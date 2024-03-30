T.C.

ŞANLIURFA

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

19.03.2024

Sayı : 2016/130-Ceza Dava Dosyası

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Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık NASR KHALAF MOHAMAD hakkında Mahkememizce verilen karar gereğince;

Sanık NASR KHALAF MOHAMAD, Tebanı ve Fatma oğlu, 1974 SURİYE doğumlu, NASR KHALAF MOHAMAD belirtilen adreslerinde gerekçeli karar tebliği için çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Sanık NASR KHALAF MOHAMAD hakkında yapılan yargılama kapsamında; TCK'nın 204/1. Maddesi uyarınca Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN02011165