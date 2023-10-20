×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 00:00

.

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1228 Esas 17/10/2023 Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Küçükalanlı Mahallesi Eski (473 parsel) Yeni 101 Ada 24 Parsel ve Eski (475) Yeni 101 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın davalıların maliki olarak bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur)

#ilangovtr Basın no ILN01912612

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01912612#İlangovtr