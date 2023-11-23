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T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 00:00

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T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2454 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi, Haşimiye Meydanı, 303 Ada 44 Parselde kayıtlı 700/57061 paylı, dükkan olarak kayıtlı Zemin kat/27 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur .

#ilangovtr Basın no ILN01936868

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#Basın No ILN01936868#İlangovtr