NURCAN ÇEÇE OSMAN TOSUN ZAFER KOÇ YELİZ KORKUT AYFER URAL SİNAN YEŞİL
|29
|2023/74
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|242
|1140.98
|306.1
|EROL ŞAHİN ARİF KELEPİRCİOĞLU HAKAN İBAÇ FERDANE ŞEN FERDANE ŞEN SEVGİ KESKİN LEYLA DEMİRCİ NURGÜL KIZILBAY EMİNE ŞAHİN AŞKIN HIZAR HEDİYE KARAKAYA
EMRE KARAKAYA FATMA IŞIK ERDİNÇ DAVŞAN SERCAN CÖDEL HÜLYA DEMİRCİ SALİH CÖDEL
NEŞE ÖZTAŞ ZÜMBÜL ÖZTAŞ MUHSİN KÖMÜRCÜ YAĞMUR BOLAT SEZAYİ BOLAT SENAYİ BOLAT BAHAR DEMİRCİ SULTAN DEMİRCİ ALİ KOTAKKIRAN YUSUF GÖKÇEBAŞ
HACI KELEPİRCİOĞLU
|30
|2023/75
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|BEYAZKÖY
|0
|4381
|686.44
|208.7
|SULTAN DEMİREL
|31
|2023/76
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|13
|729.68
|223.84
|AYŞE YORULMAZ MİRASÇILARI NAİL YORULMAZ MİRASÇILARI NAİM YORULMAZ MİRASÇILARI NAZMİYE YORULMAZ (EŞİ) MURAT YORULMAZ SİBEL BABAT (YORULMAZ) MERAL ATA (YORULMAZ) NİHAT YORULMAZ NİHAL AKGÜL (YORULMAZ) MÜMİNE ŞEN (YORULMAZ) MİRASÇILARI KAMİL DUYGU AYDINOĞLU (ŞEN) FATMA GÜNDÜZALP (YORULMAZ) AYŞE METİN (YORULMAZ) MİRASÇILARI AHMET METİN ARZU BAYRAKTAR (METİN) FATİH METİN HANİFE TALAN (YORULMAZ) MİRASÇILARI HAKKI TALAN (EŞİ) SELÇUK TALAN SERCAN TALAN HANİFE YORULMAZ (DİNÇ) MİRASÇILARI NEBİYE DOĞAN (DİNÇ) BAYRAM ALİ DİNÇ MİRASÇILARI KATİBE DİNÇ (EŞİ) FİKRET DİNÇ ŞÜKRET AKTAŞ (DİNÇ) SEBİYE EREN (DİNÇ) MEHMET DİNÇ MİRASÇILARI NEFİSE DİNÇ (EŞİ) HÜLYA VURAL (DİNÇ) MİRASÇILARI KORAL VURAL (EŞİ) FATİH VURAL SUDE VURAL ALİ DİNÇ FİLİZER AKINCI (DİNÇ) RAMADAN DİNÇ
REMZİYE ŞAHİN
|32
|2023/77
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|368
|767.12
|226.25
|FATMA YENİGÜN NUSRET ÖZEL KAMİL TOKER MİRASÇILARI FİRDES TOKER (EŞİ) HASAN TOKER MİRASÇILARI GÜVEN TOKER HÜSEYİN TOKER SEMRA MAHİR (TOKER) MURAT TOKER FİRDES TOKER GÜVEN TOKER HÜSEYİN TOKER SEMRA MAHİR MURAT TOKER NACİYE TOKER
PERVİN AYDIN SEMİH CABBAR FİSUN ÖZKAN FİGEN CABBAR İBRAHİM MALKOÇ HATİCE EVİRGEN SEMA AKBAŞ SELAMİ AKBAŞ KEVSER BAYDAR SERPİL CABBAR HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NİYAZİ EVİRGEN MİRASÇILARI PERVİN VİZE (EVİRGEN) MİRASÇILARI GÖKSEL VİZE GÜRSEL VİZE ALİ EVİRGEN HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI NERMİN ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI YUSUF ÖZKAN (EŞİ) SERPİL CABBAR (ÖZKAN) NURGÜL ESEN (ÖZKAN) KADRİYE ÇAĞLAR (ÖZKAN) SEVDA ALTIN (ÖZKAN) NİHAL CANDAN (ÖZKAN) ŞÜKRİYE EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN ÖZEL (EŞİ) KUDRET ÖZEL NEDRET ÖZEL NUSRET ÖZEL HÜSEYİN EVİRGEN KAZIM EVİRGEN MİRASÇILARI AHMET EVİRGEN HAYRİ EVİRGEN SAFİNAZ MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI İBRAHİM MALKOÇ SEVİM AKBAŞ (MALKOÇ) MİRASÇILARI SEMA AKBAŞ SELAMİ AKBAŞ MÜMİNE MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI KENAN MALKOÇ MİRASÇILARI SEYİDE MALKOÇ (EŞİ) EMİNE BAYKAL (MALKOÇ) GENCAY MALKOÇ HALİT MALKOÇ MİRASÇILARI BAHAR MALKOÇ NURAY DURGAÇ (MALKOÇ) BAHTİYAR MALKOÇ İBRAHİM EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI EMİNE UÇAR (EVİRGEN) HÜSEYİN AVNİ EVİRGEN MEHMET EVİRGEN MİRASÇILARI İBRAHİM EVİRGEN HASİBE ŞENCAN (EVİRGEN) İRFAN EVİRGEN FECRİYE DEMİR (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİM DEMİR AHMET EVİRGEN MİRASÇILARI
HATİCE EVİRGEN (EŞİ) KEVSER BAYDAR (EVİRGEN) FATMA CABBAR (EVİRGEN) MİRASÇILARI SAMİ CABBAR MİRASÇILARI SEMİH CABBAR FATMA YENİGÜN (CABBAR) FİGEN CABBAR FİSUN ÖZKAN (CABBAR) EMİNE TOKER (EVİRGEN) MİRASÇILARI AYŞE GÖKMEN (TOKER) MİRASÇILARI FAİK GÖKMEN
HASİBE ÖZKAN (GÖKMEN) HATİCE TEZCAN (GÖKMEN) HABİBE ŞAHİN (TOKER) MİRASÇILARI FARUK ŞAHİN FAİKA UÇAR (ŞAHİN) MİRASÇILARI İBRAHİM UÇAR (EŞİ) NURDAN ARPAHAN (UÇAR) GÜRCAN UÇAR İSMAİL UÇAR FAKİHE KARABAŞ (ŞAHİN) FATMA BAKAN (TOKER) MİRASÇILARI MELEK MERCAN (BAKAN) MİRASÇILARI GÜL ÜLKER (MERCAN) GÜLDEN KOSOVALI (MERCAN DİNDAR BAKAN NAİL TOKER MİRASÇILARI PERVİN AYDIN (TOKER) KAMİL TOKER MİRASÇILARI FİRDES TOKER (EŞİ) HASAN TOKER MİRASÇILARI GÜVEN TOKER HÜSEYİN TOKER SEMRA MAHİR (TOKER) MURAT TOKER KEMAL TOKER HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NURCAN EVİRGEN (TC MUSTAFA EVİRGEN
|33
|2023/78
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|503
|386.79
|134.4
|HATİCE ELMAS MERAL YÜKSEL GÜLAY BAŞ ÖMER LEVENT TÜNÇER ERCÜMENT TÜNÇER TUBA YILMAZ BURCU TOGAY
|34
|2023/79
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|32
|2039.34
|491.98
|CİHAT GÜLMEMİŞ
|35
|2023/80
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|369
|337.78
|100.39
|HATİCE DEMİRCİOĞULLARI GÖNÜL ÜZÜLMEZ
HÜLYA ŞANVER ÜMİT BATIBAY YUSUF ÇELİK AYLİN İŞCAN AYTEN İŞCAN HÜSMEN İŞCAN MİRASÇILARI NURSEN İŞCAN (EŞİ) MUAMMER İŞCAN MİRASÇILARI ZUHAL MERYEM İŞCAN (EŞİ) SELİN İŞCAN MERTEN TUNA CAN İŞCAN ZAFER İŞCAN AYŞEN İŞCAN HASİBE ŞAHİN MİRASÇILARI
NAZMİ ŞAHİN NAZMİYE ERŞEN (ŞAHİN) MİRASÇILARI TANJU ERŞEN FİLİZ GÜLER (ERŞEN) TAMER ERŞEN MURADİYE ÖZKAN (ERŞEN) ÜLKÜ ŞAHİN EMİNE TAŞKIN (ŞAHİN) REMZİYE IRMAK SAMİYE AYAN MİRASÇILARI HİKMET AYAN NÜSRET AYAN HATİCE UÇAR (AYAN) HÜSMEN İŞCAN EMİNE ARDA MİRASÇILARI REMZİ ARDA MİRASÇILARI RASİM ARDA MİRASÇILARI SERHAT ARDA SERTAÇ ARDA DENİZ ARDA ZEYNEP YILMAZ (ARDA) HACER CANDAN (ARDA) NADİYE YILDIZ (ARDA) YAVUZ ARDA YUNUS ARDA MİRASÇILARI GÖNÜL DEDEOĞLU (ARDA) GÜNEL BAKIŞ (ARDA) ÖMER BAYDAR MİRASÇILARI HASAN BAYDAR MİRASÇILARI MUSTAFA BAYDAR MİRASÇILARI MESUT BAYDAR MİRASÇILARI MUAZZEZ BAYDAR (EŞİ) MUSTAFA BAYDAR MÜRVET ÖZCAN (BAYDAR) MUHSİN BAYDAR AYSEL VARLI (BAYDAR) SALAHATDİN BAYDAR MİRASÇILARI AZİZE BAYDAR (EŞİ) COŞKUN BAYDAR ZEHRA ELVER (BAYDAR) SALİH BAYDAR MİRASÇILARI BİNNAZ BAYDAR (EŞİ) MUHARREM BAYDAR NALAN ÖZYÜREK (BAYDAR) HALİT BAYDAR MİRASÇILARI NEFİSE ÇOLAKOĞLU (BAYDAR) MİRASÇILARI HÜSNİYE KIR (ÇOLAKOĞLU) HÜSNÜ ÇOLAKOĞLU TURGAY ÇOLAKOĞLU NEDRET ARZET (BAYDAR) MİRASÇILARI HALİT ARZET FATMA AKIN (BAYDAR) MİRASÇILARI ŞERAFETTİN AKIN (EŞİ) ZEHRA AKIN SELDA TAHTALI (AKIN) BEHİYE DİLBER (BAYDAR) HATİCE ÖZKAN (BAYDAR) MİRASÇILARI HATİCE DEMİRCİOĞULLARI (ÖZKAN) HALİT BAYDAR MİRASÇILARI NEFİSE ÇOLAKOĞLU (BAYDAR) MİRASÇILARI HÜSNİYE KIR (ÇOLAKOĞLU) HÜSNÜ ÇOLAKOĞLU TURGAY ÇOLAKOĞLU NEDRET ARZET (BAYDAR) MİRASÇILARI HALİT ARZET FATMA AKIN (BAYDAR) MİRASÇILARI ŞERAFETTİN AKIN (EŞİ) ZEHRA AKIN SELDA TAHTALI (AKIN) BEHİYE DİLBER (BAYDAR) HASAN BAYDAR MİRASÇILARI MUSTAFA BAYDAR MİRASÇILARI MESUT BAYDAR MİRASÇILARI MUAZZEZ BAYDAR (EŞİ) MUSTAFA BAYDAR MÜRVET ÖZCAN (BAYDAR) MUHSİN BAYDAR AYSEL VARLI (BAYDAR) SALAHATDİN BAYDAR MİRASÇILARI AZİZE BAYDAR (EŞİ) COŞKUN BAYDAR ZEHRA ELVER (BAYDAR) SALİH BAYDAR MİRASÇILARI BİNNAZ BAYDAR (EŞİ) MUHARREM BAYDAR NALAN ÖZYÜREK (BAYDAR)
|36
|2023/81
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|508
|486.81
|143.89
|FATİH SÜLEYMAN YILDIZ NURAN TOSUN GÖKHAN SİVRİTEPE TAMER KARAHAN SERKAN ATİK ŞENAY ATAY FATİH ÖCAL SELÇUK CAN SEMİNE CAN KÜBRA YAZICI ZEYNEP TÜRKMEN
TURAN TÜRK
|37
|2023/82
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|8
|1923.7
|1080.8
|MUSTAFA DEMİRHAN SERPİL CABBAR NURGÜL ESEN KADRİYE ÇAĞLAR NİHAL CANDAN AHMET EVİRGEN HAYRİ EVİRGEN
|38
|2023/83
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|146
|49.97
|33.95
|RECEP URAL MİRASÇILARI AYŞE BİLGİN (URAL) MİRASÇILARI AHMET BİLGİN (EŞİ) AHMET BİLGİN SEVİYE ŞEN (BİLGİN) MESUT BİLGİN AYDIN URAL MİRASÇILARI FATMA URAL (EŞİ)
SELÇUK URAL FARUK URAL AYGÜN URAL MİRASÇILARI SEVİYE URA DAMLA URAL ERGÜN URAL ÖMER URAL FATMA ORHAN (URAL) NECİP URAL MİRASÇILARI AYFER URAL (EŞİ) MUHAMMET URAL ARZU BAL (URAL) HATİCE ENGİN (URAL) ŞÜKRİYE İÇÖZ (URAL)
|39
|2023/84
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|184
|126.57
|130.88
|MEHMET AKSOY MİRASÇILARI NURDAN AKÇAY (AKSOY) NURHAN AKSOY TURAN
|40
|2023/85
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|9
|1583.67
|0
|NURGÜL ESEN HAYRİ EVİRGEN AHMET EVİRGEN NİHAL CANDAN KADRİYE ÇAĞLAR MUSA MUSLU SERDAR KAÇMAZ AHMET EVİRGEN HAYRİ EVİRGEN SERPİL CABBAR
|41
|2023/86
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|187
|743
|225.8
|İSMET TUBAN
|42
|2023/87
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|47
|370.16
|107.04
|ŞEREF NAİL ÇAKIR FATMA ÖZKAN AYŞİN DEMİREL AHMET ÖZKAN MAHMUT ŞAHİN MUSTAFA ÖZSOY AYŞE KIRAY FATMA ŞAHİN
|43
|2023/88
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|189
|1639.13
|546.13
|FATMA BALABAN
|44
|2023/89
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|48
|183.25
|56.68
|İBRAHİM MALKOÇ HATİCE EVİRGEN SEMA AKBAŞ SELAMİ AKBAŞ KEVSER BAYDAR FİGEN CABBAR FİSUN ÖZKAN SEMİH CABBAR PERVİN AYDIN NACİYE TOKER FİRDES TOKER GÜVEN TOKER SEMRA MAHİR MURAT TOKER HÜSEYİN TOKER HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NİYAZİ EVİRGEN MİRASÇILARI PERVİN VİZE (EVİRGEN) MİRASÇILARI GÖKSEL VİZE GÜRSEL VİZE ALİ EVİRGEN HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI NERMİN ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI YUSUF ÖZKAN (EŞİ) SERPİL CABBAR (ÖZKAN) NURGÜL ESEN (ÖZKAN) KADRİYE ÇAĞLAR (ÖZKAN) SEVDA ALTIN (ÖZKAN) NİHAL CANDAN (ÖZKAN) ŞÜKRİYE EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN ÖZEL (EŞİ) KUDRET ÖZEL NEDRET ÖZEL NUSRET ÖZEL HÜSEYİN EVİRGEN KAZIM EVİRGEN MİRASÇILARI AHMET EVİRGEN HAYRİ EVİRGEN SAFİNAZ MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI İBRAHİM MALKOÇ SEVİM AKBAŞ (MALKOÇ) MİRASÇILARI SEMA AKBAŞ SELAMİ AKBAŞ MÜMİNE MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI KENAN MALKOÇ MİRASÇILARI SEYİDE MALKOÇ (EŞİ) EMİNE BAYKAL (MALKOÇ) GENCAY MALKOÇ HALİT MALKOÇ MİRASÇILARI BAHAR MALKOÇ NİHAL SERT (MALKOÇ) NURAY DURGAÇ (MALKOÇ) BAHTİYAR MALKOÇ İBRAHİM EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI EMİNE UÇAR (EVİRGEN) HÜSEYİN AVNİ EVİRGEN MEHMET EVİRGEN MİRASÇILARI İBRAHİM EVİRGEN HASİBE ŞENCAN (EVİRGEN) İRFAN EVİRGEN FECRİYE DEMİR (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİM DEMİR AHMET EVİRGEN MİRASÇILARI HATİCE EVİRGEN (EŞİ) KEVSER BAYDAR (EVİRGEN) FATMA CABBAR (EVİRGEN) MİRASÇILARI SAMİ CABBAR MİRASÇILARI SEMİH CABBAR FATMA YENİGÜN (CABBAR) (TC FİGEN CABBAR FİSUN ÖZKAN (CABBAR) EMİNE TOKER (EVİRGEN) MİRASÇILARI AYŞE GÖKMEN (TOKER) MİRASÇILARI FAİK GÖKMEN HASİBE ÖZKAN (GÖKMEN) HATİCE TEZCAN (GÖKMEN) HABİBE ŞAHİN (TOKER) MİRASÇILARI FARUK ŞAHİN FAİKA UÇAR (ŞAHİN) MİRASÇILARI İBRAHİM UÇAR (EŞİ) NURDAN ARPAHAN (UÇAR) GÜRCAN UÇAR İSMAİL UÇAR FAKİHE KARABAŞ (ŞAHİN) FATMA BAKAN (TOKER) MİRASÇILARI MELEK MERCAN (BAKAN) MİRASÇILARI GÜL ÜLKER (MERCAN) GÜLDEN KOSOVALI (MERCAN) DİNDAR BAKAN NAİL TOKER MİRASÇILARI PERVİN AYDIN (TOKER) KAMİL TOKER MİRASÇILARI FİRDES TOKER (EŞİ) HASAN TOKER MİRASÇILARI GÜVEN TOKER HÜSEYİN TOKER SEMRA MAHİR (TOKER) MURAT TOKER
KEMAL TOKER HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NURCAN EVİRGEN MUSTAFA EVİRGEN SERPİL CABBAR FATMA YENİGÜN
|45
|2023/90
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|49
|247.24
|75.37
|NEJLA DENİZ HAMİYET EVİRGEN
|46
|2023/91
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|569
|677.75
|0
|ŞEFİKA ATAY BEYAZ YILDIRIM ASİM KARATAŞ
EMİNE ÇELİK ALİ ÇELİK ADEM KAHRAMAN MEHMET YALÇIN EMİR TAŞ EYMEN SADIK TAŞ CEMİLE TAŞ ZEKİYE BATUR RAMAZAN ATAY İSMAİL URUN ERSOY KARATAŞ MUSTAFA ÇELİK RAİF CAN
|47
|2023/92
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|54
|142.23
|41.1
|1- HABİBE ŞAHİN (TOKER) MİRASÇILARI FARUK ŞAHİN FAİKA UÇAR (ŞAHİN) MİRASÇILARI İBRAHİM UÇAR (EŞİ) NURDAN ARPAHAN (UÇAR) GÜRCAN UÇAR İSMAİL UÇAR FAKİHE KARABAŞ (ŞAHİN) UĞUR YALÇIN NAGİHAN YALÇIN HATİCE TEZCAN HASİBE ÖZKAN FAİK GÖKMEN FİRDES TOKER GÜVEN TOKER SEMRA MAHİR MURAT TOKER HÜSEYİN TOKER PERVİN AYDIN NACİYE TOKER
|48
|2023/93
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|55
|218.41
|65.4
|FATMA YENİGÜN SEMA AKBAŞ
FİRDES TOKER GÜVEN TOKER SEMRA MAHİR
MURAT TOKER HÜSEYİN TOKER NACİYE TOKER PERVİN AYDIN SEMİH CABBAR FİSUN ÖZKAN FİGEN CABBAR İBRAHİM MALKOÇ HATİCE EVİRGEN HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NİYAZİ EVİRGEN MİRASÇILARI PERVİN VİZE (EVİRGEN) MİRASÇILARI GÖKSEL VİZE GÜRSEL VİZE ALİ EVİRGEN HASAN EVİRGEN MİRASÇILARI NERMİN ÖZKAN (EVİRGEN) MİRASÇILARI YUSUF ÖZKAN (EŞİ) SERPİL CABBAR (ÖZKAN)
NURGÜL ESEN (ÖZKAN) KADRİYE ÇAĞLAR (ÖZKAN) SEVDA ALTIN (ÖZKAN) NİHAL CANDAN (ÖZKAN) ŞÜKRİYE EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN ÖZEL (EŞİ) KUDRET ÖZEL NEDRET ÖZEL NUSRET ÖZEL
HÜSEYİN EVİRGEN KAZIM EVİRGEN MİRASÇILARI AHMET EVİRGEN HAYRİ EVİRGEN
SAFİNAZ MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI İBRAHİM MALKOÇ SEVİM AKBAŞ (MALKOÇ) MİRASÇILARI SEMA AKBAŞ SELAMİ AKBAŞ
MÜMİNE MALKOÇ (EVİRGEN) MİRASÇILARI
KENAN MALKOÇ MİRASÇILARI SEYİDE MALKOÇ (EŞİ) EMİNE BAYKAL (MALKOÇ) (GENCAY MALKOÇ HALİT MALKOÇ MİRASÇILARI BAHAR MALKOÇ NİHAL SERT (MALKOÇ) NURAY DURGAÇ (MALKOÇ)
BAHTİYAR MALKOÇ İBRAHİM EVİRGEN MİRASÇILARI HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI EMİNE UÇAR (EVİRGEN) HÜSEYİN AVNİ EVİRGEN MEHMET EVİRGEN MİRASÇILARI İBRAHİM EVİRGEN HASİBE ŞENCAN (EVİRGEN)
İRFAN EVİRGEN FECRİYE DEMİR (EVİRGEN) MİRASÇILARI HALİM DEMİR AHMET EVİRGEN MİRASÇILARI HATİCE EVİRGEN (EŞİ) KEVSER BAYDAR (EVİRGEN) FATMA CABBAR (EVİRGEN) MİRASÇILARI SAMİ CABBAR MİRASÇILARI SEMİH CABBAR FATMA YENİGÜN (CABBAR) FİGEN CABBAR FİSUN ÖZKAN (CABBAR) EMİNE TOKER (EVİRGEN) MİRASÇILARI AYŞE GÖKMEN (TOKER) MİRASÇILARI FAİK GÖKMEN HASİBE ÖZKAN (GÖKMEN) HATİCE TEZCAN (GÖKMEN)
HABİBE ŞAHİN (TOKER) MİRASÇILARI FARUK ŞAHİN FAİKA UÇAR (ŞAHİN) MİRASÇILARI İBRAHİM UÇAR (EŞİ) NURDAN ARPAHAN (UÇAR) GÜRCAN UÇAR İSMAİL UÇAR
FAKİHE KARABAŞ (ŞAHİN) FATMA BAKAN (TOKER) MİRASÇILARI MELEK MERCAN (BAKAN) MİRASÇILARI GÜL ÜLKER (MERCAN) GÜLDEN KOSOVALI (MERCAN) DİNDAR BAKAN
NAİL TOKER PERVİN AYDIN (TOKER)
KAMİL TOKER MİRASÇILARI FİRDES TOKER (EŞİ) HASAN TOKER MİRASÇILARI
GÜVEN TOKER HÜSEYİN TOKER
SEMRA MAHİR (TOKER) MURAT TOKER
KEMAL TOKER HÜSEYİN EVİRGEN MİRASÇILARI NURCAN EVİRGEN MUSTAFA EVİRGEN SERPİL CABBAR KEVSER BAYDAR SELAMİ AKBAŞ
|49
|2023/95
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|113
|56
|332.04
|99.07
|GÖNÜL ÜZÜLMEZ HÜLYA ŞANVER ÜMİT BATIBAY YUSUF ÇELİK AYLİN İŞCAN AYTEN İŞCAN HÜSMEN İŞCAN MİRASÇILARI NURSEN İŞCAN (EŞİ) MUAMMER İŞCAN MİRASÇILARI ZUHAL MERYEM İŞCAN (EŞİ) SELİN İŞCAN MERTEN TUNA CAN İŞCAN ZAFER İŞCAN AYŞEN İŞCAN HASİBE ŞAHİN MİRASÇILARI NAZMİ ŞAHİN NAZMİYE ERŞEN (ŞAHİN) MİRASÇILARI TANJU ERŞEN FİLİZ GÜLER (ERŞEN) TAMER ERŞEN MURADİYE ÖZKAN (ERŞEN) ÜLKÜ ŞAHİN EMİNE TAŞKIN (ŞAHİN)
REMZİYE IRMAK SAMİYE AYAN MİRASÇILARI HİKMET AYAN NÜSRET AYAN HATİCE UÇAR (AYAN) EMİNE ARDA MİRASÇILARI REMZİ ARDA MİRASÇILARI RASİM ARDA MİRASÇILARI SERHAT ARDA SERTAÇ ARDA DENİZ ARDA ZEYNEP YILMAZ (ARDA) HACER CANDAN (ARDA) NADİYE YILDIZ (ARDA) YAVUZ ARDA
YUNUS ARDA MİRASÇILARI GÖNÜL DEDEOĞLU (ARDA)GÜNEL BAKIŞ (ARDA) ÖMER BAYDAR MİRASÇILARI HASAN BAYDAR MİRASÇILARI
MUSTAFA BAYDAR MİRASÇILARI MESUT BAYDAR MİRASÇILARI MUAZZEZ BAYDAR (EŞİ)
MUSTAFA BAYDAR MÜRVET ÖZCAN (BAYDAR)
MUHSİN BAYDAR AYSEL VARLI (BAYDAR) SALAHATDİN BAYDAR MİRASÇILARI AZİZE BAYDAR (EŞİ) COŞKUN BAYDAR ZEHRA ELVER (BAYDAR) SALİH BAYDAR MİRASÇILARI BİNNAZ BAYDAR (EŞİ) MUHARREM BAYDAR
NALAN ÖZYÜREK (BAYDAR) HALİT BAYDAR MİRASÇILARI NEFİSE ÇOLAKOĞLU (BAYDAR) MİRASÇILARI HÜSNİYE KIR (ÇOLAKOĞLU) HÜSNÜ ÇOLAKOĞLU TURGAY ÇOLAKOĞLU NEDRET ARZET (BAYDAR) MİRASÇILARI HALİT ARZET FATMA AKIN (BAYDAR) MİRASÇILARI
ŞERAFETTİN AKIN (EŞİ) ZEHRA AKIN SELDA TAHTALI (AKIN) BEHİYE DİLBER (BAYDAR) HATİCE ÖZKAN (BAYDAR) MİRASÇILARI HATİCE DEMİRCİOĞULLARI (ÖZKAN) HALİT BAYDAR MİRASÇILARI NEFİSE ÇOLAKOĞLU (BAYDAR) MİRASÇILARI HÜSNİYE KIR (ÇOLAKOĞLU) HÜSNÜ ÇOLAKOĞLU TURGAY ÇOLAKOĞLU NEDRET ARZET (BAYDAR) MİRASÇILARI HALİT ARZET FATMA AKIN (BAYDAR) MİRASÇILARI ŞERAFETTİN AKIN (EŞİ) ZEHRA AKIN SELDA TAHTALI (AKIN) BEHİYE DİLBER (BAYDAR) HASAN BAYDAR MİRASÇILARI MUSTAFA BAYDAR MİRASÇILARI
MESUT BAYDAR MİRASÇILARI
MUAZZEZ BAYDAR (EŞİ) MUSTAFA BAYDAR
MÜRVET ÖZCAN (BAYDAR MUHSİN BAYDAR
AYSEL VARLI (BAYDAR) SALAHATDİN BAYDAR MİRASÇILARI AZİZE BAYDAR (EŞİ) COŞKUN BAYDAR (TC NO:51604092670) ZEHRA ELVER (BAYDAR) SALİH BAYDAR MİRASÇILARI
BİNNAZ BAYDAR (EŞİ) MUHARREM BAYDAR
NALAN ÖZYÜREK (BAYDAR) HATİCE DEMİRCİOĞULLARI
|50
|2023/96
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|638
|2552.21
|619.42
|BASRİ KILINÇ SİNAN ASLAN KEMAL ERMİŞER GÖNÜL ATIK SEVGİ ÇITAK ELDAL TUNÇ HÜSEYİN AÇIKBAŞ YUSUF CARAN
KENAN CARAN TEMEL ATLI HALİL UZUN FİKRİ TENBEL AYNUR BEKTAŞ TÜRKAN ÖZDER HASBAHAL UZUN ERDAL DUYAR ÇOBAN AKAN ERKAN EKEN YILMAZ ARAS UFUK ARAS SERPİL ARAS HASAN UZUN YETER ŞAHİN HATUN CANKURT KÖMEÇ CANKURT BEKTAŞ DEMİR HÜSNE CANKURT ALİ DAĞ RESUL KALKANCI
KAYMAK UZUN ŞEKER YELMEZ DOĞAN ŞAHİN KEMAL ŞAHİN ÖZGÜL ARAS ALİ DUYGU (İLKAN ACER
|51
|2023/97
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|342
|656.69
|4.74
|KADRİYE ÇAĞLAR
|52
|2023/98
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ÇUKURYURT
|0
|663
|2392.04
|619.42
|SEFER KURT
|53
|2023/99
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|509
|535.85
|148.78
|FEYYAZ GÜRSES ALİ KELEŞ SELDA EREN MUSTAFA NAZLI SERDAL BEKTAŞ MUSTAFA TÜRKMEN FATİH ÖCAL MUHAMMET YAZICI KÜBRA ÖCAL KÜBRA YAZICI ARİFE BAŞAK KADRİYE TÜRKEL (GÜRSES)
|54
|2023/100
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1209
|536.71
|149.47
|RÜKÜYE SEZEN
|55
|2023/101
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|EDİRKÖY
|114
|6
|556.2
|328.37
|CENGİZ KESKİN SELİM KESKİN
NAİDE KIRAY SAİM KESKİN
|56
|2023/102
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|726
|1685.72
|661.49
|HÜSNÜ MERCAN
|57
|2023/103
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|729
|23.92
|123.68
|ÜNZİLE KADI İBRAHİM BÜYÜK
SEMRA BAKİŞ HATİCE BÜYÜK HÜLYA AŞIK
|58
|2023/104
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1222
|421.96
|140.62
|KAZIM KARA
|59
|2023/105
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KAVACIK
|148
|8
|2208.24
|656.5
|METİN SÖYLEMEZ ERBAŞ DEMİR TOGAY ÇOBAN HİLVAN DURNA MUHAMMET AYDEMİR ZEKİ AYDEMİR SERKAN ÇOŞKUN AHMET DURGUN MEMET DURGUN SAİM KIZILGEDİK
SEVGÜL KILIÇ
|60
|2023/106
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|271
|403.19
|279.29
|MEHMET BOZKURT NİYAZİ BOZKURT MEHMET BOZKURT NURSEN KAYSIM DEĞİRMENCİ HABİBE BOZKURT ERSEN DEĞİRMENCİ NURSEN KAYSIM DEĞİRMENCİ ENGİN DEĞİRMENCİ ERSEN DEĞİRMENCİ
|61
|2023/107
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|290
|1181.62
|351.77
|İBRAHİM ERSOY MİRASÇILARI HATİCE DEMİR (ERSOY) MİRASÇILARI NECATİ DEMİR MİRASÇILARI İMRAN KARABAŞ (DEMİR AYTEN KARABAŞ (DEMİR) NURTEN YAŞAR (DEMİR) EMİNE ÖZKAN (DEMİR) MİRASÇILARI NAKŞİYE ÇAVDAR (ÖZKAN) NACİYE ÖZKAN HAYRETTİN DEMİR NEVİN GÖKMEN (DEMİR) SAFİNAZ ÇETİN MİRASÇILARI ERDOĞAN ÇETİN MİRASÇILARI AHMET GÜNEY ÇETİN
EROL ÇETİN BİRSEN EREN (ÇETİN)
MEHMET ERSOY MİRASÇILARI MÜNEVVER ÖZCAN (ERSOY) SEDAT ERSOY MİRASÇILARI
BEDİA ALAÇ (ERSOY) MÜRVET YAVAŞ (ERSOY)
EMİNE ABRAŞ (ERSOY) MİRASÇILARI
AYŞE DURGUT (ABRAŞ) NACİYE KURT (ABRAŞ)
AHMET NECAT ERSOY MİRASÇILARI
MÜYESSER BIÇKICI (ERSOY) AYŞE CÜCE (ERSOY) MÜBECCER VARLI (ERSOY) ÜRKÜŞ ATASOY (ERSOY)
|62
|2023/108
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|769
|901.44
|261.7
|VİLDAN BAHÇIVANGİL ALEV BAHÇIVANGİL
|63
|2023/109
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KAVACIK
|151
|4
|57.74
|201.45
|FERİDE YEMİŞKEN SEMİHA ORHUN ÜMMÜŞ KARACAYILMAZ RABİA ÇENGELLİ FATMA AKI VELİ AKI RECEP AKI ABDULLAH AKI RAMADAN AKI HÜSEYİN AKI LÜTFİ AKI ZEHRA SAATÇI ÜMMİYE KAFALI ZÜLFİKAR AKI SAMET AKI
|64
|2023/110
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|SERVİ
|0
|652
|836.69
|253.23
|ZEYNEP GÜNDER
|65
|2023/111
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KAVACIK
|153
|4
|542.07
|81.92
|HİLMİYE SERİN SEMİYE BULKAN FATMA ECEVİT ZEKERİYA ECEVİT
|66
|2023/112
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1223
|310.71
|110.23
|SEMA YILDIZ
|67
|2023/113
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|770
|1272.48
|343.89
|ÖZCAN BAKIŞ DİLEK ÇETİNKAYA ALİYE ERGİN SADİYE YENİ NİHAT AŞIK SEDAT AŞIK MUAMMER AŞIK ENVER AŞIK SEBAHATTİN ÇELEBİ VAROL ÇELEBİ PINAR KIPÇAK GÜLHAN ERTEM METİN ÇETİN SEZAİ ÇETİN ALİ ÇETİN ŞÜKRÜYE TUNÇEL HÜSEYİN VIRIZ AYŞE AKDEMİR MİRASÇILARI AYŞE AKAN (AKDEMİR) GÜLFİYE KARABAŞ (AKDEMİR) GÜLTEN TAŞÇI (AKDEMİR) GÜLSER ÖZKAN (AKDEMİR) HASİBE YENİ (AKDEMİR) NECİBE GÖKTAŞ (AKDEMİR) ABDULLAH BOZ HÜSEYİN VIRIZ ADVİYE ARSLANTAŞ CEVAT UMUT SUNAY TUNCA CÜNEYT UMUT FİKRİYE ARSLANTAŞ KASIM TOPÇULAR HAMDİ KONBABA SALİME ERGİN EMİNE ÇAVDARLI HAMİT KONBABA HAMİYET METİN KIYMET BIKMAZ MÜMİNE KIRCI HASAN BERBEROĞLU MİRASÇILARI HÜSEYİN BERBEROĞLU ŞERİFE SÜZEN (BERBEROĞLU) MİRASÇILARI SALİSE AŞIK (SÜZEN) AVNİ SÜZEN FERİHA DEMİRAY (SÜZEN) MERYEM SÜZEN MUZAFFER BERBEROĞLU SEVMİYE METİN (BERBEROĞLU) ŞÖHRET MERİÇ (BERBEROĞLU) SAADET MUTLU (MERİÇ) SEBAHAT MERİÇ AYLA KALIN (MERİÇ) SİNAN MERİÇ AYŞE SEVİM (BERBEROĞLU) SEHER ERGİN (BERBEROĞLU) MELEK ERCİL (BERBEROĞLU) SAİT BERBEROĞLU AYŞE VIRIZ HANİFE ARİF KONBABA MİRASÇILARI RAHMİYE AKGÜN (KONBABA) MİRASÇILARI REFİYE AKDEMİR (AKGÜN) MUSA AKGÜN ZEKİYE BÜYÜKİKİZ (AKGÜN) YUSUF AKGÜN
ASİYE KUŞTEPE (AKGÜN) SAFİYE BÖCÜ (AKGÜN) RABİA GÜLCÜ (AKGÜN) SABRİYE YILMAZ (KONBABA) KADRİYE AKGÜN (KONBABA) ZEKİYE MERCAN (KONBABA) MİRASÇILARI HAKKI MERCAN (EŞİ) SAİME KÜÇÜKÇOBAN (MERCAN) LÜTFÜ MERCAN MÜRÜVVET TUBAN (MERCAN) HABİBE ŞÜKRÜ VIRIZ
|68
|2023/114
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|31
|29
|2495.25
|685.82
|MUSTAFA TOPALOĞLU NERİMAN EKİMCİ SALİH AZBAY AYŞE PERÇİN NİYAZİ TOPALOĞLU HAFİZE AZBAY HAYRİYE GÜLMEZ
NURSEN ÖZCAN NUREDDİN KARAKAYA ALİ İHSAN KARAKAYA FATMA ERDEM MELİHA IRMAKOĞLU MİRASÇILARI ALAETTİN IRMAKOĞLU MİRASÇILARI ZAFER IRMAKOĞLU
KADER MİNTAŞ (IRMAKOĞLU) TANER IRMAKOĞLU SEMİHA MENEKŞE (IRMAKOĞLU) SENİYE DURMUŞ (IRMAKOĞLU) SEVİYE TOSUN (IRMAKOĞLU) SAHİBE ÜSTÜNOĞLU (IRMAKOĞLU) FERUDUN KARAKAYA HAYRETTİN KARAKAYA
|69
|2023/115
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KAVACIK
|153
|5
|504.65
|62.87
|ALİ ECEVİT SALİH ECEVİT SEFADE YERLİSU MEHMET ECEVİT NAZİLE ECEVİT MİRASÇILARI
ZEKİ ECEVİT MEHMET ECEVİT SEFADE YERLİSU
SALİH ECEVİT ALİ ECEVİT ZEKİ ECEVİT ZEKERİYA ECEVİT HİLMİYE SERİN FATMA ECEVİT SEMİYE BULKAN
|70
|2023/116
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|31
|42
|1699.98
|512.2
|ALİ KOÇYİĞİT
|71
|2023/117
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1370
|30.28
|0
|ADEM AVCI MİRASÇILARI HAMİDE AVCI SADİFE MERİÇ (AVCI) YÜKSEL AVCI NURSEL KAYAN (AVCI)
|72
|2023/118
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1173
|366.42
|110.87
|İLHAMİ KIRAY
|73
|2023/119
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KAVACIK
|153
|6
|572.07
|52.45
|SALİH ECEVİT ZEKİ ECEVİT NAZİLE ECEVİT MİRASÇILARI ZEKİ ECEVİT MEHMET ECEVİT
SEFADE YERLİSU SALİH ECEVİT ALİ ECEVİT MEHMET ECEVİT SEFADE YERLİSU ALİ ECEVİT
|74
|2023/120
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|261
|1052.3
|318.12
|MEHMET BOZKURT SALİH AYAN MİRASÇILARI MUSTAFA AYAN MİRASÇILARI İBRAHİM AYAN MİRASÇILARI HİKMET AYAN NÜSRET AYAN HATİCE UÇAR (AYAN) KIYMET VAROL (AYAN) MİRASÇILARI MUSTAFA VAROL MUAMMER VAROL MİRASÇILARI BİRGÜL VAROL (EŞİ) BÜŞRA VAROL ALİ VAROL BEYZA VAROL MUZAFFER VAROL VAHİT AYAN MİRASÇILARI ÖMER AYAN MİRASÇILARI NURSEN AYAN (EŞİ) CENGİZ AYAN CANAN ÖZKANAT (AYAN) VAHİT AYAN ALİ AYAN ŞAHSİNE UZUN (AYAN) MUSTAFA AYAN HATİCE KANTO (AYAN) AYTEN KARAMAN (AYAN) HALİT AYAN MİRASÇILARI İLHAN AYAN MİRASÇILARI İLKNUR AYAN (EŞİ) GİZEM AYAN BAYRAKTAR YÜKSEL AYAN MAHMUT AYAN NİYAZİ BOZKURT
|75
|2023/121
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|161
|1
|1472.15
|456.69
|HİLMİ YILMAZ BÜLENT KUŞ MUHARREM KUŞ SEVİLAY SEFİL EMRE ESER ETEM SEL GÜZEL YILMAZ KALENDER BALKIR ENES ARU İSMAİL BÜYÜKÇAKAL YÜKSEL TANĞAL CAHİT DOĞAN EROL KUŞ ELMAS GÜNEY
|76
|2023/122
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1175
1176
|565.64
595.69
|169.8
177.04
|HASAN YILMAZ
|77
|2023/123
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KEMALPAŞA
|348
|5
|1060.23
|327.4
|MUALLA YILDIZ
|78
|2023/124
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|161
162
|4
4
|262.06
1454
|0
430.49
|HAMDİ VARAN
|79
|2023/125
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|114
|3032.71
|891.53
|HÜSEYİN KADI İBRAHİM ERAT NURETTİN ERAT
AYDIN ERAT TARIK ERAT NERMİN ERAT AYAN ERATPERVİN GÜNGÖR ŞEFİK ERGİN
ELMAS AŞIK FEHİME ERAT MURADİYE GÜMÜŞTEKİN RECAİ ERCİL SEVİM ERGİN SADİ METİN HASİBE METİN SALİH METİN YAŞAR AKMAN GÜLER ÖZBAY AHMET BECİT KENAN BECİT KADRİYE KENAR KAMİL BECİT NECMİYE TEKLE ALİYE BULUT HASAN YILMAZ MİRASÇILARI
FATMA YILMAZ (EŞİ) EROL YILMAZ KİYMET AKGÜL (YILMAZ) RIDVAN YILMAZ
|80
|2023/126
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1195
|687.56
|329.09
|NURULLAH AZUN
|81
|2023/127
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|144
|1221.28
|389.54
|HASAN YILMAZ MİRASÇILARI FATMA YILMAZ (EŞİ) EROL YILMAZ KİYMET AKGÜL (YILMAZ) RIDVAN YILMAZ AHMET ULAŞ DEMİRAL SENA DEMİRAL SELMA ZEHRA DEMİRAL ONUR DEMİRAL
|82
|2023/128
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|267
|843.73
|252.59
|SAİM BUDAK İKBAL BUDAK ZİYA BUDAK MİRASÇILARI ZÜLFİKAR BUDAK MİRASÇILARI
SAFİYE IŞILAY (BUDAK) (TC NO:41182489276)
NAZİKE ELEKLER (BUDAK) MİTHAT BUDAK MİRASÇILARI MÜRÜFE BUDAK (EŞİ) GÖNÜL YILDIZCAN (BUDAK) SELMA AKBAY (BUDAK)
SELDA ÇELİK (BUDAK) ZEYNEP KARAGÖZ (BUDAK) MUTLU BUDAK ELİF GÜL (BUDAK) FATMA ARACI (BUDAK) MİRASÇILARI EYÜP ARACI (EŞİ) NURAY ERYÜKSEL (ARACI) EMİNE YILMAZ (ARACI) RECEP ARACI İMDAT BUDAK
ERSİN ZEKERİYYA BUDAK MİRASÇILARI
SAİM BUDAK RAHİM BUDAK HIFZI BUDAK MİRASÇILARI NİHAL BUDAK GÜNAY
BATUHAN BUDAK SABİHA ATAKAN (BUDAK)
SAİME KORUYUCU (BUDAK) DİLAVER BUDAK MİRASÇILARI BEYHAN BUDAK FATMA BUDAK MİRASÇILARI DİLAVER TOSUN (EŞİ) MİRASÇILARI VEZİRE SEVİLEN (TOSUN) GÜLÜMSER AKSOY (TOSUN) SAADET NEROVALI (TOSUN) GÜLTEN GÜLERYÜZ (TOSUN) TÜRKAN TAŞKIN (TOSUN) BİROL TOSUN BİNNAZ BUDAK MİRASÇILARI SAFİYE TAŞKIN (BUDAK) MİRASÇILARI REFİK TAŞKIN (EŞİ) MİRASÇILARI ATMA TAŞKIN (EŞİ) 1-6-2 ŞABAN TAŞKIN ÖZCAN TAŞKIN MAHMUT TAŞKIN HÜLYA DALAY (TAŞKIN) YAŞAR TAŞKIN BELKIS TAŞKIN ENGİN TAŞKIN NECDET BUDAK ZEYNEP (ZİNEP) BUDAK MİRASÇILARI ZÜLFİKAR BUDAK MİRASÇILARI SAFİYE IŞILAY (BUDAK) NAZİKE ELEKLER (BUDAK) MİTHAT BUDAK MİRASÇILARI MÜRÜFE BUDAK (EŞİ) GÖNÜL YILDIZCAN (BUDAK) SELMA AKBAY (BUDAK) SELDA ÇELİK (BUDAK) ZEYNEP KARAGÖZ (BUDAK) MUTLU BUDAK ELİF GÜL (BUDAK) FATMA ARACI (BUDAK) MİRASÇILARI
EYÜP ARACI (EŞİ) NURAY ERYÜKSEL (ARACI) EMİNE YILMAZ (ARACI) RECEP ARACI İMDAT BUDAK ERSİN BUDAK ZEKERİYYA BUDAK MİRASÇILARI SAİM RAHİM BUDAK HIFZI BUDAK MİRASÇILARI NİHAL BUDAK GÜNAY
BATUHAN BUDAK SABİHA ATAKAN (BUDAK)
SAİME KORUYUCU (BUDAK) DİLAVER BUDAK MİRASÇILARI BEYHAN BUDAK FATMA BUDAK MİRASÇILARI DİLAVER TOSUN (EŞİ) MİRASÇILARI VEZİRE SEVİLEN (TOSUN) GÜLÜMSER AKSOY (TOSUN) SAADET NEROVALI (TOSUN) GÜLTEN GÜLERYÜZ (TOSUN) TÜRKAN TAŞKIN (TOSUN) BİROL TOSUN BİNNAZ BUDAK MİRASÇILARI SAFİYE TAŞKIN (BUDAK) MİRASÇILARI REFİK TAŞKIN (EŞİ) MİRASÇILARI FATMA TAŞKIN (EŞİ) ŞABAN TAŞKIN ÖZCAN TAŞKIN MAHMUT TAŞKIN HÜLYA DALAY (TAŞKIN) YAŞAR TAŞKIN BELKIS TAŞKIN
ENGİN TAŞKIN NECDET BUDAK RAHİM BUDAK BATUHAN BUDAK NİHAL BUDAK SAİME KORUYUCU SABİHA ATAKAN RAHİM BUDAK SALAHATTİN GÜL
|83
|2023/129
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|161
|21
|813.49
|240.6
|CEVDET TUNÇ SEFA EREN SAFOĞLU VEYSEL BAYAR MUSTAFA YILMAZ ŞÜKRAN YAZÇİÇEK
TÜRKER GEYİK ESMA BAYAR NURİ YİĞİT DAVUT KOÇ NECMİYE KOÇ SABRİ ALKAN ZİYATTİN KUŞ
|84
|2023/130
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|KURTDERE
|0
|1196
1199
|278.08
110.56
|0
0
|HABİBE YILMAZ MİRASÇILARI RECEP YILMAZ MİRASÇILARI MÜCAHİT YILMAZ AHMET YILMAZ MİRASÇILARI KANİYE KIRCI (YILMAZ)
FAHRİYE BİNGÜL (YILMAZ) NURİYE ALBAYRAK (YILMAZ) HURİYE TUNÇEL (YILMAZ) EMRİYE ÇEVİK (YILMAZ) SAFİNAZ UZUN (YILMAZ)
YÜCEL YILMAZ NİDAYİ YILMAZ MÜMİNE ÖZGÜL (YILMAZ) HASİBE BİLGİÇ (YILMAZ) MİRASÇILARI KERİM BİLGİÇ SEVİM BİLGİÇ MİRASÇILARI MÜRVET BİLGİÇ (EŞİ) SEVDA BİLGİÇ SERKAN BİLGİÇ AYSUN YARAN (BİLGİÇ) FÜSUN DURMAZ (BİLGİÇ) ESİN DİLAN (BİLGİÇ) HASAN BİLGİÇ SEMİHA AKAR (BİLGİÇ)
SAFİNAZ YILMAZ MİRASÇILARI MEHMET UYGUR (EŞİ) MİRASÇILARI SÜLEYMAN UYGUR MİRASÇILARI ULVİYE MANDACI (UYGUR) KEVSER BAYRAM (UYGUR) SITKI UYGUR
OSMAN UYGUR SIRRI UYGUR GÖNÜL ŞAHİN (UYGUR) SERDAR UYGUR HASAN BASRİ UYGUR İKLİME GÜDÜCÜ (UYGUR) APTURRAHMAN UYGUR MİRASÇILARI SAİDE UYGUR (EŞİ) ÜLKÜ YENİCİ (UYGUR) ŞENAY GÖÇ (UYGUR) TUNCAY UYGUR SEVAL ÖZEN (UYGUR) MEHMET YILMAZ MİRASÇILARI EMİNE CANBAZ (YILMAZ) KANİ YILMAZ MİRASÇILARI ÜLFET YILMAZ (EŞİ) GÖKHAN YILMAZ GÜRKAN YILMAZ ÜLFET YEŞİL (YILMAZ) KATİBE YILMAZ KENAN YILMAZ MİRASÇILARI HALİT YILMAZ MİRASÇILARI SAİM YILMAZ MİRASÇILARI EMİNE YILMAZ (EŞİ) ŞAHİN YILMAZ ŞENOL YILMAZ FATMA ÇELEBİ (YILMAZ) FADLİYE BAYDAR (YILMAZ)
KADRİYE BOZKURT (YILMAZ) ADVİYE KASAPOĞLU (YILMAZ) GALİP YILMAZ MİRASÇILARI İRFAN YILMAZ HABİBE AVCI (YILMAZ) ORHAN YILMAZ MİRASÇILARI FATMA YILMAZ (EŞİ) İKBAL KÖSEM (YILMAZ)
SEHER DUT (YILMAZ) ARZU YILMAZ TAYFUN YILMAZ
|85
|2023/131
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|OSMANLI
|110
|299
|1749.4
|525.3
|NESİBE BAYRAKTAR NALAN BAYRAKTAR FEHİME ZÜBEYDE BAYRAKTAR
|86
|2023/132
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|162
|6
|1107.56
|169.53
|SALİH AZBAY
|87
|2023/133
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|YENİ MAH.
|162
|15
|2129.41
|619.69
|HATİCE İPEK
#ilangovtr Basın no ILN01913554