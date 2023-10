T.C.

SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/421 Esas 31/08/2023

Konu : İLAN METNİ

Davacı , PELİN GÖRPÜZ ileDavalı , ERDEM GÖRPÜZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı Pelin Görpüz 18/05/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle;Davalının eveve çocuklara bakmadığını, çalışmadığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uyuşturucu ile ilgili ceza davası gördüğünü, tarafına şiddet uyguladığını, bu şiddetle ilgili olarak mahkemece ceza aldığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin tarafına verilmesine, kendisi için aylık 2.000,00 TL, müşterek çocukların her biri için aylık 2.000,00'er TL nafakaya, 200.000,00 TL manevi ve 100.000,00 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Samsun İli Çarşamba İlçesi Kocakavak Mah/Köy Cilt No: 76, Hane No :19'da kayıtlı doğumlu,davalı Erdem Görpüz'e dava dilekçesi ve eklerinin işbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarı ile HMK 122. Madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE, ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 31/08/2023

