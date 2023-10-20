T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1228 Esas 17/10/2023 Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Küçükalanlı Mahallesi Eski (473 parsel) Yeni 101 Ada 24 Parsel ve Eski (475) Yeni 101 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın davalıların maliki olarak bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur)

#ilangovtr Basın no ILN01912612